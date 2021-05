Vai dārzu var apdrošināt pret lietu, krusu, vēja brāzmām un kaitēkļiem

Lietus šopavasar dārzkopjus nav saudzējis – maijā dažiem dārzkopjiem lauki pārvērtās dīķos, kā rezultātā iekavējās ne tikai sējas laiks, bet jau sasētās sēklas vienkārši pludoja dubļu peļķēs. Vai dārzu var apdrošināt pret dabas stihijām – par to raksta turpinājumā.

Portāls "Māja&Dārzs" aptaujāja vairākas apdrošināšanas kompānijas, lai noskaidrotu, vai var apdrošināt dārzu un siltumnīcu.

"Gjensidige Latvija" Privātīpašuma apdrošināšanas produktu vadītāja Kitija Lase: "Gjensidige Mājokļa apdrošināšana piedāvā apdrošināt privātīpašumu, tai skaitā, apstādījumus. Šāda veida apdrošināšanas segums ir iekļauts visu risku apdrošināšanas polisē un atlīdzinās zaudējumus, kas radušies ugunsgrēka, zādzības vai ļaunprātīgu bojājumu rezultātā, un ir radušies saistībā ar ēkas

iežogotā teritorijā esošu apstādījumu zudumu, izņemot ražas, ja to atjaunošanās dabīgā ceļā nav iespējama. Iestājoties uguns riskam, zaudējumi tiek atlīdzināti, arī ja teritorija nav bijusi iežogota. Siltumnīcu, savukārt, ir iespējams apdrošināt kopā ar mantu vai kā atsevišķu būvi. Ir daudz apdrošināšanas gadījumu piemēru, kas pierāda, ka apdrošināt dārzu ir tikpat svarīgi, cik īpašumu un mantu. Vislielāko postu dārziem nes ugunsgrēks, kā rezultātā var nodegt visi apstādījumi, dzīvžogs utt. Ugunsgrēks var pārmesties arī no kaimiņu īpašuma, kas padara to vēl neapredzamāku. Cits izplatīts iemesls dārza un apstādījumu postam ir, piemēram, no zibens spēriena. Taču, tā kā arvien biežāk dārzos ir novērojams huligānisms, nereti šie bojājumi ir tīši un cita roku paveikti. Apdrošināšana sedz zaudējumus abos gadījumos."

"Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāles Risku parakstīšanas daļas vadītāja Anita Veinberga: " "Compensa" privātpersonu īpašuma apdrošināšanas segumā, apdrošinot dzīvojamo ēku, automātiski tiek iekļauti arī teritorijas apzaļumošanas elementi – dzīvžogi, zālājs, dekoratīvie apstādījumi, tūjas, augļu koki. Apdrošināšanas segums minētajiem apzaļumošanas elementiem ir spēkā uguns un transportlīdzekļu trieciena riskiem. Viengadīgajiem augiem apdrošināšanas segums netiek piedāvāts. Siltumnīcas apdrošinām, ja ir apdrošināts arī pamatīpašums – māja. Tās tiek pievienotas pie privātpersonu īpašuma apdrošināšanas polises kā atsevišķi objekti. Klienti siltumnīcas var pasargāt pret vandālismu, koku, mastu vai stabu nogāšanos, kā arī ugunsgrēku radītajiem postījumiem. Šobrīd strādājam pie tā, lai nākotnē īpašuma apdrošināšanas polises segumā siltumnīcas iekļautu automātiski."

"If" Apdrošināšanas privātīpašuma apdrošināšanas produktu vadītājs Endijs Melecis: "Apdrošinot mājokli, apdrošinām arī dekoratīvos apstādījumus un, ja zādzības, vandālisma, ugunsgrēka vai vētras rezultātā būs radušies zaudējumi, mēs tos atlīdzināsim (iedzīvei mājas pagalmā limits ir līdz 4000 eiro gadā). Uzreiz kopā ar mājokļa apdrošināšanu apdrošinām arī siltumnīcu, kas nav lielāka par 11 kvadrātmetriem. Ja gadījumā siltumnīca ir lielāka, apdrošinām to atsevišķi, taču par izmaksām satraukumam nav pamata, jo apdrošināšana izmaksā vidēji 2 līdz 5 eiro gadā. Esam novērojuši, ka siltumnīcas visbiežāk cieš no spēcīgiem nokrišņiem, piemēram, vētras un krusas."

"AAS BALTA" Privātā īpašuma un speciālo produktu vadības pārvaldes vadītājs Armands Lagons: ""Balta" gan nepiedāvā piemājas dārziņa apdrošināšanu, toties klientiem ir iespēja apdrošināt laukus, kuros tiek audzēti graudaugi, eļļas augi, kukurūza, pākšaugi un kartupeļi. Savukārt savas siltumnīcas klientiem ir iespēja apdrošināt kopā ar ēku vai dzīvokli īpašuma apdrošināšanas ietvaros – attiecībā uz bojājumiem siltumnīcām un citam teritorijas labiekārtojumam atlīdzības limits ir līdz 5000 eiro gadā."

"Ergo" privātā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītāja Lelde Mūsiņa: "Siltumnīcas, lecektis "Ergo" neapdrošina. Tāpat neapdrošinām dārzu pret kaitēkļiem un krusu. Var tikt apdrošināti tie koki un daudzgadīgie apstādījumi, kas atrodas uz viena gruntsgabala ar dzīvojamo ēku. Koki un daudzgadīgie apstādījumi var tikt apdrošināti pret ugunsgrēku, vētru un trešo personu prettiesisku rīcību (zādzību, ļaunprātīgu rīcību, uzbraukšanu ar transportlīdzekli) pie nosacījuma, ja to atjaunošanās dabīgā ceļā turpmāk nav iespējama. Zādzības risks ir apdrošināts arī gadījumā, ja nav konstatētas ielaušanās pazīmes. Biežākie gadījumi – tiek izraktas tūjas, kas vienlaicīgi ir arī klienta gruntsgabala iežogojums. Bet ir arī papildu nosacījums – apdrošināšanas aizsardzība neattiecas uz kokiem, zariem vai apstādījumiem, kas bijuši nokaltuši, slimi, bojāti vai nolauzti pirms apdrošināšanas gadījuma. Maksimālā atlīdzība par zaudējumiem var būt līdz pat 5000 eiro. Šie nosacījumi attiecas tikai uz privātpersonām."