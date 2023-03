Ne tikai logu tīrīšana: 10 praktiski pavasara darbi mājās

Tuvojoties siltajam laikam, ik uz stūra dzirdam padomus, kā sagatavot ķermeni pludmales sezonai, taču nav jāaizmirst, ka ne tikai pašiem jānopurina ziemas putekļi, bet arī māja jāsapoš. Pēc ziemas dīkstāves laiks ķerties gan pie interjera, gan eksterjera uzlabošanas, lai māja vasarā būtu teicamā stāvoklī, un bez bažām varētu aicināt ciemiņus uz dārza svētkiem.

Žogi, celiņi un margas

Ziemas sezonā jo īpaši cieš piebraucamie celiņi, žogi un āra kāpņu margas. Tādēļ pēc ziemas atkāpšanās, pirmkārt, jāvelta laiks šo lietu sakārtošanai. Sevišķi liela uzmanība jāpievērš āra kāpņu margām, kuras ziemā mājas iemītniekiem kalpo par balstu apledojuma laikā, tāpēc pastāv liela iespējamība, ka tās būs deformētas. Papildu uzmanība jāpievērš arī betonā iestrādātām margām – betons ziemas periodā var saplaisāt, tādēļ margas var kļūt nedrošas.

Tāpat jāpārbauda, vai plaisas un bedres nav parādījušās uz piebraucamajiem celiņiem un bruģakmeņa mājas pagalmā. Visbeidzot jāapskata arī žogs, kurš ziemā varēja ciest no temperatūras svārstībām vai sniega kaudzēm, kas ap to tika krautas.

Logi

Pavasarī logi ne vien kārtīgi jānomazgā, bet arī jāatjauno, ja ir tāda nepieciešamība. Pēc ziemas uz logu rūtīm var būt parādījušies pelējuma pleķi, kurus steidzami jānoņem. Tāpat jānovērtē, vai logi joprojām ir energoefektīvi, ja nē, tad laiks domāt par to nomaiņu.

Jumts un notekcaurules

Bez šaubām, jumts ziemas laikā tiek papildus noslogots, īpaši stipras snigšanas laikā. Tāpēc pēc sniega nokušanas, obligāti jāpārbauda, vai nav radušies bojājumi. Vienlaikus no jumta jānotīra rudenī sakritušās lapas. Kamēr tīra lapas, tikmēr jāpārbauda arī notekcauruļu stāvoklis. Pa rudeni un ziemu notekcaurulēs var sakrāties netīrumi vai izveidoties caurumi, kas tās padarīs neefektīvas stipra lietus laikā.

Āra apgaismojums

Dienas kļūst gaišākas un garākas, taču arī vakari kļūst darbīgāki, tādēļ āra apgaismojums ir ārkārtīgi svarīgs. Tie māju īpašnieki, kuri dārza lampiņas uz ziemu novāc, šobrīd var jau sarosīties un likt tās atpakaļ. Savukārt tie, kas dārza lampiņas uz ziemu atstāj ārā, šobrīd var doties pārbaudīt, vai tās ir veiksmīgi pārziemojušas. Gatavojoties vasarai, var izvietot papildu apgaismojumu dārzā, tādējādi to padarot vēl skaistāku un arī drošāku dienas tumšajā laikā.

Jāpārbauda ne vien dārza lampiņas, bet arī pārējais āra apgaismojums. Īpaša vērība jāpievērš

gaismekļiem, kas darbojas ar kustības sensoriem, kuri pa ziemu var būt kļuvuši mazāk jutīgi.

Krāsu atsvaidzināšana

Neatkarīgi no tā, vai nepieciešama minimāla krāsas atsvaidzināšana vai arī vajadzīga pilnīga fasādes pārkrāsošana, pavasaris ir labākais laiks, kad to darīt. Jau kļuvis silts, bet vēl nav iestājies vasaras karstums, kad āra darbi kļūst fiziski smagi. Tāpēc līdz ar saulainā pavasara iestāšanos, var sākt domāt par krāsošanu. Turklāt agrs pavasaris ir labs arī ar to, ka vēl nav parādījusies ziedputekšņi, kuri var bojāt tikko uzklāto krāsu.

Gaisa kondicionētāji

Ņemot vērā, ka gaisa kondicionētāji vasarā kļūst par vienu no aktuālākajām elektroierīcēm gan mājās, gan birojos, tad par to apkopi labāk parūpēties jau tagad. Pavasarī ir brīvi pieejami speciālisti, kuri ātri un par krietni zemākiem tarifiem nekā vasarā sagatavos gaisa kondicionētāju karstajam laikam. Protams, var arī saviem spēkiem apkopt kondicionētāju. Šādā gadījumā vajag pārbaudīt, vai visas detaļas ir darba kārtībā, vai ir pietiekami daudz dzesēšanas šķidruma, kā arī pilnībā jāiztīra kondicionētājs un jānomaina gaisa filtrs.

Ūdens

Pavasaris ir laiks, kad sākam rušināt puķudobes un iekārtot sakņu dārzu, tāpēc laikus jānodrošina ūdens pieejamība ārā. Tas nozīmē, ka jāpārliecinās, vai ūdens sistēma ir kārtībā, jāsalabo vai jānomaina saplaisājušās šļūtenes un jāpārbauda, vai ūdens smidzinātāji joprojām darbojas.

Fasādes un bruģa mazgāšana

Visefektīvāk ziemas netīrumus var nomazgāt ar augsta spiediena mazgāšanas iekārtām. Tas ir ātrs veids, kā atbrīvoties no putekļiem uz mājas fasādes un āra mēbelēm, kā arī sāls un smilšu atlikumiem uz celiņiem un kāpnēm.

Pastkaste

Ja pastkaste atrodas blakus lielceļam, tad nemaz nav jābrīnās, ja ziemas sezonā tā kļūst par upuri sniega tīrīšanas mašīnai. Savukārt, ja pastkastei ir paveicies un tā netika deformēta, tad noteikti ir notašķīta ar dubļiem, tāpēc pavasarī tā noteikti jānomazgā. Jāpārbauda arī, vai kāts pie kura piestiprināta pastkaste joprojām turas cieši zemē.

Ainava

Pavasaris ir ne tikai rūpju, bet arī sapņošanas laiks. Tieši pavasarī jāsāk domāt par jaunām puķudobēm un dārza mēbelēm, dārza ainavas labiekārtošanu un jaunas terases būvniecību. Tas ir laiks, kad varam ne vien pasapņot par ideālu dārzu, bet arī to izveidot.

