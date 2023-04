Pieci biežākie jautājumi bankai par mājokļu kredītu

Pieņemot lēmumu par mājokļa iegādi, hipotekārā kredīta ņēmējiem ierasti rodas vairāki jautājumi, kas saistīti ar aizdevuma saņemšanas procesu, ikmēneša maksājumiem, kā arī iespējamām papildu izmaksām. Kā norāda "Luminor" bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais, liela daļa klientu pirms mājokļa iegādes un kredīta līguma slēgšanas vēršas bankā ar līdzīgiem jautājumiem, tāpēc eksperts apkopojis populārākos un klientu visbiežāk uzdotos jautājumus, kas saistīti ar hipotekāro kredītu.

1. Kādu summu iespējams aizņemties mājokļa iegādei?



Piesakoties aizdevumam, jāņem vērā, ka kopējais kredītu apjoms nedrīkst pārsniegt sešu gadu ienākumus, vienlaikus kopējais kredītu maksājumu apjoms pret mājsaimniecības ienākumiem nedrīkst pārsniegt 40 procentus. Šie kritēriji izriet no likumdošanas maksimālajiem limitiem, kā arī jāņem vērā, ka katrai kredītiestādei ir papildu kritēriji, kas var samazināt maksimālo kredīta summu. Tas nozīmē, ka, ja mājsaimniecības ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir 2000 eiro, kopējais kredītu slogs (visu kredītu kopsumma) nevar pārsniegt 144 tūkstošus eiro.

Eksperts norāda, ka banka ņem vērā minimālo naudas apmēru, kas nepieciešama mājsaimniecības ikdienas tēriņiem, piemēram, komunālajiem maksājumiem, pārtikai un citiem uz personu. Tāpēc jāapzinās, ka, jo lielāks ģimenes locekļu skaits, jo lielāka naudas summa vajadzīga ikdienā nepieciešamo tēriņu segšanai.

2. Cik ilgs laiks nepieciešams, lai saņemtu aizdevumu?

Šo jautājumu bieži uzdod gan tie, kuri vēl tikai gatavojas hipotekārā kredīta pieteikuma iesniegšanai, gan klienti, kuri šo procesu jau uzsākuši. Ja klients jau atradis īpašumu, kuru vēlas iegādāties un ir sagatavots nekustamā īpašuma vērtējums, viss aizdevuma piešķiršanas process var aizņemt aptuveni divas līdz četras nedēļas.

Klienta situācijas izvērtēšana bankā parasti aizņem vienu līdz četras dienas, kam seko līgumu sagatavošana, notāra apstiprinājums un dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā. Tikai pēc atbildes saņemšanas no Zemesgrāmatas, kas var aizņemt līdz divām nedēļām, notiek kredīta naudas izmaksa un klients var saņemt jaunā īpašuma atslēgas. Kopējā procesā ir vairāki secīgi posmi, kas pagarina ceļu līdz jaunam mājoklim. Tomēr jāņem vērā tas, ka, atkarībā no klienta sniegtās informācijas, bankai var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai izvērtētu klienta maksātspēju ilgtermiņā. Tālāk jau no klienta paša atkarīgs, cik ilgā laikā tiks parakstīts pirkuma līgums un veiktas citas nepieciešamās formalitātes.

3. Vai alga būs jāskaita uz kontu bankā, kurā noformēts aizdevums?

Ikmēneša maksājumi par hipotekāro kredītu tiek automātiski apmaksāti no konta, kas norādīts konkrētajā aizdevuma līgumā, tāpēc aizņēmējam ērtāk atvērt kontu attiecīgajā bankā, tādējādi nesatraucoties par nepieciešamās summas pārskaitīšanu attiecīgajā dienā. Nepieciešams nodrošināt tikai to, lai kontā ir pietiekams naudas daudzums. Tāpēc algas konts ar regulāriem ienākumiem ir ērts veids, kā nodrošināt līdzekļu pieejamību kontā. Klientu ērtībai iespējams atvērt arī atsevišķu kontu, kurš tiek izmantots tikai hipotekārā kredīta atmaksai un automātisko ikmēneša maksājumu veikšanai. "Luminor" nepraktizē obligātu prasību skaitīt algu uz kontu bankā, jo te noformēts mājokļa kredīts.

Vienlaikus jāņem vērā tas, ka, ja ikmēneša kredīta maksājuma veikšanas dienā aizdevuma līgumā norādītajā kontā nav nepieciešamo līdzekļu, bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt trūkstošo summu no citiem klienta rīcībā esošiem bankas kontiem. Ja konkrētajam kredītam ir līdzaizņēmējs, šis nosacījums attiecas arī uz viņa rīcībā esošajiem kontiem.

4. Kādi papildu izdevumi var rasties, slēdzot aizdevuma līgumu?

Viens no galvenajiem jautājumiem, ko ierasti uzdod klienti – cik liela daļa no viņu pašu līdzekļiem būs nepieciešama hipotekārā kredīta noformēšanai. Jāņem vērā, ka papildus kredīta summai būs nepieciešams maksāt notāram par īpašuma ķīlas un pirkuma līguma noformēšanu, kā arī vajadzēs papildu līdzekļus nekustamā īpašuma novērtēšanai un apdrošināšanai, kas ir obligāta kredītā iegādātam mājoklim.

Tāpat, ja tiek izmantots valsts atbalsts, jārēķinās ar "ALTUM" programmu komisijas maksu. Viena no lielākajām pozīcijām ir valsts nodokļi un nodevas. Summa atkarīga no nekustamā īpašuma cenas, piemēram, iegādājoties mājokli par 100 tūkstošiem eiro, papildu izmaksas var būt aptuveni 1500 līdz 2500 eiro robežās.

5. Vai kredītu var dzēst pirms termiņa un cik tas maksās?

Mūsu bankas klientiem ir tiesības atmaksāt kredītu pirms līgumā noteiktā aizdevuma beigu termiņa, turklāt iespējams atmaksāt gan visu atlikušo summu, gan tikai daļu no tās. Dzēšot kredītsaistības pirms termiņa, nav jāmaksā kompensācija bankai par saistību pirmstermiņa izpildi.

Vienīgais izņēmums ir kredīti ar fiksētajām procentu likmēm, kur, dzēšot saistības pirms fiksētās likmes beigām, būs jārēķinās ar komisijas maksu.