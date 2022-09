Kārtojam puķupodus: kādēļ telpaugu grupēšana ir tik svarīga?

Dažiem telpaugu puķpodi mājās sarindoti tā, ka izkārtojums atgādina dzīvu mākslas darbu, citiem tas veidots praktisku apsvērumu dēļ, lai, piemēram, ietaupītu laiku laistīšanai, bet vēl kādam – puķupodi pa mājokli izlikti nedaudz haotiski, īpaši neizvērtējot ne lietderīgos, ne estētiskos apsvērumus. Portāls "The Spruce" apkopojis augu speciālistes ieteikumus un padomus par telpaugu grupēšanu, norādot, kādēļ vērts veltīt laiku un uzmanību, lai sakārtotu puķupodus pēc noteikta principa.

Augu speciāliste Džiliāna Tomasa no uzņēmuma "Grounded" "The Spruce" norāda, ka iekštelpās gaiss ir sauss, īpaši, ja tiek izmantota gaisa kondicionēšanas sistēma, bet vēl vairāk gada aukstajos mēnešos – apkures sezonā. Šādos apstākļos izteikti cieš tropu augi, jo tiem patīk mitrums – to dabiskajam klimatam līdzīga vide. Tāpēc mitrumu mīlošos augus vajadzētu salikt blakus, jo kopā tie spēj mainīt mikroklimatu ap sevi un palielināt mitruma līmeni, kurā jūtas komfortabli un aug veselīgāki. Šādi sakārtojot tropiskos augus, nav nepieciešams uzstādīt gaisa mitrinātāju vai bieži apsmidzināt ar ūdeni – mitruma līmenis ap šiem augiem būs augstāks nekā pārējā telpā.

Telpaugu grupēšana arī atvieglo to kopšanu. Ja ir vairāki augi, kuriem ir līdzīgs laistīšanas grafiks un prasības pret gaismu, atdali tos no pārējiem un kārto vienuviet. Tas ne tikai ietaupīs laiku, kas tiek pavadīts, vairākas reizes nedēļā laistot augus, kas izkārtoti pa visu māju, bet noderēs arī laikā, kad būsi atvaļinājumā un uzticēsi pieskatīt savus lolojumus kādam citam, jo šādi būs viegli saprast, kurās zonās mājā ir jālaista augi, bet kurās to darīt nav nepieciešams.

Augus, kurus sagrupē pēc kopšanas specifikas, eksperte iesaka sakārtot pēc izmēra vai formas; zemākos nolikt priekšplānā, garākos – aizmugurē. Vēl vairāk – tos, kuriem ir identiskas kopšanas vajadzības, apvienot vienā stādījumā.

Telpaugi var būt skaists un neaizvietojams akcents mājās, tādēļ uzdrīksties izpausties radoši! Tomasa iesaka puķupodus ar maziem augiem, ko parasti liek uz palodzes, grupēt ar lieliem augiem, kuri stāv uz grīdas. Viņa mudina papildināt telpu ar mēbelēm, kas paredzētas tieši augu novietošanai, piemēram, piekarināmiem plauktiem vai, ja tādus ierīkot nav iespējams, bet gribās radīt mājās asociācijas ar džungļiem un dabu, izmantot pie griestiem karināmus puķupodus.



Ņem vērā gan vienu būtisku lietu – istabas augus nevajadzētu salikt vienu otram līdzās pārāk blīvi, ja vien tie nav tropu augi. To svarīgi ievērot tādēļ, ka bez pietiekamas gaisa apmaiņas, mitruma uzkrāšanās izraisīs slimību veidošanos un veicinās kaitēkļu rašanos, brīdina Tomasa. Viens slims augs var inficēt pārējos, tāpēc puķupodus rindo ar dažu centimetru atstarpēm.

Vēl viena diezgan būtiska nianse – atceries regulāri pagriezt augus, lai tie augtu vienmērīgi. Ja puķupodi netiks grozīti, viena puse (parasti tā, kas ir pagriezta pret gaismu) augs nedaudz labāk. Vienkāršs veids, kā neaizmirst to izdarīt, ir pagriezt puķupodu ikreiz, kad laisti augu.