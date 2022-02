Zaļie dabas palīgi: augi, kas attīrīs un mitrinās gaisu telpās

Par istabas augu vērtīgajām īpašībām runāts daudz – zaļā krāsa nomierina, bet lapas darbojas gluži kā ūdens filtri, kas uzņemto mitrumu atdod telpai, tādējādi attīrot un mitrinot gaisu. Kādus istabas augus izvēlēties, lai uzlabotu gaisa mitrumu istabā, iesaka Ingūna Gudrupa, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Subtropu un tropu laboratorijas vadītāja.

Augi ir dzīvi organismi, kas aug un attīstās, tajos notiek vielmaiņa, tie uzņem ūdeni un barības vielas, elpo, un izdala mitrumu. Augs dienā elpojot uzņem ogļskābo gāzi, kas piedalās auga fotosintēzē, kuras rezultātā tas saražo sev barības vielas. Naktī augs patērē vairāk skābekļa un izdala ogļskābo gāzi. Tāpēc telpa jāvēdina, lai nodrošinātu svaiga gaisa plūsmu gan sev, gan augiem. Aukstā laikā vēdinot telpu, jāuzmana, lai augi neatrastos tuvu atvērtam logam.

Caur augu lapām notiek ūdens iztvaikošana jeb transpirācija. Tā notiek caur īpašām atverēm lapas epidermā – atvārsnītēm. Ūdens iztvaikošana no augiem ir atkarīga no temperatūras un gaisa mitruma telpā, augsnes mitruma podā. Jo siltāka telpa, jo vairāk ūdens iztvaikos no auga.

Visvairāk ūdens patērē liela auguma augi un augi ar lielām, mīkstām lapām, jo tiem ir liela kopējā lapu virsma caur kuru notiek ūdens iztvaikošana telpā. Tāpēc tie būs arī labākie gaisa mitrinātāji un attīrītāji.

Garšīgā monstera (Monstera deliciosa) ir telpaugs ar ļoti lielām lapām. Monstera ir liāna, kuras nestabilais stumbrs dabā balstās pret citiem augiem un ar savām gaisa saknēm pieķeroties pie blakus stumbriem. Ar gaisa saknēm augi uzņem arī gaisa mitrumu. Lai saknes netraucētu, tās var aptīt ap augu un novietot podā uz augsnes, jo tās ar laiku iesakņosies. Monsteru laista mēreni, neturot poda paliktnī daudz ūdens. Monstera var augt pie ziemeļu puses logiem, jo tai nav nepieciešams spēcīgs apgaismojums.

Foto: Shutterstock

Telpu mitrināšanai var izvēlēties arī dažādus filodendrus (Phillodendron) ar lielām lapām, piemēram, divplūksnu filodendru (Philodendron bipinnatifidum). Tam, augot lielākam, veidojas drukns dekoratīvs stumbrs ar rakstu, kurš rodas lapu pēdu vietās, tām atdaloties no stumbra. Lielas lapas ir arī starainajam filodendram (Philodendron radiatum). Ņem vērā – liela daļa filodendru ir ātri augošas liānas, kurām nepieciešams balsts.

Citrona (Citrus x limon) lapās ir daudz ēterisko eļļu, un arī tā ziedi ir aromātiski. Ja citronam ir piemērota vieta, tas ražos arī augļus. Citronam nepieciešama gaiša, bet no tiešiem saules stariem pasargāta vieta un barības vielām bagāta augsne.

Kuplu krūmu ar bagātīgu lapojumu veido kokveida šeflera (Schefflera arboricola) (raksta titulattēlā). Tai nepieciešama gaiša telpa ar izkliedētu gaismu, vasarā neder tiešie saules stari. Šefleras vēsās telpās ir jutīgas pret lieku mitrumu.

Fikusi (Ficus) ir spēcīgi augoši koki, kuru augstumu var regulēt, regulāri apgriežot vainagu. Fikusiem piemērotas gaišas telpas ar izkliedētu gaismu. Ņem vērā, ka pieauguši, lieli koki, kas labi piesakņojuši podu, patērē daudz ūdens.

Viens no populārākajiem telpaugiem ir dracēna (Dracaena). Katrs savai telpai var atrast piemērotāko. Liela izaug aletraformas jeb Hukera dracēna (Dracaena aletriformis syn. D. Hookeriana) un smaržīgā dracēna (D. fragrans) un tās šķirne 'Massangeana' ar dzeltenu joslu lapai pa vidu. Lai dracēnas būtu kompaktas un veidotu jaunus dzinumus, garākos un pāraugušos dzinumus apgriež. Nogrieztās dracēnu galotnes viegli apsakņojas. Kompakta un lēni augoša ir smaržīgās dracēnas (D. fragrans syn. D. deremensis) šķirne 'Janet Craig Compacta'. Dracēnas laista mēreni – sakņu kamolam jābūt vienmērīgi viegli mitram, bet ne slapjam.

Foto: Shutterstock

Pamīšlapu dižmeldrs (Cyperus alternifolius) telpu mitrina ne tikai ar caur lapām izdalīto ūdeni, bet arī ar ūdeni, kas iztvaiko no poda paliktņa. Jo vecāks augs, jo tas būs kuplāks un lapu virsma lielāka. Liels labi saaudzis cers ir ap 1,20–1,50 m augsts. Tas labi augs gan siltā, gan mēreni siltā gaišā telpā. Ja telpa vēsāka par 18 C°, ūdens uzņemšana un iztvaikošana samazinās, līdz ar to paliktnī lieku ūdeni augam netur. Auga sakņu kamolam atrodoties ūdenī, tā saknes bieži vien izaug laukā caur poda apakšējiem drenāžas caurumiņiem.

Lai augi spētu nodrošināt nepieciešamo mikroklimatu telpā, tiem nepieciešama rūpīga kopšana atbilstoši auga prasībām. Tikai no augiem izdalītais mitruma daudzums nenodrošinās pietiekamu gaisa mitrumu telpā. Tāpēc būtu jāpadomā arī par citām gaisa mitrināšanas iespējām, jo arī augi, kaut lieli, nejutīsies komfortabli telpā ar karstu un sausu gaisu.