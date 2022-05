Laiks sakopt un pasargāt no kaitēkļiem aveņu dobes

Jau esoši aveņu apstādījumi prasa diezgan daudz darba, jo, lai krūmi būtu veselīgi un bagātīgi ražotu ogas, tos kārtīgi jāsapucē – jāizgriež, jāapgriež un jāparetina. Tā kā avenēm patīk izplesties, jāpiedomā arī pie to ierobežošanas un labākās vietas dārzā, kur tās netraucēs citiem augiem ne tavā, ne kaimiņa dārzā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau esošus stādījumus pavasarī vajag iekopt pumpuru plaukšanas sākumā – tad jāveic dzinumu normēšana un piesiešana, norāda Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa. Viņa stāsta, ka jāizgriež sala un slimību bojātie dzinumus, kuri neplaukst, arī vājos, pietiekami neizaugušos dzinumus. Viņa iesaka uz rindas metru ražai atstāt astoņus līdz desmit dzinumus.

Vēl viens veicams darbs ir galotņu noīsināšana – jāatstāj apmēram 1,80 metru dzinuma daļu. "Ja stādījumā līdz šim nav ierīkoti balsti, tas noteikti būtu jādara, jo aveņu dzinumi nespēj noturēt ražu un parasti pirms ražas nogatavošanās noliecas pie zemes, kas sabojā ogas. Balstu sistēmas sastāv no stabiem, ko izvieto piecu sešu metru attālumā, un stieplēm starp tiem, pie kurām piesien dzinumus," tā speciāliste.

Avenes ir ātraudzīgas un to dzinumi drīz vien var izplesties aizvien tālāk un tālāk teritorijā. Ja tā noticis, tad bez žēlastības jāķeras klāt pie pamatīgas to retināšanas, atstājot tikai tos dzinumus, kuriem ir spēcīgi, veselīgi pumpuri. Uz metru ieteicams atstāt 10–13 dzinumus. Pēc izretināšanas avenēm patiks, ja tām uzklās mulču, kas trūdot dos vajadzīgo mēslojumu un saglabās mitrumu.

Ja avenes aug vietā, kas tām īsti nepatīk un augsne ir trūcīga trūdvielām, tad vienkāršs veids, kā to ielabot, ir ap aveņu apdobēm nelielā kārtā uzlikt pērnās lapas un pļauto zāli, kas turklāt ilgāk saglabās mitrumu, kas tik ļoti patīk avenēm.

Avenes ir uzņēmīgas pret kaitēkļiem – lai cik veselīgs krūms nebūtu, ogās būs paslēpies tārps. No kaitēkļiem nopietnākie ir aveņu–zemeņu ziedu smecernieks, kas bojā aveņu pumpurus, aveņu vabole, kuras kāpuri bojā ogas, un aveņu ērce, kas bojā lapas. Pret aveņu–zemeņu ziedu smecernieku un aveņu vaboli var veikt smidzinājumu ar insekticīdu īsi pirms ziedēšanas, kad ziedpumpuriem parādās galiņi un pirmie ziedi sāk vērties.

Arī slimības nesaudzē avenes un nopietnākās no tām ir aveņu dzinumu mizas plaisāšana un aveņu iedegas, kas bojā dzinumus, tādēļ bojātie dzinumi profilaktiski jāizgriež un jāizvāc no stādījuma. Speciāliste iesaka pavasarī pirms pumpuru plaukšanas izsmidzināt varu saturošus preparātus un smidzināšanu atkārtot vēlreiz pēc ražas novākšanas.

Avenēm patīk saulainas, no valdošajiem vējiem aizsargātas vietas un vidēji smagas, irdenas, ar organiskajām vielām bagātas augsnes, kas tīras no nezālēm, tādēļ jaunu dobju veidošanu jāveic jau laicīgi, ideālā gadījumā – gadu iepriekš. Vairāk par aveņu dobju ierīkošanu un labākajām šķirnēm, ko audzēt Latvijā, lasi "Delfi Plus" rakstā šeit.