Lielā pavasara tīrīšana: ar ko sākt un no kā atvadīties

Ikviens zina, cik patīkama ir tikko iztīrīta un sakārtota mājokļa sajūta. Dienām kļūstot garākām un laikam siltākam, ir īstais laiks atsvaidzināt un sakārtot savu dzīves telpu. Bet ar ko sākt, kā sevi organizēt? Ar noderīgiem lielās pavasara tīrīšanas padomiem dalās telpu uzkopšanas uzņēmuma "Vizii" Telpu uzkopšanas departamenta vadītājs Juris Zālītis.

Lielā pavasara ģenerāltīrīšana ir apjomīgs darbs jebkura lieluma mājoklī, tāpēc svarīgi koncentrēties uz svarīgāko. Pirms darbu sākšanas izteicams izveidot nelielu sarakstu ar visiem darbiem, ko vēlaties paveikt. Tas palīdzēs būt organizētam un koncentrēties darbam.

Atbrīvojies no liekā

Viens no pirmajiem darbiem, ko paveikt pavasara tīrīšanas ietvaros, ir atbrīvoties no lietām, kas ir salūzušas vai bojātas, rada pārblīvētas telpas sajūtu vai jums vairs nav vajadzīgas.

Ieteicams paturēt prātā zaļā dzīvesveida principus: teju jebkura lieta, kas jūsu mājoklī kļuvusi lieka, var lieti noderēt kādam citam, tāpēc vienmēr labāk ziedot, atdot, salabot un izmest tikai tad, ja citu alternatīvu nav. Sociālajos tīklos ir ne mazums grupu, kur piedāvāt sev nevajadzīgo, tāpat lietas var nogādāt labdarības iestādēs.

Svarīgi arī tas, lai izmešanai paredzētā lieta tiek atbilstoši sašķirota un pārstrādāta, nevis nonāk kopējā atkritumu poligonā. Piemēram, vecos aizkarus vai apģērbu var ziedot labdarības organizācijām vai atstāt kādā no specializētajiem konteineriem tekstilam, no kurienes tie tiek nogādāti labdarībai un otrreizējai lietošanai.

Tīrīšanas princips – no augšas uz leju, no telpas uz telpu



Tīrīšanas laikā sāciet no katras telpas augstākā punkta un virzieties lejup. Tas nodrošinās, ka visi putekļi vai gruži, kas nokrīt tīrīšanas laikā, tiek savākti. Šāda pieeja arī palīdzēs pieturēties pie plāna.

Līdzīgi var ievērot principu, sākumā sakārtojot un iztīrot vienu telpu, un tikai tad dodieties uz nākamo. Pretējā gadījumā var rasties situācija, kad mētājaties no telpas uz telpu, darbu kārtība sajūk un rodas sajūta, ka padarīts liels darbs, bet īsti tīra nav neviena no telpām.

Izmanto pareizos tīrīšanas līdzekļus

Izmanto atbilstošus tīrīšanas līdzekļus katrai virsmai, kā arī izvairies no spēcīgu ķīmisko vielu lietošanas, kas var sabojāt virsmas, bojāt to krāsu vai radīt alerģisku reakciju mājokļa iemītniekiem.

Neskatoties uz to, vai izmanto dabīgus vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, to lietošanā ieteicams ievērot mērenību un ņemt vērā, kas rakstīts līdzekļa lietošanas instrukcijā. Liels daudzums tīrīšanas līdzekļa nebūt nenozīmē lielāku tīrību, tieši pretēji – efekts parasti samazinās un līdzekļa notīrīšana no virsmas prasa ne vien lielāku piepūli un darbu, bet arī ūdens patēriņu, kas nav nedz dabai, nedz makam draudzīgi.

Svarīgi tīrīšanas procesā parūpēties arī par savu drošību: ja lieto intensīvu līdzekli ar kodīgu vielu sastāvā, obligāti valkā cimdus, kas pasargās rokas no mazgāšanas līdzekļiem un neradīs alerģiskas reakcijas. Tāpat vērts apsvērt sejas maskas lietošanu, kas aizsargās elpceļus.

Neaizmirsti par "slēptajām" vietām

Foto: Shutterstock

Lielās tīrīšanas laikā ieteicams pievērst uzmanību arī vietām un lietām, kuras ikdienā tīrām retāk, piemēram, grīda un sienas aiz mēbelēm, ledusskapja, kā arī lampas un lustras, kas ikdienā krāj putekļus.

Ir svarīgi neaizmirst ne vien par logu, bet arī to rāmju un arī aizkaru mazgāšanu – logi ir galvenais dabiskās gaismas avots mājoklī, tādēļ par tiem ir būtiski gādāt, savukārt aizkaros uzkrājas putekļi un to regulāra mazgāšana ir svarīga gan telpas, gan gaisa tīrībai.

Tāpat ieteicams nepiemirst par mīkstajām mēbelēm un paklāju ģenerāltīrīšanu. Vai zināji, ka no paklāja putekļus ar putekļu sūcēju efektīvāk izsūksi, ja to lietosi zemākā jaudas režīmā? Augstas intensitātes režīmā paklājs tiek pievilkts pie putekļu sūcēja uzgaļa, samazinot iespēju to atbrīvot no putekļiem, kas tajā sakrājušies.

Ja ir iedvesma un darba spars, tīrības sajūtu vairos arī ar mitru drāniņu pārslaucītas sienas un flīzes, kā arī flīžu šuvju iztīrīšana. Pievērs uzmanību arī durvju rokturiem, kuriem ikdienā pieskaramies, bet ne vienmēr atceramies notīrīt.

Iesaisti visu ģimeni

Pamatīga ģenerāltīrīšana prasa laiku un spēkus, un vienatnē to paveikt būs grūtāk, nekā iesaistot papildspēkus. Pavasara ģenerāltīrīšanu var pārvērst par jauku veidu, kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni, un darbiņus ģimenes locekļiem var piešķirt, ņemot vērā viņu vecumu un spējas.

Svarīgi, lai visiem ir skaidrs mērķis, kuru izpildot, sevi kādā radošā un patīkamā veidā var atalgot, piemēram, dodoties jautrā izbraucienā pie dabas vai uz kino. Ja tīrīšana ieilgusi, jāatceras par pietiekami biežiem pārtraukumiem un atelpu.

Esi organizēts un uzturi tīrību arī ikdienā

Lai katrs pavasaris neatnāktu ar galvassāpēm par garo paveicamo darbu sarakstu, ieteicams padomāt par to, kā mājokli uzturēt spodru arī pārējā laikā. Piemēram, sastādot grūtāko un nepatīkamāko darbu grafiku, kas jāveic ar zināmu regularitāti, piemēram, reizi trijos mēnešos, reizi pusgadā un tamlīdzīgi.

Tāpat kārtību mājās palīdzēs uzturēt princips, ka katrai lietai mājās paredzēta sava vieta, ko viegli var paveikt, ieviešot uzglabāšanas kastes un grozus, kas īpaši marķēti ar norādēm par to saturu.