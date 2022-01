Prasīgā istabas karaliene ar skaistajiem ziediem – dižkalla

Lai gan bieži dižkallas jeb Etiopijas zantedešijas ('Zantedeschia aethiopica') mēdz saukt vienkārši par kallām, tās nav mums pazīstamais cūkausītis (Calla palustris), kas Latvijā savvaļā mēdz augt dīķu un ezeru krastos. Tomēr līdzība ir pamatota – abi augi pieder kallu dzimtai, kā arī to ziediem ir visnotaļ līdzīga uzbūve. Skaisto dižkallu dzimtene ir Āfrika, kur tās aug upju krastos un pļavās – vietās, kur ir lielāks mitrums.

Augs ir pazīstams ar savām vareni skaistajām seglapām, kas apņem sīkus, dzeltenus ziediņus, kuri sakārtoti kompaktā vālītē. Auga seglapas rotājas baltā, dzeltenā vai sārtā tonī. Arī augstumā dižkalla var sasniegt brangus apmērus, sasniedzot metra augstumu. Mūsu klimatiskajos apstākļos istabās kallas ar ziediem priecēs ziemas beigās un pavasara sākumā, savukārt pēc ziedēšanas dižkallai nepieciešams nodrošināt vismaz viena līdz divu mēnešu miera periodu, kad pamazām ieteicams samazināt laistīšanu, to aplejot vien retu reizi, lai augs neizkalstu.

Dižkalla priecāsies par gaišu, labi vēdinātu vietu, kur tā tiks pasargāta no tiešajiem saules stariem. Augam vēlams nodrošināt vēsu telpu – vislabāk tā augs, ja gaisa temperatūra būs robežās no 12 līdz 18 grādiem pēc Celsija. Ja šādu telpu dižkallai nevari nodrošināt, auga lapas nepieciešams regulāri rasināt.

Runājot par zantedešijas laistīšanu, jāievēro mērenība – svarīgi to neiekaltēt un arī nepārlaistīt. Svarīgi pielūkot, lai trauciņā nekrātos liekais ūdens, un vajadzības gadījumā to noliet. Ja vēlies, lai augs priecētu ar brašiem ziediem, to nepieciešams arī regulāri mēslot. Pēc miera perioda augu reizi pāris nedēļās mēslo ar augiem paredzētajiem kompleksajiem mēslojumiem, taču rudens sākumā augu pakāpeniski sāc mēslot biežāk – aptuveni reizi nedēļā. Šajā laikā komplekso mēslojumu nomaini pret mēslojumu ziedošajiem augiem. Kompleksais mēslojums satur pārāk daudz slāpekļa, kas veicinās dižkallas lapu augšanu, ne ziedu veidošanos.

Foto: Shutterstock

Audzējot kallu podos, to var pārstādīt ik pēc pāris gadiem, kad pods augam palicis par mazu. Pārstādot svarīgi, lai augs netiktu iestādīts pārāk dziļi, citādi var attīstīties puve, kuras rezultātā var ciest vai pat iet bojā auga saknenis. Zentedešijām vēlamā augsnes reakcija ir pH 5,5-6. Augsnei jābūt trūdvielām bagātai un ūdens caurlaidīgai.

Vasaras sezonā augs lieliski jutīsies, ja to iznesīsi dārzā, pamazām to pieradinot pie saules tiešajiem stariem. Tomēr jāņem vērā, ka arī vasaras periodā jālūko, lai podiņš nebūtu pārpildīts ar ūdeni, tādēļ lietainākos vasaras periodos augu būtu vēlams novietot zem pajumtes.

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Telpaugi.wordpress", mājaslapas "Gardening Know How", "The Spruce" un augu virtuālās enciklopēdijas "Britannica".