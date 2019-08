Kā palīdzēt svīres mazulim, kuram pirmais lidojums bijis neveiksmīgs

Jūlija otrā puse un augusta sākums ir tas brīdis, kad svīru mazuļi ir jau pietiekami paaugušies un tiem jāatstāj ligzda. Šis mirklis arī ir viskritiskākais – mazajam putnelim, pametot ligzdu, noteikti jāsāk lidot. Rīgas Zooloģiskais dārzs sniedz padomus, kā palīdzēt svīrēniem, kura pirmais laidojums nav izdevies kā plānots.

Uzsākot savus pirmos soļus pretim pastāvībai, vispirms svīre izlec no ligzdas un krīt lejup, lai uzņemtu ātrumu, un tad sāk vicināt spārnus un aizlido. Ja pirmais lidojums būs neveiksmīgs un svīrēns nokritīs zemē, tad viņa dienas ir skaitītas.

Ieraugot šādu "vanadziņu" zemē, zooloģiskā dārza darbinieki iesaka nevis vienaldzīgi paiet garām, bet sniegt tam palīdzīgu roku, pametot putnēnu gaisā. Lai to izdarītu, jāpaņem putns no mugurpuses, jo paņemts rokā, tas ļoti cieši ar nagiem ieķeras ādā, līdz ar to šādi var atbrīvot rokas no putna nagiem. Tad jāizvēlas atklāta vieta, kur nav koku, un spēcīgi jāsviež svīrēns gaisā.

Ja ir iespējams, šim darbam var izvēlēties kādu paaugstinājumu vai piemēram mājas logu kādā augstākā stāvā. Jo lielāks augstums, jo vieglāk putnam uzsākt lidojumu. Galvenais, lai logu neaizsegtu koki.

Kā atpazīt svīrēnu

Svīrēns ir plaukstas lieluma melns putns ar līku knābi, īsām kājām un asiem nagiem. Viņš izskatās gluži kā mazs vanadziņš. Tam astes galā ir neliels robs. Bet galvenais, ko atradējs noteikti uzreiz pamanīs, ir putna garie, sirpjveida spārni.

Taču, kamēr svīrēnam tu vari sniegt palīdzīgu roku, tikmēr citiem no ligzdas izkritušiem putnu mazuļiem tava palīdzība var tikai kaitēt. Ja tev gadās atrast putnu mazuli, kas izskatās bezpalīdzīgs, mazs, pūkains, iespējams, pat nosalis un neveikls, pirms centies to glābt, izlasi šos Latvijas Ornitoloģijas biedrības izceltos faktorus, pēc kuriem vari spriest, vai tam patiesi ir nepieciešama tava palīdzība.