Speciālistu padomi un saimnieku pieredzes stāsti, kā tikt galā ar agresīvu mājdzīvnieku

Kaķis, kam košana un skrāpēšana šķietami ir hobijs, un suns, kas aprej visus garāmgājējus, ciemiņus un dažreiz pat nikni uzrūc mājiniekiem var izraisīt daudz nepatīkamas emocijas saviem saimniekiem. Taču, tāpat kā citas uzvedības problēmas, arī agresiju ir iespējams atrisināt. Viss, kas tev nepieciešams ir laiks, pacietība un ticība, ka ieguldītais darbs būs tā vērts.

Kaut agresiju visbiežāk attiecina uz suņiem, arī kaķi mēdz izrādīt savu velnišķīgo pusi, skrāpējot un kožot. Neatkarīgi no tā, vai tu esi agresīva suņa vai kaķa saimnieks, tev noteikti nav svešas situācijas, kad tavs jaukais mājas mīlulis pēkšņi kļūst par īstu nezvēru un atņirgtiem zobiem metas virsū ciemiņam, nejaušam garāmgājējam vai citam dzīvniekam. Šādos brīžos saimnieka galvā var raisīties daudz jautājumu, bet svarīgākais no tiem – ko darīt, lai situāciju labotu.

Dzīvnieku uzvedības eksperti un veterinārārsti skaidro, ka vienīgais risinājums šādās situācijās ir paklausības apmācība kopā ar speciālistu. Kā skaidro Dzīvnieku veselības centra veterinārārsts Aigars Briņķis, agresivitāti nevar izskaust, to var tikai kontrolēt. "Agresīvus suņus vajadzētu uzticēt audzināt pieredzējušam trenerim, lai ierobežotu agresivitātes izpausmes un iemācītu paklausību. Jums ir svarīgi jau tagad sākt suni pieradināt, ka noteicējs ir cilvēks, nevis suns," viņš piebilst.

Savukārt, ja esi velnišķīga kaķa saimnieks, tad ar viņa audzināšanu tev jānodarbojas paša spēkiem. Viens no veidiem, kā kontrolēt kaķa uzvedību, ir ar sodu, piemēram, uzšļākt nedaudz ūdens vai iepūst sejā elpu brīdī, kad kaķis bez nekāda iemesla uzbrūk tev vai kādam citam.

Galvenais ir atcerēties, ka neviens dzīvnieks nepiedzimst agresīvs, līdz ar to viņa uzvedībai ir kāds iemesls. Kas varētu izraisīt košanu, riešanu, skrāpēšanu? Kā šādās situācijās rīkoties, bet ko labāk nedarīt? Atbildes uz šo un citiem svarīgiem jautājumiem par dzīvnieku agresiju atradīsi šajā "Mans Draugs" rakstu izlasē.

Kaķa agresija. Kā to novērst?

Mājas kaķiem, kas paaudžu paaudzēm ilgi dzīvojuši ģimenē, parasti nepiemīt agresija. Dzīvnieki parasti skrāpē un kož, lai aizstāvētu savu teritoriju. Cīņā par teritorijas aizstāvēšanu nereti ir nepieciešama agresīva rīcība.

Lasīt vairāk

Noderīgi padomi, kā atradināt kaķi no šķietami nevainīgas košanas cilvēkam

Foto: Shutterstock

Kaķiem var būt dažādas agresijas izpausmes, un viena no tām ir košana cilvēkam. Ja pirmajos mēnešos kaķēna kodiens pirkstā it nemaz nesāp, tad ar laiku tas var pāraugt patiesi nepatīkamā saskarsmē ar četrkājaino draugu. Bieži vien šāda rīcība izpaužas brīžos, kad centies ar viņu spēlēties, bet pretī saņem stipru kodienu pirkstos. Lūk, daži veidi, kā censties atradināt kaķi no viņam tik ļoti iemīļotās košanas.

Lasīt vairāk

Kad kaķis ir skarba rakstura tipiņš. Kā savaldīt agresīvu mīluli

Ko darīt, ja kaķis pēkšņi kļuvis ļoti agresīvs? Saimnieki Liene un Armands ir izmēģinājuši visu – runci rājuši, slacījuši virsū ūdeni, braukuši pie veterinārārsta pēc konsultācijas, tomēr Džimbo nešpetnais raksturs joprojām turpina apgrūtināt cilvēku un suņuka ikdienu. Padomi dzīvnieka savaldīšanā rodami raidījumā "Ķepa uz sirds".

Lasīt vairāk

Neviens suns nepiedzimst agresīvs. Saimnieks Andris atklāti par 'bīstamo' mīluli Ferru

Foto: Privātais arhīvs

"Neviens suns nepiedzimst par agresīvu un ļaunu," tā savā publikācijā "Facebook" par suņu šķirni, kuras pārstāvjus mēdz uzskatīt par bīstamiem, 25. martā rakstījis Ferras saimnieks Andris Vīksne. Viņš paskaidrojis, ka, nonākot nepareizo cilvēku rokās, amerikāņu Stafordšīras terjers tik tiešām varētu būt bīstams, taču tas noteikti neraksturojot Ferru. Portālam "MansDraugs" Andris atklāj, kāpēc nolēmis publicēt šādu ziņojumu un ar ko patiesībā jārēķinās "staffa" saimniekam.

Lasīt vairāk

'Viņš grib kontrolēt pasauli' jeb Ko darīt ar agresīvu suni

Pirms diviem gadiem Barisu ģimene pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Iepriekš viņi uzturējās Apvienotajos Arābu Emirātos. Līdz ar viņiem uz Latviju atbrauca arī ģimenes suņuks Mopsis. Taču pēc atbraukšanas Mopša uzvedība ļoti mainījās, un suns kļuva agresīvs. Ieteikumus, kā veiksmīgi novērst suņa agresiju, meklē raidījums "Ķepa uz sirds".

Lasīt vairāk

Desmit bīstamākie suņi pasaulē

Foto: Shutterstock

Lai arī pierasts, ka četrkājainie draugi ir cilvēka sabiedrotie un bez iemesla savam saimniekam neuzbrūk, reizēm pat niecīgākā kustība dzīvniekos var sacelt trauksmi un izraisīt agresiju.

Lasīt vairāk

Padomi, kā rīkoties, ja tavam četrkājainajam draugam uzbrūk agresīvs suns

Foto: Shutterstock

Dodoties pastaigā ar suni uz vietējo parku, nereti pa ceļam gadās satikt arī citus četrkājainos draugus. Kaut vairums no tiem ir draudzīgi un komunikabli, daži var būt arī agresīvi un pat atzīti par bīstamiem. Satiekot šādu suni, mierīgā pastaiga ar četrkājaino mīluli var izvērsties par īstu jandāliņu, kas sliktākajā gadījumā var beigties ar dziļām brūcēm un nopietniem savainojumiem. Kā šādās situācijās rīkoties, skaidro Dzīvnieku policija un Latvijas kinoloģijas federācijas pārstāve.

Lasīt vairāk

Video: Kā tikt galā ar agresīvu suni

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kad Veronika no patversmes pārveda suņu meiteni Loru, viņu gaidīja nepatīkams pārsteigums – dzīvnieks izturējās agresīvi, neļāva sev pat īsti tuvoties, kur nu vēl samīļot. Taču jaunajai sievietei pat prātā nenāca vest suņuku atpakaļ. Viņa uzsāka ilgu un grūtu cīņu, lai abas ar Loru varētu kļūt par labām draudzenēm. Kā šis stāsts beidzās, atklāj raidījums "Ķepa uz sirds".

Lasīt vairāk

Ko darīt, ja kucēns ir pārāk agresīvs?

Jautājums: Ko lai dara, ja mazs kucēns, taksis (6 mēnešus vecs) ir pārāk agresīvs? Izejot ārā, viņš rej un rūc uz garāmgājējiem. Ja dzīvoklī ienāk kāds svešs, viņš metas virsū un nikni rej. Automašīnā viņš aprej garāmgājējus.

Lasīt vairāk

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.