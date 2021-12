Telpaugu modē aktuāli ierastie augi ar eksotisku krāsojumu

Kopš 2020. gada "Instagram" un citos sociālajos tīklos īstu triumfa gājienu piedzīvo telpaugi ar neparastu krāsojumu: iecienītās monsteras, fikusi un citi augi, kas ierasti ir zaļi, bet pēkšņi izrotājušies ar baltiem, dzelteniem vai rozīgiem ielaidumiem. Viena lapas puse vai pat visa lapa nokrāsojusies balta vai sārta, kļūstot par efektīgu akcentu jebkurā interjerā. Interese par šādiem augiem strauji pieaugusi, un to vērtība nereti sasniedz mākslas darbu vai pat dārgakmeņu cenas: šī gada jūnijā Jaunzēlandē Trademe izsolē kāds maza izmēra Rhaphidophora tetrasperma ar neparastu krāsojumu četru minūšu laikā tika pārdots par 19 000 ASV dolāru. Kā tikt pie sava neparastā auga, netērējot milzu summas, stāsta "Kesko Senukai Latvia" produktu speciāliste Līna Spure.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veidojas dabiski, izskatās eksotiski

"Augus ar neparastām, daudzkrāsainām lapām sauc par variegata – "raibs", "plankumains", "daudzveidīgs". Šo nosaukumu pievieno jebkuram augam ar neparastām nokrāsām – baltu, dzeltenu, sārtu, ar svītrām vai plankumiem. Šādas mutācijas veidojas dabiski, un laiku pa laikam jebkuram augam var gadīties lapa ar citu krāsojumu – tāpat kā cilvēki vai dzīvnieki piedzimst ar dažādu krāsu acīm vai albīnismu. Taču, ja albīniem ādas vai matu krāsa dzīvības funkcijas neietekmē, augiem ir sarežģītāk – tie sevi baro ar fotosintēzi, kas notiek zaļās lapās, tāpēc augi ar tīri baltām vai rozā lapām izskatās satriecoši, bet diemžēl nedzīvo ilgi," stāsta "Kesko Senukai Latvia" produktu speciāliste Līna Spure.

2020. gadā par īstu interneta hitu kļuva Monstera Albo variegata – daudzās mājās tik ierastā monstera ar daļēji baltām vai pat trīskrāsainām lapām, kur eleganti mijas tumši zaļā, gaiši zaļā un baltā krāsa. "Variegata augi izskatās ļoti skaisti, taču, tā kā tie veidojas dabiskas mutācijas rezultātā, dažādi no tiem ir ārkārtīgi reti sastopami, tāpēc arī atbilstoši maksā. Neliels, apmēram 30–35 cm izmēra augs 20 cm diametra podiņā var maksāt pat 600, 700, 1000 eiro. Taču labā ziņa ir tāda, ka šos augus, tāpat kā jebkurus citus, var pavairot. Monsteras ir viegli ieaudzējamas, tāpēc, ja draugiem mājās ir augs ar neparastu krāsojumu, varat lūgt padalīties ar stādiņu," iesaka Līna Spure.

Pavairošanai svarīgi izvēlēties pareizo auga daļu

Vairumu telpaugu var itin viegli pavairot, nogriežot zariņu, ieliekot to ūdenī un ļaujot tam izdzīt saknes. Tiesa, dažiem augiem ir svarīgi nogriezt īsto daļu. Piemēram, monsterai svarīgi izvēlēties gabaliņu stumbra ar samezglojumu, no kura aug gan kāda lapa, gan gaisa saknītes. "Ja jums pašiem vai jūsu draugiem ir neparasts augs, to var mēģināt pavairot pašu spēkiem. Ieteicams izvēlēties lapu, kam ir visvairāk neparastā krāsojuma, jo no zaļajām lapām, visticamāk, izaugs parasts, zaļš augs. Jārēķinās, ka pat visizteiksmīgākā lapa nedod 100% garantiju, jo daba ir un paliek kaprīza, taču izredzes tikt pie neparasta auga noteikti ir," iedrošina "Kesko Senukai Latvia" produktu speciāliste.

Jārēķinās, ka augiem ar baltu vai citas krāsas ielaidumu vajag vairāk gaismas, jo salīdzinoši nedaudzajām zaļajām lapām jāspēj apgādāt ar barības vielām visu augu. Tiešos saules staros augs apdegs, taču, ja tam būs par maz gaismas, lapas kļūs tumšākas un zaudēs neparasto izskatu. Citādi kopšana īpaši neatšķiras no jebkura cita auga kopšanas un ir atkarīga no šķirnes – stilīgi augi var būt gan mazprasīgi, gan niķīgi, tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar katram augam ieteicamo kopšanu.

Foto: Publicitātes attēli

Ne tikai monsteras

Monsteras nebūt nav vienīgie augi, kas var lepoties ar eksotisku krāsojumu. Piemēram, lielisks interjera akcents par daudz demokrātiskāku cenu ir kalateja (Calathea Ornata), kuras lapas no virspuses grezno šauras dzeltenīgas un rozīgas svītriņas, bet no apakšas – violeti rozīgs krāsojums, vai fikuss, kurā mijas tumši zaļais ar gaiši zaļo, balto vai gaiši dzelteno. Arvien populārāki kļūst arī filodendri – īpaši Philodendron 'Pink Princess', kam ir nevis zaļas, bet tumši brūnas lapas ar rozīgu krāsojumu, un fotosintēze notiek auga brūnajās daļās. Veikalu sortimentā parādījušies arī banānkoki (Musa × paradisiaca 'Ae Ae') ar baltu krāsojumu.

"Šis gads vēl nav īsti beidzies, tomēr var puslīdz droši apgalvot, ka strauji augošu popularitāti šogad ir iemantojis filodendrs ar neparastiem krāsojumiem, kura cena ir no 35 eiro, kaut arī to, protams, ietekmē auga izmērs. Tāpat īpaša ir arī kalateja 'Fusion White', kura izskatās tā, it kā mākslinieks būtu tai pieskāries ar otu, gaišāk un tumšāk zaļajā krāsojumā iepludinot baltus akcentus. Šis augs ir viegli kopjams, un arī tā cena svārstās ap 30–35 eiro. Pašus dārgākos augus ir iespējams iegādāties tikai pēc pasūtījuma. Taču veikali noteikti neatteiks palīdzību, kāroto augu atrodot un atvedot. Katrā ziņā šobrīd sortimentā netrūkst dažādu eksotiski svītrainu vai plankumainu augu dažādām gaumēm un iespējām," saka Līna Spure. Augi ar balto svītrojumu lieliski piestāv baltiem, vēsiem skandināvu tipa interjeriem, savukārt lapas ar dzeltenu vai rozīgu nokrāsu radīs košāku un siltāku sajūtu mājās vai birojā.

Izvēlies savām "garšu kārpiņām" atbilstošāko

Līna Spure iesaka izvēlēties kādu no sekojošiem augiem saskaņā ar vēlmēm un iespējām.

Dārgākie, īpaši retie augi:

Monstera Borsigiana Albo Variegata

Monstera Deliciosa Albo Variegata

Philodendron Billietiae Variegata

Monstera 'Thai Constellation'

Philodendron 'Pink Princess'

Syngonium Podophyllum Albo Variegata

Calathea 'Fusion White'

Alocasia 'Silver Dragon'



Ne tik reti augi:

Alocasia Baginda 'Dragon Scale'

Philodendron 'Birkin'

Sansevieria 'Cleopatra'

Calathea Ornata

Stromanthe Sanguinea 'Tricolor'



Augi ar baltu krāsojumu par salīdzinoši zemu cenu: