Laiks pilnveidot pagalma teritoriju: svarīgākais par kokaugu stādīšanu

Pavasarī ar jaunu iedvesmu un spēku var ķerties klāt piemājas teritorijas iekopšanai. Un kas gan ir kārtīgs pagalms bez kokaugiem? Ja šogad esi ieplānojis stādīt kociņu, esam apkopojuši svarīgāko par to, kā sagatavot vietu stādīšanai un parūpēties, lai augs ieaugas.

Pavasaris ierasti tiek aizvadīts gadatirgu zīmē, un kas gan būtu īstens gadatirgus bez dažnedažādiem stādiem? Bieži tajos esam izvēles priekšā, jo kokaugs jāizvēlas starp kailsakni un konteinerstādu. Kuru izvēlēties?

Kā portālam "Māja&Dārzs" skaidroja Dārzkopības institūta Dārza daļas vadītāja Baiba Skrebele, līdz nav saplaukušas koku lapas, droši var pirkt kailsakņus. Turklāt šādai izvēlei ir arī sava priekšrocība, jo iegādes brīdī varam aplūkot kociņa sakņu stāvokli un to, cik saknes lielums ir samērīgs ar koka vainagu, jo svarīgi atcerēties – maza sakne nespēs pabarot lielu koku.

Savukārt vēlā pavasarī labāk iegādāties konteinerstādus, jo tos bez bažām stādīt vari visu sezonu – gan lapu plaukšanas laikā, gan ar ziediem un augļiem. Galvenais mīnuss šādiem stādiem ir tas, ka nevaram novērtēt sakņu stāvokli. Svarīgi novērtēt to, cik podiņa lielums ir samērīgs ar koka vainagu – noteikti nevajag iegādāties lielu koku, kas ietuntuļots trīs litru podiņā. Vairāk par to, kā kailsakņi atšķiras no konteinerstādiem, vari izlasīt šajā "Delfi" rakstā.

Turpinājumā rakstu izlase, kuros atradīsi svarīgāko informāciju gan par pilnvērtīgas bedres izveidi, gan to, kādēļ dažkārt kociņš ierādītajā vietā ieaugties nevēlas.