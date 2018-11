Ne suns, ne kaķis, bet gailis: arī mājputns var būt saimnieka mīlulis

Vieni no iecienītākajiem mājdzīvniekiem viennozīmīgi ir kaķis un suns, taču ir cilvēki, kuri mājdzīvnieku izvēlē neaprobežojas ar visiem ierasto un par savu mājas mīluli dēvē gaili, pat tad, ja apmetušies uz dzīvi pilsētā. Šajā rakstā apskatīsim, ko par to saka likums, un iepazīsimies ar Elīzu un viņas gaili Karali Artūru.

"Nypost" vēsta, ka Ņujorkas pilsētas dati liecina, ka gailis ir viens no populārākajiem pilsētās turētajiem nelegālajiem dzīvniekiem. Šie putni pagājušā gada laikā sastādīja 63 procentus no visiem pilsētās neatļautajiem dzīvniekiem, portālam ziņo Ņujorkas Veselības departaments.

Taču gaiļi nav vienīgie dzīvnieki, kurus aizliegts turēt vienā no pasaules lielākajām pilsētām. Sarakstā tiek iekļauti arī tādi mājputni kā zosis, pīles un tītari. Par to turēšanu pilsētā var piespriest pat 1000 dolāru sodu. Ņujorkas Veselības departamenta pārstāve Veronika Levina skaidro, ka gaiļi traucē apkārtējo mieru, tāpēc to turēšana pilsētā ir stingri aizliegta: "Gaiļi bieži vien mēdz būt skaļi un agresīvi." Turpretim, ja apmeties uz dzīvi Ņujorkā un nolem rūpēties par vistu, tad zini, ka to gan tu droši vari darīt. Levina šo aizliegumu skaidro ar to, ka šie mājputni dēj olas, līdz ar to pilsētā viņu turēšanai ir kāds prakstisks nolūks.

Savukārt Latvijā šādu aizliegumi mājputnu turēšanā nepastāv. "Lvportāls" skaidro, ka Latvijas normatīvajos aktos nepastāv aizliegumi pilsētā turēt lauksaimniecības dzīvniekus. Tas nozīmē, ka pilsētnieki drīkst savā īpašumā turēt cūkas, govis, vistas un citus lauksaimniecības dzīvniekus, tajā skaitā arī gaili, taču viņiem ir jāievēro šo jomu regulējošos normatīvos aktus, piemēram, Dzīvnieku aizsardzības likumu, Veterinārmedicīnas likumu un Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības. Tāpat vajadzētu ielūkoties arī savas pašvaldības saistošajos noteikumos. To raidījumam "Bez Tabu" apstiprina arī Pārtikas un veterinārā dienesta Novietņu uzraudzības daļas vadītāja vietniece Rudīte Vārna. Viņa stāsta, ka putnu var turēt arī dzīvoklī, ja viņam tiek nodrošināta barība un ūdens, kā arī tiek ievēroti atbilstoši turēšanas noteikumi.

Taču "Lvportāls" tiek minēts arī tas, ka pašvaldība ir tiesīga arī noteikt aizliegumu atsevišķu dzīvnieku turēšanai pilsētas teritorijā. Piemēram, Saldus novada domes saistošie noteikumi "Par mājdzīvnieku uzturēšanu Saldus novadā" paredz, ka Saldū lauksaimniecības dzīvniekus drīkst turēt tikai tad, ja pret to neiebilst blakus māju iedzīvotāji un ja lauksaimniecības dzīvnieks nerada nepanesamu smaku, troksni un netīrību. Šajos noteikumos arī īpaši uzsvērts, ka lauksaimniecības dzīvniekus nedrīkst turēt daudzstāvu māju balkonos un lodžijās. Savukārt, piemēram, Rīgā nav pašvaldības saistošo noteikumu, kas ierobežotu lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu pilsētā.

Līdz ar to, pirms seko amerikāņu trendam un nolem pilsētas apstākļos kā mājdzīvnieku turēt gaili, padomā, vai būsi spējīgs nodrošināt gan dzīvnieku labturības prasībās minētos apstākļus, gan to, ka dzīvnieks ar smaku un troksni netraucēs kaimiņiem. Tāpat der atcerēties arī to, ka neatkarīgi to tā, vai lauksaimniecības dzīvnieks, tai skaitā arī gailis, mitinās laukos vai pilsētā, tam jābūt reģistrētam Lauksaimniecības datu centrā, kā arī jāveic mājputnu novietnes reģistrācija Pārtikas veterinārajā dienestā.

Lauksaimniecības datu centra publiskās datu bāzes informācija liecina, ka Rīgā 2018. gadā tiek turēti 1155 mājputni, kas ir krietni vairāk nekā citi lauksaimniecības dzīvnieki. Tās pašas datu bāzes informācijas dati liecina, ka Rīgā pašlaik tiek turētas 125 aitas, 51 kaza un 18 liellopi.