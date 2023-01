Skaisti, turklāt mazprasīgi: telpaugi, kas izdzīvos arī sliņķu mājās

Telpaugi piešķir mājoklim svaiguma un dzīvības sajūtu un visai bieži ir neatņemama interjera sastāvdaļa. Bet ko darīt, ja aizmirstas vai nav laika laistīt un kopt brīnišķīgos augus? Vai tas ir verdikts, un par telpaugiem jāaizmirst? Gluži pretēji – ir arī tādi augi, kuri neprasa lielu uzmanību un pat labāk jutīsies, ja tos liks mierā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neskatoties uz to, ka šie augi ir izturīgi un neprasa skrupulozu apkopi, tomēr jārēķinās, ka jebkurš no tiem vēlas saņemt uzmanību. Vismaz ik pa laikam.

Scindapsis (Scindapsus)

Viens no vieglāk kopjamajiem augiem ir scindapsis. Tas ir ārumu (kallu) dzimtas ložņājošs augs ar sirds formas lapām, kuras klāj blāvi plankumi. Tā kā scindapsis labi jūtas gan vāji apgaismotās telpās, gan neprasa daudz ūdens, tas būs ideāli piemērots arī pašiem slinkākajiem. Augs ar rakstainām lapām un vijīgiem kātiem labi izskatās gan pie griestiem piekarināts, gan uz plaukta malas nolikts.

Foto: Shutterstock

Spatifīla (Spathiphyllum)

Vēl viens telpaugs, kas labi sadzīvos ar pašiem slinkākajiem un aizņemtākajiem īpašniekiem, ir spatifīla. Augam ir spīdīgas lancetveida ovālas lapas, kuras mēdz mazliet izliekties. Savukārt elegantie baltie ziedi visbiežāk sastopami vasarā, taču tikpat labi var parādīties arī citā gadalaikā. Tāpat kā scindapsis arī spatifīla nāk no ārumu dzimtas. To ir pavisam viegli kopt un audzēt. Spatifīlai netraucē nedz tumšas, nedz vēsas telpas, turklāt no neregulāras laistīšanai tai nekas slikts nevar notikt.

Foto: Shutterstock

Svītrainā sansevjēra (Sansevieria trifasciata)

Latvijā šo izturīgo augu pazīstam kā līdakasti, taču dažkārt to sauc arī par vīramātes mēli, čūskas un velna augu, taču jebkurā gadījumā tā ir ļoti pacietīga un viegli kopjama. Kaut arī augam labāk patīk gaišas telpas, tomēr tas neprasa nedz biežu laistīšanu, nedz regulāru mēslošanu. Līdakastei ir garas zobenveida formas lapas, kuras klāj marmorēts raksts.

Foto: Shutterstock

Naudas koks (Crassula)

Sukulents, ko viegli audzēt un nav jāraizējas, ja piemirst palaistīt. Vasarā ir pat ieteicams to maz laistīt, jo augam ir miera periods. Naudas koks ir izturīgs, tādēļ var augt pat vairākus desmitus gadu. Tam ir nelielas un biezas lapas, bet stumbrs ir izteikti posmains.

Foto: Shutterstock

Dracēna (Dracaena)

Lai arī augs nav prasīgs, taču pavisam par to nevajadzētu aizmirst. Dracēnai patīk pietiekami gaišas telpas un svaigs gaiss. Arī ar laistīšanu jābūt pietiekami uzmanīgam – augam patīk mērens mitruma daudzums, tādēļ nav jāpārcenšas, bet nedrīkst arī aizmirst par regulāru liešanu. Dracēna var sasniegt visai ievērojamus izmērus, bet tās lapas aug pušķos. Lai arī augs ir skaists un košs, tomēr jāiegaumē, ka tā lapas ir indīgas, tādēļ nevajag to turēt mājā, kur mitinās dzīvnieki.

Foto: Shutterstock

Filodendrs (Philodendron)

Monsterai pēc izskata līdzīgais filodendrs izceļas ar interesantām lapu formām. Tā kā augam nav nepieciešama nemitīga apkope, tas ir kļuvis gana populārs. Filodendram der jebkurš apgaismojums, pat tieši saules stari.

Foto: Shutterstock

Pušķu hlorofīts (Chlorophytum comosum)

Pušķu hlorofīts jau ir kļuvis par klasisku telpaugu, kurš godam rotā daudzus mājokļus. Un nemaz nav prasīgs – tas ir viens no izturīgākajiem telpaugiem. To ir viegli kopt, bet par regulāru laistīšanu jāatceras vien pavasarī un vasarā. Augu pilnībā apmierinās vājš un pat mākslīgs apgaismojums. Turklāt augs ir ne vien izturīgs un pacietīgs, bet arī palīdz izvadīt kaitīgos toksīnus.

Foto: Shutterstock

Gumijkoks (Ficus elestica)

Kaut arī augs ir neticami skaists, tomēr tas it nemaz nav niķīgs. Lielo lapu īpašnieks jūtas absolūti laimīgs, kamēr atrodas prom no tiešiem saules stariem. Augiem patīk mitrums, tādēļ par regulāru laistīšanu nav jāaizmirst. Jāatceras arī noraust putekļus no graciozajām lapām, taču ikdienā var neuztraukties par gumijkoka kopšanu.

Foto: Shutterstock

Izmantotie avoti: www.homesandgardens.com, www.bhg.com.