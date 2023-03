Smaržīgi telpaugi, kas mājokli padarīs acij un degunam tīkamu

Lai piepildītu mājokli ar patīkamu smaržu nav obligāti jāsteidz uz veikalu pēc aromatizētājiem vai grieztiem ziediem. Arī telpaugi mēdz būt smaržīgi un šiki – nemaz neapliekot no izslavētajām rozēm.

Ģerānija jeb pelargonija



Ģerānijas pārsteidz gan ar šķirņu, gan smaržu daudzveidību. Roze, citrons, laims, muskatrieksts, ingvers un pat šokolāde – tās ir vien dažas smaržas, kuras piemīt daiļo ģerāniju šķirnēm. Arī izskata ziņā ģerānijas ir daudzveidīgas – lapu krāsa un tekstūra var būt tikpat dažāda kā to smarža. Turklāt ģerāniju lapas ir tik maigas, ka visu laiku gribās tām pieskarties. Vislabāk to turēt ir gaišā, taču ne pārāk karstā telpā. Savukārt, lai ģerānija labi augtu, tai jānodrošina pietiekams mitrums.

Foto: Shutterstock

Citrusi

Ar citronu audzēšanu vairs tiešām nevienu nepārsteigsi. Toties ar apelsīnu audzēšanu gan vēl kādu var izbrīnīt. Citrusu ziediem piemīt salda smarža, kura piepildīs visu māju. Centīgākie audzētāji var sagaidīt arī augļus, taču jāņem vērā, ka var paiet ilgi gadi kamēr parādās ziedi un augļi. Jo īpaši, ja citrusus sēj, tāpēc labāk ir stādīt jau potētu stādu. Citrusiem arī nevajag pārāk karstu telpu, vislabāk ir mēreni silta un saulaina istaba, kurā nav caurvēja.

Foto: Shutterstock

Eikalipts



Daudzi uzskata, ka eikaliptam nav vietas mājās. Taču siltā un gaišā telpā eikalipts augs ātri un priecēs ne vien ar elegantām zili pelēkām lapām, bet arī patīkamu smaržu. Īpaši smaržīgas lapas kļūst, kad tās maigi paberzē. Eikaliptu jāaudzē saulainā telpā, kur nav caurvēja, kā arī regulāri jāapgriež zari.

Foto: Shutterstock

Gardēnija



Daudzi gardēniju ir iecienījuši tās smaržīgo ziedu dēļ. Arī izskatās gardēnija apburoši, tās ziedi ir daudzslāņaini un izdala spēcīgu smaržu. Gardēnijām patīk skāba augsne, tādēļ pavasarī un vasarā tās obligāti jāmēslo.

Foto: Shutterstock

Begonija



Lielākā daļa begoniju nevar lepoties ar izteiktu smaržu, taču šķirne "Tējas roze" (Tea Rose) ir pārsteidzoši aromātiska. Varbūt begonijas arī ir nedaudz vecmodīgas, tomēr to rozā ziedi joprojām ir skaisti un smaržīgi, bet lapas ir spīdīgas kā stikls. Saņemot pietiekami daudz saules gaismas, mitruma un mēslojumu, begonijas var ziedēt pat visu gadu.

Foto: Shutterstock

Rakstam tika izmantota informācija no "Better Homes and Gardens".