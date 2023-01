Meklējot romantiku – pieci telpaugi ar sirds formas lapām

Romantisku atmosfēru mājoklī var panākt ne vien ar grezniem griezto ziedu pušķiem, kuri gana ātri novīst un nonāk atkritumos, bet arī ar telpaugiem. Īpaši skaisti un romantiski izskatās telpaugi, kuriem lapas vai ziedi ir sirds formā. Tie var kļūt ne vien par īpašu mājokļa rotu, bet arī skaistu dāvanu.

Vaskapuķe



Veikalu plauktos vaskapuķe (Hoya Kerrii), ko bieži dēvē arī par Valentīna augu, visbiežāk sastopama nelielas sirds formā iestādīta glītos puķupodos. Taču priekšstats par vaskapuķi, kā nelielu telpaugu ir maldīgs. Ar laiku tā izaug par gana lielu vīteņaugu ar koši zaļām sirds formas lapām. Augs īpaši pievilcīgi izskatās uz plaukta malas vai piekarināts pie griestiem. Jāņem vērā, ka augs ir ne vien jauks un rada romantisku atmosfēru mājās, bet ir arī viegli kopjams. Tas neprasa biežu laistīšanu un var augt vājā apgaismojumā. Tomēr vislabāk augs jutīsies gaišā telpā, taču ne tiešos saules staros.

Foto: Shutterstock

Ciklamena



Ciklamena (Cyclamen) ir viens no tiem telpaugiem, ko droši var dāvināt griezto ziedu vietā. Var atrast šķirnes ar sārti rozā ziediem vai tīri baltiem, bet īpaši daiļu ciklamenu padara sirds formas lapas. Arī lapu krāsa var atšķirties, taču galvenokārt lapas ir zaļā vai sudraba krāsā. Ciklamenas nemēdz izaugt lielas, tādēļ būs piemērotas arī mazām, bet gaišām telpām.

Foto: Shutterstock

Ceropēgija



Ceropēgija (Ceropegia) burtiski ir sirsniņu eksplozija. Augu rotā simtiem mazu sirds formas lapiņu, kuras var būt zaļā, sudraba un pat rozā krāsās. Šim kāpelētājaugam patīk daudz saules gaismas, tādēļ to nebūtu jāliek tālu no loga.

Foto: Shutterstock

Sirds lapu paparde



Sirds lapu paparde jeb Hemionitis Arifolia nāk Dienvidaustrumāzijas tropiem, tādēļ tā mīl daudz mitruma un siltu gaisu. Augs izceļas ar tumši zaļām sirds formas lapām, kas ir mazliet ieliekušās. Kaut arī sirds papardes parasti neizaug lielas, tomēr tās vienmēr spēj nokļūt uzmanības centrā savu neparasto lapu dēļ.

Foto: Shutterstock

Antūrija



Romantisko telpaugu sarakstā kā ķirsis uz tortes ir antūrija (Anthurium) jeb kalla. Tai sirds formā ir ne vien lapas, bet arī ziedi. Starp citu, ziedi mēdz būt arī sarkanā krāsā, kas šo augu padara vēl košāku. Savukārt, ja negribas spilgti sarkano krāsu, tad var atrast šķirnes, kurām ir rozā, balti un pat violeti ziedi. Lai antūrija justos omulīgi, tai vajag vien gaišu telpu un pavisam nedaudz mitruma.

Foto: Shutterstock

Rakstam tika izmantota informācija no "Better Homes and Gardens".