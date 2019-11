Neviens no telpaugiem mājoklī neattīra gaisu, secina zinātnieki

Telpaugu ienešanai mājoklī ir vairāki ieguvumi, bet tīrāks gaiss telpás viennozīmīgi nav viens no tiem, atsaucoties uz zinātnieku pētījumiem, vēsta portāls "National geographic."

Kā uzsver "National Geographic," šis ir mīts, kura īstenība varētu satriekt daudzus. Iecienītas mājokļu dekorēšanas mājaslapas ir publicējušas virkni ar rakstiem par telpaugiem, kas no gaisa izvada nevēlamos toksīnus un bīstamās ķimikālijas, savukārt vairāki internetveikali publicējuši sarakstus ar telpaugiem, kas attīra gaisu telpā. Turklāt ļoti daudzas mājaslapas un blogi atsaucas uz NASAS veikto pētījumu par telpaugiem kā gaisa kvalitātes uzlabotājiem, bet šis pētījums ir 30 gadus vecs, jo veikts 1989. gadā.

"Mēs nolēmām papētīt vairāk, šādi reaģējot uz visiem internetā publicētajiem rakstiem un labsajūtu-veselības blogiem, kas telpaugus kultivē kā gaisa kvalitātes uzlabošanas maģisko "lodi"," norādījis Drekselas Universitātes iekštelpu gaisa kvalitātes eksperts un vides inženieris Maikls Verings.

Pētījums publicēts žurnālā "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology". Tajā aplūkoti 12 citi pētījumi par šo tēmu, kuros kopumā testēti 196 telpaugi. Pētījumi tika veikti laboratorijās, kur telpaugi tika ievietoti nelielās tvertnēs, kurās augs tika pakļauts gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOCs). Tāpat telpaugi tika testēti ar gaisa padeves reitinga (CADR) palīdzību. Vienā no eksperimentiem secināts, ka efejas 24 stundu laikā var tikt galā tikai ar divām trešdaļām formaldehīda, kuram šis augs tika pakļauts. Kā norāda "National Geographic", šim eksperimentam bijusi arī problēma – tvertnēs, kurās augs tika ievietots, netika nodrošināta pilnīgi tāda pati vide, kas parasti ir birojos vai mājās.

Eksperimentā arī secināts, ka augi nevar sacensties ar speciālajām gaisa apmaiņas ierīcēm, kas telpā uzlabo gaisu. Kā secinājuši pētnieki, lai augs varētu samaizināt VOCs, tad telpā būtu nepieciešams uz vienu kvadrātpēdu (aptuveni 0,09 kvadrātmetriem) novietot 10 telpaugus. Nelielā 500 kvadrātpēdu (aptuveni 46 kvadrātmetru) dzīvoklī tie būtu aptuveni 500 telpaugi, kas būtu teju kā mežs.

"Telpaugi tehniski minūtes laikā noņem minimālu daudzumu toksīnu, bet, lai tie konkurētu ar gaisa apmaiņas ierīcēm, mājoklī būtu nepieciešams ievērojams daudzums telpaugu," tā Verings. Šeit var angļu valodā iepazīties ar plašāku "National Geographic" rakstu, bet šajā lapā angļu valodā var izlasīt pašu pētījumu par telpaugiem.