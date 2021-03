Dārznieka arsenāls: dārza instrumentu minimālais komplekts

Dārza sezona vēl nav sākusies, taču ir īstais laiks pārskatīt savu dārznieka "ieroču" arsenālu un pārliecināties, ka darbarīki ir labā kārtībā. Dārznieka darbarīku iegāde ir tikpat atbildīga kā ikviena instrumenta pirkšana. Katrs ir jāpaņem rokā un jāizmēģina, jo, tāpat kā ir dažādas rokas, ir arī dažādi rokturi, un savs īstais dārza instruments ir jāatrod, saka "Kesko Senukai Latvia" dārzniecības kategorijas vadītājs Ingus Laumanis.

Dārzkopja vairogs – cimdi



Dārzkopība ir brīnišķīgs hobijs, tomēr bez pareizā cimdu pāra tas var ātri pārvērsties par ērkšķainu problēmu. Ja ravējot daudzi dod priekšroku darbam bez cimdiem, lai justu zemes siltumu un veiklāk satvertu sīkākās nezāles, tad netrūkst dažādu darbu, kuros bez cimdiem neiztikt. Cimdi pasargā dārznieka rokas ne tikai no sīkām traumām – plēsumiem un skrāpējumiem, bet arī citu faktoru mehāniskas iedarbības, piemēram, no tulznu veidošanās vai nagu lūšanas darba laikā. Taču, lai cimdi pilnībā veiktu savu funkciju, tiem jābūt izturīgiem un izmērā atbilstošiem. Pārāk lieli cimdi var uzberzt tuzlnas un apgrūtināt pirkstu veiklību, šādi cimdi arī viegli var nomaukties no roka, bet pārāk mazos cimdos rokas jutīsies iežņaugtas komfortabli un svīdīs. Tāpat būtu jāizvēlas mitruma izturīgi cimdi, kas tomēr izgatavoti no elpojoša materiāla, lai rokas strādājot nesasvīstu. Jo garāka cimda manšete jeb aproce, jo labāk tas aizsargā ne tikai plaukstas, bet arī apakšdelmus, un neļauj augsnei iekļūt cimdā. Dārza cimdi jāuzglabā tā, lai tie neatrastos tiešos saules staros vai mitrumā un lai tiem nevarētu piekļūt kukaiņi. Protams, jāatceras tos reizi pa reizei rūpīgi izmazgāt – gan paša dārznieka, gan dārza higiēnas nolūkos.

Dārza klasika – dakša, lāpsta, kaplis

Ikviens kaut mazliet pieredzējis dārznieks zina, ka dārzā neiztikt bez klasiskās trīsvienības – dakšas, lāpstas un kapļa. Priekšstats, ka ar lāpstu var atrisināt visas problēmas, ir aplams. Piemēram, dakšu ir daudz vieglāk iedurt blīvā augsnē. Īpaši sablīvētai, akmeņainai vai mālainai augsnei labāk izvēlēties dakšu ar taisniem, nevis ieliektiem zariem, turklāt četrstūraini zari būs stiprāki nekā plakani, kas var saliekties, atsitoties pret akmeni vai sakni.

Savukārt lāpsta ir īsts dārza darba zirgs, ar ko izrakt bedres koku vai dekoratīvo krūmu stādīšanai, apmest velēnas, piepildīt spaini ar granti vai kūdru. Laba lāpsta kalpos teju beztermiņa laiku, tāpēc ir vērts ieguldīt līdzekļus šī darbarīka iegādē. Savukārt augu pārstādīšanai vai atsevišķu nezāļu izcelšanai noderēs rokas lāpstiņa, kas gan izskatās drīzāk pēc rotaļlietas, taču ir neaizstājams palīgs dārza darbos.

Runājot par kapļiem, dažādiem darbiem piemēroti dažādi kapļi. Sakņu dārzā vislabāk noderēs izturīgs, plats kaplis, bet puķu dobēs, kur nav jāizcērt nezāles, bet uzmanīgi jāuzirdina zeme, vieglāk strādāt ar plānāku darbarīku.

Dzīvžoga krāšņumam – sekatori jeb dzirkles

Dzirkles ir neaizstājamas cīņā ar nokaltušajiem zariem. Ar tām iespējams veidot dzīvžoga formu vai izgriezt vecos zarus augļu kokiem – viss atkarīgs no dzirkļu veida un izmēra. Nokaltušiem zariem labāk izvēlēties viena asmeņa sekatoru, kas darbojas līdzīgi kā nazis, savukārt šķēru tipa sekatori ir piemērotāki dzīviem augiem un zaļai koksnei. Jo augstāk jāgriež, jo vairāk ir vērts ieguldīt krūmgriezī ar 90 grādu leņķī grozāmām dzirklēm un garu rokturi, kas ļauj ērti piekļūt grūtāk sasniedzamām vietām. Jārēķinās, ka garāks kāts nozīmē arī lielāku svaru, tāpēc ir vērts izvēlēties alumīnija vai kompozītmateriāla rokturi, kas būs vieglāks.

Dzirklēm būtu ērti jāieguļ dārznieka rokā, tāpēc tās, tāpat kā jebkuru instrumentu, pirms iegādes vajadzētu paņemt rokā un pacilāt, vislabāk – ar dārza cimdiem, kurus valkāsiet, strādājot dārzā. Tā kā dzīvžogu augiem nereti, īpaši mitrākā laikā, veidojas dažādas sēnītes, darba instrumenti ir regulāri jādezinficē, noskalojot ar ūdeni atšķaidītā dezinfekcijas līdzeklī. Bet, lai tie godam kalpotu arī pēc ilgāka laika, asmeņi, tāpat kā naži, ir pastāvīgi jāuzasina.



Dzīvības malks – ūdens no īstās lejkannas

Dārza laistīšanai var izmantot gan plastmasas, gan metāla lejkannu. Katrai ir savas priekšrocības. Ir simtiem dažādu formu, krāsu un izmēru lejkannu ar dažādiem uzgaļiem, kas nodrošina gan spēcīgāku, gan smaalkāku ūdens strūklu.

Plastmasas kannas būs vieglākas par metāla kannām. Iegādājoties lejkannu, noteikti jārēķinās ar tās tilpumu, lai kannu, kad tā piepildīta ar ūdeni, varētu panest. Lielākas kannas noderēs dārza laistīšanai, savukārt telpaugu kopšanai labāk izvēlēties mazu lejkanniņu ar garu snīpi, kas ļaus ērti piekļūt visiem augiem.

Metāla lejkannas ir izturīgākas, vienīgi jāraugās, lai tās būtu cinkotas un pasargātas pret rūsēšanu.



Kariete, kas nevis pārvēršas par ķirbi, bet to pārvadā

Smagākus dārza darbus ir grūti iedomāties bez ķerras. Tāpat kā izmērs un konstrukcija, arī materiāls lielā mērā nosaka, kādiem darbiem ķerra būs visvairāk piemērota. Plastmasas ķerras ir labāk piemērotas dārza darbiem, lapu, zāles, zaru un citu vieglāku lietu pārvadāšanai. Šo ķerru galvenā priekšrocība – tās ir vieglas, tāpēc vienkāršāk manevrējamas, un parasti ar lielāku ietilpību nekā metāla ķerras. Ja tomēr izvēlaties metāla ķerru, jārēķinās, ka krāsota metāla ķerras, noskrāpējot krāsu, šajā vietā var sākt rūsēt, tāpēc drošāka izvēle ir cinkotās.

Ķerras ar diviem ir ļoti ērtas, ja paredzama braukšana pa līdzenu virsmu un galvenokārt "pa taisno". Ja ar ķerru paredzēts manevrēt vai braukt pa negludāku virsmu, ērtāk būs ar vienu riteni. Šādām ķerrām virsma, kur liek virsū pārvadājamās lietas, parasti ir ar nelielu slīpumu. Tāpēc, ja jāpārvadā pilni ūdens spaiņi, visērtākā būs ķerra ar četriem riteņiem, jo tās dibens ir taisns.

Dārzā noderēs arī viegla, kompakta plastmasas ķerra jeb spainis uz riteņiem, ko ideāli var izmantot lapu pārvadāšanai vai, piemēram, nezālēm, ravējot dārzu. Pateicoties kompaktajam izmēram, to var ērti novietot pat starp kartupeļu vagām.



