Nepārmīlēt, bet neaizmirst: kā veiksmīgi realizēt projektu 'dārziņš uz palodzes'

Pavasaris ierasti vairumā mājokļu sākas ar eksperimentiem, lai pārbaudītu savas prasmes, audzējot dārzeņu un garšaugu stādus no sēklām. Kamēr citi priecājas par saviem "zaļajiem īkšķīšiem", jo skaisti sadīgušas ir visas sētās sēkliņas, citi ir neizpratnē, kādēļ no gaidītā sanācis vien čiks. Šādam iznākumam var būt vairāki iemesli, un bieži vien pie neveiksmīgā rezultāta vainīgs ir pats sējējs.

Pirms pievēršamies gudrībām, kas palīdzēs izaudzēt veselīgus dārzeņu un garšaugu stādus, noskaidrosim, kādiem dārza darbiem varam ķerties klāt tieši tagad – marta izskaņā, kad aiz stūra jau silti elpo aprīlis.

Kā teic Dārzkopības institūta Dārza daļas vadītāja Baiba Skrebele, pašlaik ir īstais laiks, lai mestos klāt tomātu sēšanai, taču viņa iesaka šogad pamēģināt no sēklām izaudzēt arī sīpolus. "Pati esmu jau iesējusi, bet pašlaik vēl ir pēdējais brīdis iesēt sīpolus 'Exihibition'. Tie, audzējot no sēklām, izaug lielāki nekā no sīksīpola. Mazos dēstiņus vajag izpiķēt, bet pēc tam stāda laukā. Izaug ļoti lieli, var sasniegt pat kilogramu. Saldi un garšīgi, vienīgi ilgi neglabājas – līdz kādam novembrim jau būtu jāapēd," pieredzē dalās Skrebele.

Pēdējais brīdis pienācis arī paprikas sēšanai. Kā paskaidro dārzniecības "Neslinko" saimniece Elga Bražūne, vēlās papriku sēt būs jau par vēlu, taču vēl var paspēt iesēt agrās šķirnes – raža gan nebūs tik liela, tomēr būs. Tāpat vēl var paspēt izaudzēt aso piparu stādiņus no sēklām. Nokavēts ir puravu sēšanas laiks, ja tos vēlēsies saglabāt arī ziemai, jo tie nepaspēs nobriest.