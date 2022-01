Itin bieži, lemjot, kādu grīdas segumu izvēlēties, izvēle tiek izdarīta par labu tieši flīzēm. Un kā nu ne – to pielietojums ir patiesi plašs. Tās var klāt gan baseinos, gan vannasistabās, gan uz lieveņa. Ja vēlies, tās daiļi rotās arī virtuves sienu. Atliek vien atrast īstās flīzes konkrētajai telpai, ņemot vērā lērumu svarīgu nianšu: nodilumizturību, salizturību, pretslīdi, ūdens absorbciju, materiāla īpašības u. c. Aplūkosim svarīgākās nianses, kuras ņemt vērā, izvēloties flīzes.

Flīžu piedāvājumu labirintos

Neskatoties uz flīžu vizuālo līdzību, dažādiem flīžu veidiem piemīt atšķirīgas īpašības, līdz ar to atšķiras arī to pielietojums, stāsta SIA "Flīžu tirgus" direktore Lilita Saulīte. "Atkarībā no izejvielu proporcijām materiālā, kā arī pievienotajām papildu saistvielām, masas struktūras un ražošanas tehnoloģijas izšķir divas galvenās flīžu grupas – keramikas flīzes un akmens masas flīzes. Savukārt mozaīkflīzes tiek izdalītas kā atsevišķa klase."

Akmens masas flīzes

"Akmens masas flīžu galvenā atšķirība, kas nodrošina to virsmu augstās tehniskās īpašības un plašo pielietojumu, ir blīvā struktūra, kas panākta, pateicoties līdz minimumam samazinātajam ūdens saturam flīzēs. Ražošanas procesa laikā ūdens no flīzēm tiek ekstrahēts. Svarīgākās īpašības ir to augstā mehāniskā un lieces izturība, izturība pret temperatūras un ķīmisko vielu iedarbību, vieglā kopšana u. c.," pastāsta Saulīte. Akmens masas flīzēm ir visplašākais pielietojums: sienu un grīdas apdarei iekštelpās, iekštelpām pieguļošajās āra terasēs, arī balkoniem, lodžijām, dārza celiņiem, ēku fasādēm.