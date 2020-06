No A līdz Z: kā pareizi kopt dzīvžogu?

Aizsardzība no automašīnu radītiem putekļiem, izvairīšanās no ziņkārīgiem skatieniem, skaņu bloķēšana, baudījums acīm, teritorijas norobežošana – dzīvžogu funkcijas var būt daudz un dažādas. Bet vai zini, kā par dzīvžogu parūpēties tā, lai tas izskatās kā no filmām? Tam domāts šis raksts!

Kad dzīvžogs jāmēslo un jālaista?

Ja runājam par mēslošanu, to visbiežāk veic pavasara vidū/beigās vai vasaras sākumā. Lielākoties tiek izmantots mēslojums cietā veidā, kas izšķīst pakāpeniski, ūdens ietekmē, tādējādi dzīvžogam ļaujot nepieciešamās barības vielas saņemt visu sezonu. Līdz ar to, ja ilgstoši nelīst lietus, dzīvžogs jāaplaista pašam (laistīšanas intensitāte atkarīga no konkrētā dzīvžoga krūmiem un kokiem un mēslojuma veida). Nozīme ir arī tam, cik vecs ir dzīvžogs – vecāki augi ar saknēm paši spēj sarūpēt sev ūdeni (izņemot, ja piemeklējis ilgstošs sausums), savukārt jauns dzīvžogs jālaista biežāk, jo tā saknes vēl nesniedzas pietiekoši dziļi.

Pamatu pamats – regulāra dzīvžoga apcirpšana

Lai dzīvžogs būtu kupls, skaists un veselīgs, tas regulāri jāformē. Cik bieži tas jādara? Tas atkarīgs no vairākiem faktoriem – gan tā, kādi augi dzīvžogā izmantoti, gan dzīvžoga vecuma, taču lielākoties formēšana jāveic no vienas līdz trim reizēm gadā. Īpaši svarīgi dzīvžogu pareizi apstrādāt jau pēc tā iestādīšanas, proti, dzīvžogam tā pamatnē jābūt platākam nekā augšdaļā. Tam ir vairākas priekšrocības – no dzīvžoga nokritīs sniegs un pamatnei piekļūs saules stari, kas nepieciešami dzīvžoga augšanai; arī vējš šādas formas dzīvžogam kaitēs mazāk.

Bez piemērotiem instrumentiem neiztikt

Teorija ir svarīga, bet, kad tā apgūta, laiks ķerties pie darbiem! Lai tos padarītu, Tev būs vajadzīgi atbilstoši instrumenti. Galvenās, protams, ir dzīvžoga šķēres. Tām ir vairāki veidi:

Mehāniskās jeb "parastās" dzīvžoga šķēres – pats vienkāršākais variants, kas derēs pavisam nelielam dzīvžogam;

Dzīvžoga šķēres ar benzīna dzinēju – izceļas ar lielāku jaudu, līdz ar to ātri un ērti būs iespējams apgriezt arī lielu dzīvžogu;

Elektriskās dzīvžoga šķēres – salīdzinoši vieglas un klusas, kā arī darbojas nepārtraukti, jo ir pieslēgtas elektrotīklam, taču tas vienlaicīgi ir arī to lielākais mīnuss – tuvumā vienmēr jābūt rozetei (vai pagarinātājam);

Dzīvžoga šķēres ar akumulatoru – ļoti ērtas, jo parasti ir vieglākas par benzīna dzinēja šķērēm, kā arī mēdz izcelties ar lielāku jaudu, ja salīdzinām ar elektriskajām, taču, ja dzīvžoga apstrāde aizņem vairākas stundas, visticamāk, vajadzēs vai nu iegādāties papildu akumulatoru/-us, vai arī gaidīt, kamēr tas uzlādējas.

Neatkarīgi no tā, kādas dzīvžoga šķēres ir Tavā rīcībā, vienmēr parūpējies, lai to asmeņi būtu asi. Pretējā gadījumā griešana būs apgrūtināta, turklāt zari tiks nogriezti nevienmērīgi. Ne mazāk svarīgi, lai asmeņi būtu tīri; uz tiem nonāk krūmu un koku sula, no kuras jāatbrīvojas. Šim uzdevumam iespējams atrast īpašus tīrīšanas līdzekļus.

Neaizmirsti par mulčas slāni!

Vai esi pamanījis, ka lielākajai daļai dzīvžogu to pamatnē ir kārtīgs mulčas slānis? Tas nepieciešams vairāku iemeslu dēļ – pirmkārt, vasarā mulča pasargā no karstuma, kā arī palīdz augsnē saglabāt mitrumu un izvairīties no nezālēm, savukārt ziemas mēnešos neļauj saknēm piekļūt aukstumam. Mulčas slāni ieteicams veidot +/- 5–7 centimetrus biezu.

Atbildi uz jautājumu par to, kā pareizi kopt savu dzīvžogu, esi ieguvis.





