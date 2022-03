Pavasarīgi dārzeņi, ko sēt un stādīt siltumnīcā jau martā

Tiem audzētājiem, kam jau pirksti niez rušināties pa dārzu, ir īstais laiks atvērt siltumnīcas durvis, lai sētu un stādītu pirmos pavasarīgos dārzeņus, ko jau drīz likt šķīvī. Pavasarīgāko dārzeņu izlasi, kas piemērota audzēšanai martā siltumnīcā, iesaka agronome, dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte.

Pašreizējie laikapstākļi liecina, ka pirmos dārzeņus var stādīt martā, lai jau drīz iegūtu šā gada pirmo siltumnīcas ražu. Šajā laikā labi sēt un stādīt dārzeņus, kas samērā ātri izaug un kuriem ir līdzīgas temperatūras prasības, kā arī ir pacietīgi pret aukstumu: redīsi, spināti, salāti, rukola un sīpoli lociņiem.

Martā siltumnīcā temperatūrā ir tādā pat kā laukā – apmēram 4–6 grādi, saulainā laikā – līdz pat 20 grādiem. Visiem minētajiem dārzeņiem šī temperatūra būs piemērota, jo virs 23–24 grādiem tiem var sākties problēmas ar slimībām un veidoties lapu dzeltēšana.

Salātus var gan sēt, gan stādīt, taču eksperte iesaka labāk izmantot stādus, jo sēklas būtu jāizmanto vairāk. Savukārt, izvēloties sīpolus lociņiem, jāņem vērā, ka to ieguvei ir piemēroti sīksīpoli, kurus jau pašlaik tirgo veikalos. Ja sīksīpolus izmanto lociņu audzēšanai, jāizvēlas, ko ar tiem gribas siltumnīcā izaudzēt – lociņus vai sīpolus, jo abus nesanāks, ņemot vērā, ka sīpoliem vajadzēs ilgāku augšanas laiku. Ja tomēr gribas abus, tad daļu sīksīpolu var atstāt lociņu audzēšanai, pārējos – sīpoliem. Sīksīpolus var stādīt pašus pirmos, jo tiem ilgāk veidojas sakņu sistēma.

Eksperte norāda, ka svarīgi izvēlēties pareizu šķirni un jāpievērš uzmanība tam, ka spinātiem, redīsiem un salātiem ir šķirnes, kas piemērotas stādīšanai pavasarī vai rudenī, un tādas, kas pacieš vasaras karstumu. Tas jāņem vērā, iegādājoties sēklas. Pašlaik veikalos tirgo tikai tādas redīsu sēklas, kas piemērotas audzēšanai pavasarī, grūtāk būs atrast tādu, ko var sēt vasarā. Ar spinātiem ir līdzīgi, turklāt to šķirņu izvēle nav liela – tā pārsvarā ir "Matadors". Jāņem vērā, ka šī šķirne ir labi piemērota audzēšanai pavasarī, bet vasaras karstumā spināti var izziedēt.

Sējot siltumnīcā pirmo ražu, jārēķinās, ka spināti un salāti augs mazliet ilgāk par citiem – līdz pusotram mēnesim, atkarībā no tā, cik lielas lapiņas patīk ēst. Pirms sēšanas un stādīšanas vajadzētu aprēķināt, cik no izaudzētā tiks apēsts, lai nepienāk brīdis, kad siltumnīca vēl ir pilna ar sastādīto, bet ēst neko no izaudzētā vairs negribas. Tāpēc nevajag sēt un stādīt pārāk biezi, bet mēreni.

Martā siltumnīcā no iepriekšējā gada augsnē vēl palikušas diezgan daudz barības vielas, tāpēc eksperte iesaka pašu pirmo ražu siltumnīcā audzēt bez mēslošanas tajā pašā augsnē. Un, lai augšana notiktu ātri, regulāri mēreni laistīt, uzmanot, lai neiekaltētu vai nepārlietu augsni. Kā arī eksperte iesaka siltumnīcā pirmos dārzeņus sēt un stādīt gar dobes malām, atstājot tukšu vidu, lai tad, kad pienāks laiks pārstādīt tomātu vai paprikas dēstus, būtu brīva vieta, kur to darīt, un to neaizņemtu esošā raža.