Vai apsverat domu par siltumnīcu tomātu un gurķu audzēšanai, tomēr gatavie, veikalos pieejamie varianti nešķiet pietiekami labi? Bet ja nu pamēģināt to izveidot pašam? Tiesa, vispirms jābūt skaidrībai, kādam nolūkam siltumnīca tiks izmantota, kādi būs tās izmēri, no kāda materiāla tā būs un vai to izmantosiet visu gadu vai tikai aktīvajā dārza darbu sezonā.

Katrā kārtīgā dārzā jābūt siltumnīcai - vietai, kur pašam izaudzēt pirmos kraukšķīgos redīsus, noplūkt aromātiskās dilles, tomātus vai kraukšķīgos gurķīšus. Rakstu ciklā "Siltumnīca" stāstīsim ne tikai par to, kādu siltumnīcu izvēlēties vai kā to uzcelt paša spēkiem, bet arī skaidrosim, kā par tām rūpēties un ko tajās stādīt. Ar visiem sērijas rakstiem vari iepazīties šeit.

Bet tagad parunāsim par ne mazāk svarīgiem jautājumiem: kuru (no trim galvenajiem) seguma materiālu izvēlēties un vai ir vērts siltumnīcu veidot apsildāmu? Tātad – plēve, stikls vai polikarbonāts? Un – katli, apsildāmās grīdas vai krāsniņa?

Plēves siltumnīcas

Plēvi dārzeņu pasargāšanai no aukstuma sāka izmantot jau padomju laikos – tas bija lēti un vienkārši, turklāt siltumnīcas izveidošana neprasīja nekādas īpašās prasmes. Tādēļ, lai gan pašlaik materiālu izvēle siltumnīcām ir daudzveidīga, plēve joprojām ir pieprasīta.