Rūpēm par augsni pavasarī

Maijs gan sakņu, gan augļu dārzā ir darbīgākais mēnesis, kad sēj un stāda ļoti daudzas kultūras, izņemot agros dārzeņus, kas jau ir sasēti. Lai augi augtu griezdamies un dāvātu mums bagātīgu ražu, augsne jāatjauno un jāuzlabo. To vislabāk var izdarīt, izmantojot sabiedrības "Bioefekts" dabiskos mikrobioloģiskos līdzekļus. Katrs varēs būt pārliecināts, ka pašaudzētais dārzenis ir ekoloģisks un veselīgs.

Maijs lielā mērā nosaka pamatu, kāda būs paredzamā raža. Šajā laikā jāseko līdzi mitrumam un jārūpējas, lai sēklu sēšanas un dēstu stādīšanas laikā mitrums būtu pietiekamā līmenī. Tas, kas notiek augsnē un mūsu acīm apslēpti, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Uz augsni mums vajadzētu skatīties ar lielu cieņu, jo tā baro augus un vēlāk arī mūs. Tāpēc, ja tai var palīdzēt ar noteiktiem mikrobioloģiskiem organismiem, tad to noteikti ir vērts darit. Izmantojot mikrobioloģiskos preparātus, stiprinām augsnē esošo labvēlīgo mikroorganismu spektru, neļaujot attīstīties dažādiem patogēniem, kuru ziemošana notiek tieši augsnes augšējā slānī.

Mikrobioloģiskajiem preparātiem ļoti svarīgs ir iedzīvošanās laiks. Ja uzsmidzina vai uzber minerālmēslus, efekts ir tūlītējs, bet mikrobioloģiskie preparāti ir dzīvi organismi – tās ir sēņu sporas, baktērijas, kam ir vajadzīgs laiks. Ļoti labvēlīgos laikapstākļos pats ātrākais iedarbības laiks ir 5-7 dienas, taču mūsu mainīgajos apstākļos tas varētu ilgt arī 10 – 14 dienu. Mainīgie apstākļi ir arī viens no faktoriem, kas augus ļoti ietekmē, tāpēc tiem jāpalīdz ieaugt, attīstīt sakņu sistēmu un strādāt.

SVARĪGI!

Jebkuram augsnes mikroorganismam ļoti būtiska ir vide, no kuras tas nācis, Izvēloties no citām zemēm atvestus mikroorgansmus, mēs nevaram zināt, kā tie reaģēs un uzvedīsies, iestrādāti mūsu augsnē. Var gadīties, ka tie nodara vairāk skādes nekā labuma, veicinot kādu parazītu vai patogēnu vairošanos vai izraisot cita veida reakciju, tāpēc pret ārzemju preparātiem ieteicams izturēties piesardzīgi un izvēlēties pašmāju līdzekļus, kas satur tikai un vienīgi Latvijas mikroorganismus, kuri iegūti no Latvijas augsnes un par kuriem varam būt droši.

Vislielākā atdeve no derīgajiem mikroorganismiem būs tad, ja mēs parūpēsimies par barības vielām, vienmērīgu temperatūru un mitrumu, lai tie sekmīgi vairotos, un tiem būs pieejams gaiss – irdena augsne.

"Trihodermīns" ir pirmais palīgs, kas satur divas Trichoderma ģints sēnes – T. harzianum un T. viride. Preparāts satur šo sēņu dzīvās šūnas. Ļoti daudzpusīgās ietekmes dēļ tas ir ļoti iecienīts dārzkopju vidū.

Būtu labi, ja iepriekš augsnē iestrādātu organisko mēslojumu; vēl labāk, ja būtu audzēta ziemas starpkultūra – ziemas rudzi, ziemas vīķi -, ko tagad maijā iestrādā, vai arī viengadīgās starpkultūras, kas jau būs izsalušas. Tad pirms sēšanas un stādīšanas iestrādā arī Trihodermīnu. Sauso formu ieteicams iestrādāt visagrāk, jo tad labāk tiek panestas zemas augsnes temperatūras, savukārt šķidrā forma ātri iedzīvosies siltā augsnē. Tomēr labākam efektam to iestrādā 5–7 dienas, pirms kaut kas tiek sēts vai stādīts. Trihodermīns ir piemērots dažādiem augsnes tipiem un dažādiem kultūraugiem. "Trihodermīnu" (arī citus mikroorganismus) vislabāk sākt lietot, tiklīdz ārā augsnē ir plus pieci un vairāk grādu.

Augsnes stiprināšanai un bagātināšanai vērtīgs līdzeklis, kurā ir trihodermas sēne kopā ar Bacillus subtilis baktēriju, ir "Subtimikss." Tas ir populārs dažāda stādāmā materiāla apstrādei, īpaši ķiplokiem, kartupeļiem un visiem bumbuliem. Līdzeklis veido tādu kā bioplēvīti, kas pasargā augu no konkrētu patogēnu iedarbības un samazina slimošanu. Šis preparāts ieteicams tiem, kuri vēlas strādāt īpaši bioloģiski un videi saudzējoši. Augiem bīstamākās ir dažādas sakņu slimības, ar kurām cīnīties labi palīdz "Subtimikss". Tajā esošā sēne trihoderma spēj pārciest ķīmisku līdzekļu iedarbību, kuru skaits mazdārziņos ir samērā niecīgs un tomēr ir sastopams.

Maijs dārzā nāk ar pasakaino augļu dārzu ziedēšanas laiku. Ziedu kupenas un smarža neatstāj vienaldzīgu nevienu dārzkopības entuziastu. Kad zied ābeles, pie dārza apstāsies pat tie, kas dārza darbus ne pārāk mīl. Iespējams, ne visi zinās, ka tieši šajā laikā var nākt palīgā pavisam maza, mazītiņa spožlapsenīte – (Trichogramma embryophagum). Kas tad krāšņi ziedošās ābeles spēj apdraudēt. Tas ir ābolu tinējs, kas lido ābeļu ziedēšanas laikā un sadēj oliņas. Lai mazās spožlapsenītes būtu labi palīgi, tās izlaiž neilgi pirms sākusies ābolu tinēja tauriņu lidošana. Līdzko tiks sadētas oliņas, tā savairojušās trihogrammas, iedēs tajās savas oliņas. Lai rezultāts būtu lieliskāks, tās ir nepieciešams izlaist ar 10-12 dienu intervālu 2-3 reizes. Tas nepieciešams tāpēc, ka ābolu tinēja tauriņiem labvēlīgos apstākļos varbūt pat mēnesi ilgs oliņu dēšanas laiks.

Attiecībā pret pārējiem kaitēkļiem visa apkarošanas stratēģija balstās uz to, ka trihogrammas ir jāizlaiž īsi pirms vai nekavējoties pie attiecīgo kaitēkļu signāliem par lidošanu. Mazajam kukainim ir nepieciešams mazliet laika, lai savairotos un varētu dod sekmīgu triecienu attiecīgai kaitēkļu populācijai jeb – precīzāk – sadētajām oliņām. Šos mazos kukaiņus ieteicams izlaist saulainā un siltā dienā, vislabāk, kad gaisa temperatūra pacelsies līdz +25C, kad nav brāzmains vējš, lai tie labāk varētu iedzīvoties uz konkrētā augļu koka vai dārzeņa. Ja laiks ir vēss, lietains un ar vēju, tās nedrīkst izlaist. Labvēlīgos apstākļos, kad spožlapsenītēm ir izdevies savairoties, to ļoti ietekmē meteoroloģiskie apstākļi, tādēļ ir svarīgi ne tikai tās izlaist labos laika apstākļos, bet arī lai turpmākajās 3-5 dienās būtu iespējami stabils – saulains un silts. Tādos apstākļos trihogrammas sekmīgi iedzīvosies un ar laiku pārņems kontroli pār lielu daļu kaitēkļu, kas apdraud mūsu dārzus. Tā kā pastāv iespēja, ka spožlapsenīte var arī ziemot, katru gadu tā nav jālaiž, tikai ik pa laikam populācija jāpapildina.

Visi produkti ir dabīgi un ekoloģiski, tāpēc nevajag baidīties, ka, tos lietojot, tiks nodarīts kaitējumssev, dārzeņiem vai augiem.

Vairāk info: www.bioefekts.lv. Bioefekta mikrobioloģiskos preparātus var lielākajos dārzniecības un būvmateriālu preču veikalos, kā arī jaunajā e-veikalā.