Tropu skaistule monstera: noderīgi padomi modes puķes kopšanai

Ja mājās gribas radīt džungļiem pietuvinātu noskaņu, monstera pavisam noteikti ir viens no augiem, kas šādu efektu nodrošinās. Turklāt tā tiek slavēta arī savas izturības un pieticības dēļ. Tomēr tas nemaina faktu, ka zināmas rūpes nepieciešamas pat vispieticīgākajiem augiem.

Monstera ir kallu dzimtas augs. Tās dzimtene ir Meksikas tropu meži, kuros monstera izaug līdz iespaidīgam 12–15 metru garumam, turklāt var aizņemt ievērojamu platību, jo aug nevis kā koks, bet kāpelē kā liāna. Monsteras tuvākās radinieces ir antūrija, spatifīla un difenbahija.

Monstera nosaukumu ieguvusi, pateicoties savām lapām. Vārda devējiem tās šķitušas neparasti lielas, tāpēc augam ticis no latīņu valodas atvasināts nosaukums – 'monstrous', kas nozīmē – milzīgs. Kā jau tas dabā notiek, arī lapu forma nav nejauša – iešķēlumi un caurumi ļauj turēties pretī spēcīgām vēja brāzmām un tropiskajām lietusgāzēm, jo vējš un ūdens lapas nesaplosa.

Mūsdienās tā kļuvusi par modes augu, kļūstot teju par "Instagram" augu karalieni! Vairāk par to, kādēļ skaisto augu mēdz dēvēt arī par Šveices siera puķi un to, kādēļ tā, gadiem ejot, nezaudē savu popularitāti, bet tikai turpina iet savu uzvaras gājienu, uzzini šajā "Delfi Plus" rakstā. Savukārt rakstos zemāk iespējams atrast atbildes uz svarīgākajiem monsteras audzēšanas un kopšanas jautājumiem.