Taupi elektrību, taupot siltumu. Galvenās siltuma zudumu vietas mājoklī

Arvien vairāk mūsdienīgu mājokļu apsildes veidu tiek darbināti ar elektrību. Pieaugot tās cenām, apkures sezonas kļūst par izaicinājumu daudzu mājsaimniecību budžetiem, tādēļ svarīgi, lai elektrība tiktu patērēta pēc iespējas efektīvāk. Rodoties siltuma zudumam, palielinām apsildes temperatūru, kas attiecīgi ievērojami palielina elektrības patēriņu, taču no tā ir iespējams izvairīties, novēršot lieku siltuma zudumu.

Atbildes uz to, kur mājoklī var pazust siltums, meklē skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" eksperti.

"Mājokļos, kur iespējams regulēt apsildes temperatūru, samazinot sildītāja temperatūru tikai par vienu grādu, elektrības patēriņš var samazināties līdz pat pieciem procentiem. Un otrādi – ja vēlamies siltāku temperatūru mājoklī, katrs paaugstinātais grāds var palielināt elektrības patēriņu par pieciem procentiem. Nereti palielinām temperatūru, lai justos komfortablāk, aizmirstot par pirmajiem soļiem un efektīvu kopējo apsildes sistēmu – iespējams, tik augsta temperatūra, kāda ir noregulēta, nav nepieciešama, ja tiek novērsti siltuma zudumi," norāda Elektrum Energoefektivitātes centra eksperts Toms Lācis, piebilstot, ka "siltums pazūd ikvienās mājās, taču pastāv dažādi paņēmieni, lai noteiktu, kur mājoklis zaudē siltumu un kā to apturēt."

Vispirms – pārbaudi savu mājokli vizuāli

Viena no metodēm, lai atrastu potenciālās siltuma zuduma vietas, ir vizuālā pārbaude – gan no iekšpuses, gan ārpuses pārskati, vai nav redzamas plaisas un spraugas. Tās parasti atrodamas vietās, kur saskaras divi dažādi būvmateriāli, piemēram, apšuvumi, skursteņi, ārējie stūri, saskares vietas.

Īpaši jāpievērš uzmanība mājas ārsienām, durvīm, logiem un citām atvērtām spraugām. Ja ir redzami bojājumi, tie pēc iespējas ātrāk ir jānovērš, turklāt – ne tikai vizuāli, bet arī jāpārliecinās, vai nav bojāta siltumizolācija vai hermētiskuma barjeras. Tādā gadījumā būs jārēķinās ar lielākiem remontdarbiem.

Vai mājokļa siltumizolācija pilda savas funkcijas?

Latvijas ziemu dēļ mājoklis nav iedomājams bez siltumizolācijas. Sienas, griesti, grīda ir svarīgas vietas, kurās var pazust vislielākais daudzums siltuma. Neizolētas sienas ne tikai viegli ievada, bet arī izvada siltumu mājoklī, un to ir vienkārši konstatēt. Ja vasarā telpa ātri uzkarst un rodas grūtības naktī gulēt, savukārt ziemā, pieliekot roku pie sienas, jūtams aukstums, tas liecina par sliktu siltumizolāciju.

Kā viens no vizuāliem brīdinājumiem ziemā ir lāstekas, kas liecina, ka nepieciešams uzlabot jumta un bēniņu siltumizolāciju. Bēniņu siltināšana ir viens no efektīvākajiem siltuma taupības pasākumiem.

Galvenie siltuma zagļi – logi un durvis

Nākamā populārākā vieta siltuma zudumiem ir logi un durvis, un tos iespējams pārbaudīt, starp logu vai durvīm un to rāmi ieliekot papīra strēmeli. Ja to var viegli izvilkt, tikpat viegli siltums plūst ārā, bet aukstums – iekšā.

Kā to risināt? Pirms apsvērt logu vai durvju pilnīgu nomaiņu, iespējams logiem nomainīt blīvgumijas (plastikāta logiem veikt furnitūras regulēšanu) un durvju lejasdaļā pielīmēt pašlīmējošu blīvējumu. Ja ir ieplaisājusi kāda loga rūts, to nevajadzētu atstāt bez ievērības, bet nomainīt.

Vai apsildes iekārtas tiek izmantotas pareizi?

Apsildes ierīču nepārdomāta lietošana var veicināt siltuma zudumus, tādēļ pārliecinieties, vai lieto tās pareizi. Ja apsildei izmanto kamīnu vai krāsni, jāatceras aizvērt skursteņa aizbīdni, un kamīna vai krāsns durvju rāmim jābūt cieši noslēgtam arī brīžos, kad netiek kurināts. Tas ir svarīgi, jo, tāpat kā logi un durvis, arī dūmvads ir ceļš, pa kuru aukstais gaiss var iekļūt telpā.

Izmantojot citas sildierīces, jāņem vērā to novietojums, piemēram, tās nedrīkst būt aizsegtas vai novietotas aiz mēbelēm. Viena no izplatītākajām kļūdām ir aizkaru pārlikšana pāri radiatoriem, tādējādi traucējot gaisa plūsmai jeb konvekcijas principam, caur kuru siltais gaiss uzsilda telpu. Sanāk, ka šajā gadījumā aizkari darbojas kā siltumizolators. Dienas laikā tos ieteicams atvērt, lai arī saules siltums spētu iekļūt mājoklī, bet vakarā – aizvērt.

Ja netiec galā, vērsies pie speciālista

Pirmais solis ceļā uz efektīvu siltuma apmaiņu mājās būtu ņemt vērā visus iepriekš minētos ieteikumus vai ielūkoties vietnē esmuefektivs.lv, kur vienuviet apkopota noderīga informācija par daudzveidīgiem energoefektivitātes risinājumiem.

Ja tiek ievēroti visi labas siltuma apmaiņas ieteikumi, tomēr joprojām nav sasniegts vēlamais rezultāts, ir vēlams uzticēties profesionālim, it īpaši attiecībā uz apjomīgākiem remontdarbiem. Ne vienmēr pašrocīga loga nomaiņa vai sienu siltināšana rezultēsies ar panākumiem, it sevišķi, ja to dara pirmo reizi.

Pieaicinot speciālistu, var arī noteikt konkrētas siltuma zudumu vietas, kā arī radīt rīcības plānu bojājumu novēršanai. Toms Lācis aicina izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas energokonsultācijai, kurā zinoši Elektrum Energoefektivitātes centra speciālisti sniegs daudzveidīgus un konkrētajai situācijai pielāgotus ieteikumus.