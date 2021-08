Katrai privātmājai nepieciešama efektīva siltumapgāde un mūsdienīga santehnika

Laikam ejot un tehnoloģijām strauji attīstoties, pastāvīgi pieaug pieprasījums pēc dažādām apkures iekārtām. Atkarībā no apsildāmās ēkas lieluma, tipa un citiem faktoriem tiek izmantotas daudzas dažāda veida un jaudas apkures sistēmas. Lai samazinātu apkures izmaksas un siltuma zudumus, ir izgudrotas modernas un energoefektīvas apkures iekārtas. Cilvēku prioritātes ir dažādas – viens dod priekšroku vienkāršākām, laika gaitā pārbaudītām sistēmām, otram vairāk patīk inovatīvi un reizē energoefektīvi risinājumi, piemēram, kombinētā apkures sistēma, kas iekļauj apkures katlu un siltumsūkni, bet vēl kāds izvēlēsies kādu no "zaļākajiem" ēku apsildes veidiem.

Arī mūsdienīga privātmāja vairs nav iedomājama bez energoefektīvas apkures sistēmas, kā arī laikmetam atbilstošas kanalizācijas un santehnikas. To visu un daudz ko citu piedāvā SIA "SB", kas jau 30 gadus ir vadošais uzņēmums siltumapgādes un santehnikas nozarē Latvijā. Vairāk nekā 100 000 mājsaimniecības un pašvaldību ēkas šodien izmanto apkures katlus, siltumsūkņus, radiatorus, siltās grīdas, siltumtrases, ūdens boilerus un augstākās kvalitātes, tostarp ekskluzīva dizaina santehniku, kas viss ir iegādāts SIA "SB" veikalos.

Kvalitāti garantē sadarbība ar labākajiem Eiropas ražotājiem

SIA "SB" ir stabils uzņēmums ar 100% Latvijas kapitālu un 30 gadu pieredzi apkures un santehnikas tirdzniecības un uzstādīšanas jomā. Uzņēmums savu saimniecisko darbību uzsāka 1991. gadā. Piesaistot jaunus un talantīgus speciālistus un nepārtraukti meklējot labākos Eiropas ražotājus, SIA "SB" 30 gadu laikā ir tapis par neapšaubāmu līderi apkures tirgū Latvijā un kļuvis labi pazīstams visas Eiropas siltumapgādes ražošanas tirgus dalībniekiem. Starp SIA "SB" sadarbības partneriem ir tādi zīmoli kā:

Sokol, Solarfocus , Atmos, Ecoforest, Dražice, Centrometal, HKS Lazar, Viessmann, Kermi, Sira, Arbonia, Licon, Protherm, Sime, Viessmann, Tech, Danfoss, Harvia, Kennet, Terrendis, Wilo u.c.

SIA "SB" specializējas apkures iekārtu un santehnikas preču mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, ar individuālu pieeju katram klientam. Uzņēmumam ir plaša spektra sadarbības partneru loks – to vidū ir gan būvfirmas, gan uzņēmumi, gan individuālie pasūtītāji. Uzņēmuma liela priekšrocība ir tā stabilitāte (atšķirībā no tādiem, kas parādās tirgū, dažus gadus padarbojas un pazūd) – visiem "SB" klientiem nepieciešamības gadījumā vienmēr būs pieejamas jebkuras viņu apkures sistēmas detaļas (to nosaka siltumapgādes nozares specifika, un detaļu maiņa palaikam ir nepieciešama). Tāpat mūsu 30 gadu pieredze tirgū ļauj sniegt saviem klientiem drošas garantijas, un viņiem nav jāuztraucas, ka pēc dažiem gadiem, ja būs vajadzīgs remonts vai detaļu maiņa, uzņēmums būs pazudis.

Inženiertehniskā departamenta konsultanti ir augsti kvalificēta profesionāļu komanda ar ilgstošu pieredzi, kas veic zinātniskas un tehniskas konsultācijas dažādos posmos apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā. Pateicoties daudzpusīgajai pieredzei, sastādot tāmi vai izstrādājot projektu, SIA "SB" speciālisti spēs atrisināt jebkādus jautājumus visās projekta realizācijas stadijās, konsultējot un veicot izbūvēto sistēmu darbības pārbaudi un novērošanu.

Uzņēmums paplašina savu darbības lauku

SIA "SB" piedalās lielākajos konkursos Latvijā, un daudzos objektos darbojas kā apakšuzņēmējs, iekārtu piegādātājs un uzstādītājs. Starp apkures iekārtu un santehnikas preču tirgotājiem ir spēcīga konkurence, tomēr SIA "SB" pozitīvie rādītāji liecina, ka uzņēmuma darbība tirgū ir nostiprinājusies un tas nepārtraukti attīstās. Paplašinoties uzņēmuma struktūrai, esam izveidojuši vairākus tirdzniecības centrus dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā. Tāpat 99% no visas produkcijas ir pieejama uzņēmuma e-veikalā un apskatāma uz vietas vislielākajā tirdzniecības centrā Latvijā, kas atrodas Maskavas ielā 444b, Rīgā, LV-1063 vai kādā no filiāles veikaliem:

Lāčplēša iela 127a, Rīgā, LV-1003

Rīgas iela 77, Daugavpilī, LV-5401

Atmodas iela 19, Jelgavā, LV-3007

Rīgas iela 59, Valmierā, LV-4201

Kārļa iela 7, Ventspilī, LV-3601

Katrs varēs izvēlēties sev piemērotāko apkures risinājumu

Starp SIA "SB" piedāvātajām precēm ir augstas kvalitātes apkures iekārtas un sistēmas. Un tas viss – par pievilcīgākajām un zemākajām cenām Latvijā! Klientu ērtībai uzņēmums piedāvā maksimāli īsākos preču piegādes termiņus, iekārtu uzstādīšanu, pieslēgšanu un garantē augstu preču kvalitāti. Mūsu veikalos iespējams iegādāties šādas apkures iekārtas un citas preces:

Centrālapkures un gaisa kamīni;

Granulu apkures katli;

Šķeldas apkures katli;

Gāzes apkures katli;

Siltumsūkņi;

Malkas apkures katli;

Akumulācijas tvertnes;

Alumīnija, bimetāla, tērauda un čuguna radiatori;

Siltās grīdas un sienas;

Siltumtrases;

Automātika un telpas termostati;

Ūdens boileri un ūdens caurplūdes sildītāji.

Apkures sistēma ar garantiju – no idejas līdz projekta īstenošanai

Ja ir izlemts būvēt jaunu māju vai veikt esošās ēkas kapitālo remontu un pārbūvēt to atbilstoši mūsdienu laikmeta prasībām, apkures sistēmas izvēle un tās izbūve ir viens no svarīgākajiem soļiem, lai pēc tam varētu komfortabli justies mājā jebkurā gadalaikā, neuztraucoties par mūsu klimata svārstībām un/vai telpu neefektīvu (dārgu) apkuri. Tāpēc svarīgi izvēli nesasteigt un izvēlēties attiecīgajai būvei vislabāko apkures risinājumu.

Vislabāk visu sākt jau projekta stadijā, jo ir svarīgi laicīgi tikt skaidrībā, kāds apkures sistēmas tips būs izdevīgāks konkrētās mājas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai.

"SB Siltumserviss" piedāvā pakalpojumus, kuru laikā tiek apzināts viss objekts un sniegta palīdzība klientam piemērotākās apkures sistēmas izvēlē un izveidē. Šāda pieeja vismaz 15-20 gadus garantē ievērojamu klienta līdzekļu ekonomiju. Uzņēmuma konsultanti, kas ir apmācīti un sertificēti, palīdzēs izbūvēt siltumapgādes sistēmu, lai panāktu ne tikai augstāku ēkas energoefektivitāti, bet vienlaikus ar minimālām izmaksām nepieciešamo komforta līmeni. Ņemot vērā arī objekta specifiku, uzņēmuma speciālisti palīdzēs noteikt, kāda apkures katla un visas sistēmas izvēle atbilst interesenta iespējām un prasībām.

Tiks ņemtas vērā gan klienta personīgās vēlmes, gan objekta ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tāpat jau pieejamās komunikācijas. Tas viss iespaidos arhitekta un projektētāja spēju atrast lietderīgāko un apkopei ērtāko apkures telpas izvietojumu, kā arī atvieglos klientam turpmāko apkures sistēmas ekspluatāciju. Lai nodrošinātu maksimālu siltuma sistēmas efektivitāti un tās darbības precizitāti, objekta uzraudzība noris visā šīs sistēmas izveides procesā un turpinās līdz ēkas pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Jo noteiktāks būs klienta sākotnēji izteiktais apkures sistēmas redzējums, jo precīzāk varēs aprēķināt iespējamās ekspluatācijas iespējamās izmaksas. Apkures sistēmas ierīkošanu, apkures katla uzstādīšanu un pieslēgšanu veic sertificēti darbinieki.

Tāpat mūsu profesionāļu pieredze un zināšanas garantēs izvairīšanos no liekām problēmām jau gatava objekta ekspluatācijā un visas apkures sistēmas uzturēšanā, nodrošinot maksimāli komfortablu mikroklimatu un telpu ērtu izmantojamību visa kalendārā gada laika ritumā. Rēķinoties ar paaugstinātām prasībām un ņemot vērā mūsu klimatisko apstākļu nepastāvību, noder vienas vai dubultas apkures sistēmas iekārtas. Starp tādām var izvēlēties lietošanā katram gadalaikam, esošajiem laikapstākļiem un vēlamajam komforta līmenim atbilstošu apkures režīmu, kas turklāt palīdz ieekonomēt līdzekļus. Kā viena no šādām iespējām varētu būt apkures katla un siltumsūkņa tandēms. Siltumsūknis ir arī pietiekami lēts un var būt neaizstājams komforta līmeņa paaugstināšanai dažādos gadalaikos.

Ņemot vērā Latvijas būvnormatīvu jaunās un Eiropas Savienības klimata kontroles arvien stingrākās prasības apkures sistēmas projektiem, tajos noteikti jāiekļauj prasība pēc ventilācijas (rekuperācijas). Objektos, kad jāpārbūvē vai jāpilnīgo siltuma sistēma, pirms projekta izstrādes uzņēmuma inženieri apseko ēku un nosaka siltuma zuduma apmērus.

Drošību garantēs pareiza apkures iekārtu uzstādīšana un regulāra apkope

Patlaban Latvijā var izvēlēties vajadzīgo no ļoti plaša apkures sistēmu piedāvājuma klāsta. Tās atšķiras gan materiālu un to savienojuma ziņā, gan pēc montāžas principiem. Līdz ar to pircēji bez priekšzināšanām nereti iegādājas materiālus, kas, viņuprāt, viegli savienojami, bet realitātē sagādā grūtības. Mūsu speciālisti objektā uzstādīs ne tikai mūsu uzņēmumā pirktās, bet arī citu ražotāju un pārdevēju piedāvātās apkures sistēmas, turklāt neatkarīgi no iegādes atrašanās vietas Latvijā. Servisa pakalpojumos ietilpst gan sistēmas uzstādīšana un montāža, gan tās pieslēgšana, ievērojot kā ražotāja, tā arī Latvijas būvnormatīvu prasības.

Izvēloties apkures sistēmu, ir jāievēro daudzi tās precīzas un perfektas darbības nosacījumi. Kļūme būvniecības laikā var novest ne tikai pie vāji apsildītām telpām, bet arī līdz pilnīgai sistēmas pārbūves nepieciešamībai pat tad, kad objektu jau gatavo ekspluatācijai vai tas pat tiek apdzīvots. Tādēļ jāņem vērā, ka, uzstādot apkures sistēmu, obligāti ir jāveic tās hidrauliskā pārbaude, kuru visatbildīgāk māk veikt profesionāļi. Īpaši būtiski tas ir objektos, kur apkures caurules tiek pilnībā vai daļēji (atsevišķi cauruļu posmi) iebūvētas sienā.

Tāpat jāatceras, ka kļūme apkures katlu un siltumapgādes sistēmas uzstādīšanā ir arī bīstama – nepareizi novietoti spiediena sensori un drošības vārsti var ne tikai sabojāt sistēmu vai katlu, bet arī radīt sprādzienbīstamu situāciju. Tādēļ, ja pircējs nevēlas saskarties ar tādām problēmām, kad apkures katla vai iekārtas pārdevējs atsaka garantijas remontu vai iekārtas maiņu, kad samazinās iekārtas kalpošanās laiks, iekārta darbojas nekorekti, kā rezultātā paaugstinās kurināmā (gāzes, granulu, elektrības u.c.) patēriņš un līdz ar to arī apkures izmaksas, nekādā gadījumā nevajag mēģināt veikt iekārtas uzstādīšanu pašiem vai ar neprofesionālu palīgu palīdzību, bet jāgriežas pie sertificētiem speciālistiem. SIA "SB" uzsver, ka sertificētu speciālistu pakalpojums atmaksāsies ar drošu, ērti un lēti ekspluatējamu apkures sistēmu – maksāt lieku reizi nevajadzēs neko!

Lai arī SIA "SB" piedāvātie apkures katli ir ar augstu efektivitāti un zemām tehniskās apkopes prasībām, savlaicīga siltumapgādes sistēmu apkalpošana ļaus ne tikai uzlabot sistēmas veiktspēju un garantēt mazu enerģijas patēriņu ilgtermiņā, bet arī tās darbības laikā novērst ārkārtas situācijas un paildzināt sistēmas kalpošanu.

Jāatceras – lai cik perfekti apkures katli, siltumsūkņi un citas iekārtas būtu izgatavotas, gadu gaitā gan ārēju, gan iekšēju faktoru dēļ viss pamazām nolietojas. Ne vienmēr izdosies pasargāt apkures katlu no mazāk kvalitatīva kurināmā materiāla, siltumsūknis ir pakļauts gaisa piesārņojuma, bet apkures sistēma – ūdens iedarbībai.

Tāpēc ikgadējas iekārtu apkopes veikšana ir tikpat svarīga kā skrupulozi veikta apkures sistēmas uzstādīšana, montāža un pieslēgšana. Tas attiecas gan uz apkures katlu degļiem un citām to detaļām, gan uz siltumapgādes sistēmas kopējo darbību. Jo negaidītas problēmas var radīt vēl tikai topošs defekts. Ja šāda kļūme netiks savlaicīgi novērsta, tā var radīt domino efektu un sabojāt visu apkures sistēmu. Tās remonts vai pat nomaiņa neglābjami būs saistīta ar mazākiem vai lielākiem izdevumiem, tādēļ labāk veikt iekārtu savlaicīgu apkopi un potenciālās problēmas novērst vēl pirms to rašanās.

Speciālisti novērtēs apkures sistēmas stāvokli un pirms katra veicamā pasākuma, piemēram, objekta remontdarbiem vai rekonstrukcijas, ieteiks visu iespējamo apkures sistēmas darbības uzlabošanā. Ja tas būs nepieciešams (piemēram, lai paaugstinātu energoefektivitāti un/vai samazinātu izmaksas), uzņēmuma speciālisti ieteiks arī apkures sistēmas lietderīgāko pārveidi.

SIA "SB" noteikti iesaka izmantot savu sertificēto speciālistu pakalpojumus arī pēc garantijas laika. Siltumiekārtu serviss ir ļoti būtisks faktors, kas palīdz apkures sistēmām darboties droši un efektīvi. To sniedz SIA "SB Siltumserviss". Pakalpojums tiek piedāvāts visas Latvijas teritorijas robežās 24 stundas diennaktī.

Iespējams iegādāties arī visdažādākā veida un pielietojuma santehniku

Par santehniku ir īpašs stāsts, jo SIA "SB" pieder lielākā santehnikas izstāžu zāle Latvijā. Plašajā piedāvājumā var atrast visu – no vienkāršiem tualetes podiem līdz tvaika kabīnēm, SPA vannām un ekskluzīva dizaina vannas istabas mēbelēm. SIA "SB" piedāvā pasaulē slavenu zīmolu – "Sanela", "Kerasan", "Grohe", "Burlington", "Bianchi", "Laufen", "Duravit", "Gustavberg", "Vitra", "Jika", "A&T", "Villeroy&Boch", "Hatria", "Oras", "Ilo", "Alfred Victoria", "Ravslezak", CRW – santehnikas ražojumus. Tāpat piedāvājumā ir arī Latvijā ražota santehnika – piemēram, "Vispool" un PAA. Tomēr ne vienmēr ir iespējams izstādīt visu preču sortimentu apskatei, tāpēc piedāvājam pasūtīt konkrēto preci pēc kataloga ar īsiem piegādes termiņiem un individuālu pieeju katram klientam. Visai santehnikai nodrošinām garantijas servisu un profesionālu montāžu. Visi mūsu darbinieki ir apmācīti un sertificēti.

Apsolām, ka katrs atradīs sev vajadzīgo risinājumu!