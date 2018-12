Iedzeltušas, brūnas un novītušas – kādas likstas atklāj telpauga lapas

Slimības nežēlo ne tikai cilvēkus, bet arī telpaugus. Par to liecina auga neveselīgais izskats, reizēm arī kaitēkļi vai augsne, kā arī auga lapas, kuras ir viens no vēstnešiem, ka telpaugam nepieciešama palīdzība.

"Tava Māja" no savas padomu lādītes ir apkopojusi virkni ar rakstiem par telpaugu lapu problēmām, to cēloņiem, kā arī ieteicamo rīcību, lai augam palīdzētu. Rakstos varēsi uzzināt, kā pēc auga lapām noteikt, kādu vielu trūkst augsnē, kā arī to, kāpēc telpaugiem lapas dzeltē, kļūst brūnganas, ātri nobirst, sakalst vai vīst. Vai zināji, ka, ja auga lapas gar malām iekrāsojušās dzeltenas, tas nozīmē, ka augs ir pārlaistīts un mitruma ir pārlieku daudz, bet, ja lapas noliecas uz vienu pusi, tad augs cenšas pateikt, ka tam trūkt saules gaismas? Šos un vēl citus telpaugu lapu izskata raksturojumus vari izlasīt rakstos zemāk.

Padomu lādītē būs atrodams plašs skaidrojums arī par dažādu telpaugu lapu kaitēm, piemēram, Ziemassvētku laikā aktuālajām puansetijām, kurām nereti sāk birt lapas, mājokļos iecienītajām un kaprīzajām orhidejām, kuru lapas mēdz vīst, kalst un palikt brūnas, kā arī vēl virkni citu telpaugu.

