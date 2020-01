Telpaugu pārstādīšana soli pa solim

Ziemā, kad rušināties pa dārzu nav iespējams, daudz lielāka uzmanība nereti tiek veltīta telpaugiem. Viens no darbiņiem, kas zaļumu mīļotājiem jāveic regulāri, ir telpaugu pārstādīšana. Pieredzējušiem dārzniekiem tas, visticamāk, problēmas nesagādās, bet tiem, kas zaļu oāzi savā miteklī sākuši veidot nesen, piedāvājam ieskatīties vērtīgos padomos par telpaugu pārstādīšanu.

Pārstādīšana laiku pa laikam ir nepieciešama ikvienam augam. Tas palīdz tos uzturēt veselus un ļauj tiem augt lielākiem. Lūk, vairāki portāla "Gardening Know How" ieteikumi veiksmīgai augu pārstādīšanai.

Knifiņi, pārstādot augus

Lai pārstādītu augu, tev būs nepieciešams pods un substrāts. Substrātu izvēlies augam atbilstošu. Ja to iegādājies kādā veikalā, parasti uz iepakojuma ir norādīts, kādiem augiem substrāts piemērots. Vari izvēlēties gan plastmasas, gan māla podiņu. Ja izvēlies māla puķupodu, to ieteicams iepriekšējā dienā ielikt ūdenī, lai tas kārtīgi piesūcas. Pretējā gadījumā tas uzsūks pārāk daudz mitruma no substrāta.

Veikalos ir pieejami dažādu izmēru podi. Izvēloties piemērotāko, atceries, ka substrātu nevajadzētu bērt līdz podiņa malām. Ja podiņš būs pilns līdz malām, būs ļoti sarežģīti aplaistīt augu. Jo lielāks ir augs un puķupods, jo lielākai jābūt arī starpībai starp poda augšējo malu un substrātu – jo lielāks augs, jo vairāk ūdens tam nepieciešams.

Gadījumā, ja augs atrodas lielā podā un to īsti vairs nevar pārstādīt, zemes virskārta laiku pa laikam tik un tā jāmaina. Uzmanīgi izņem no poda 25-36 milimetrus biezu substrāta virskārtu un aizvieto to ar jaunu. Uzmanīgi izturies pret auga saknēm un lapām, kā arī neaizmirsti, ka substrātam nevajag sniegties līdz pašām poda malām – atstāj vietu arī laistīšanai.

Augu pārstādīšana soli pa solim

Telpaugu pārstādīšana būtībā nav īpaši sarežģīts process, un augam pēc tās vajadzētu augt lielākam un turpināt zelt. Protams, ja viss izdarīts pareizi.

Soļi, pārstādot telpaugus: