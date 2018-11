Septiņas lietas, ko kaķis gribētu pateikt savam saimniekam

Vai esi kādreiz vēlējies, lai kaķis spētu runāt tev saprotamā valodā, jo ir vairāk nekā skaidrs, ka viņš cenšas kaut ko pateikt? Iesdvesmojoties no portāla "Rd", atklājam dažas no lietām, kuras tavs murrājošais draugs gribētu, lai tu zini.

Lūdzu, netraucē mani, kad snaužu uz tava datora vai klaviatūras!

Kad kaķis laiski iesnaužas uz mūsu datora vai klaviatūras, mēs viņu cenšamies aizbiedēt no siltās vietiņas, aizbildinoties ar darbiem, kuri mums jāveic. Taču kaķis zina, ka patiesībā mēs tā vietā, lai strādātu vai mācītos, skatīsimies kaķu video. Iespējams, šajā situācijā daudz lietderīgāk ir ļaut mincītim izgulēties, nekā šķērdēt savu laiku ar izklaidējošiem video. Kā nekā kaķiem dienā vidēji jāguļ 16 stundas.

Kaķi par lielisku guļamvietu uzskata tieši datoru, jo no tā nāk siltums, kas murrājošajiem draugiem ir īpaši svarīgs. Īpaši svarīgs siltums viņiem ir gada aukstajos mēnešos, tādēļ nebrīnies, ja redzi savu pūkaino draugu aizvien biežāk cenšamies ieritināties uz tava datora vai klaviatūras, un, iespējams, ļauj viņam tur pagulēt, jo tas taču izskatās tik jauki.

Rokas nost no vēdera!

Tu noteikti ne reizi vien esi redzējis, kā tavs kaķis rotaļīgi gulšņā uz muguras, un tā vien šķiet, ka murrātājs vēlas, lai kāds pakasa mazo, mīksto puncīti, taču tā nav! Kaķim vēders ir vājā vieta. Ja viņš nolemj tev to atklāt, tas nozīmē, ka minka tev uzticas. Taču šo uzticēšanos nevajadzētu pārraut ar vēdera kasīšanu vai kutināšanu. Ja tomēr nolem šādi rīkoties, jo nespēj pretoties dzīvnieka mīkstajam puncītim, tad nebrīnies, ka kaķis tev atdarīs ar košanu un skrāpēšanu.

Foto: Shutterstock

Beidz mani fotografēt!

Nereti kaķu saimnieku foto galerijas ir pilnas ar mīlīgām, jaukām un smieklīgām bildēm, kurās redzams viņu mājas mīlulis visās iespējamajās pozās. Taču, jāatzīst, ka kaķis par to nebūt nav sajūsmā, jo ik reizi, kad tu vēlies, lai tavs minčuks skaisti iepozē kamerai, lietā tiek ņemtas dažādas rotaļlietas, kas palīdz pievērst murrātāja uzmanību, taču pēc tam, kad bilde ir uzņemta, mantas aši tiek nomestas, un kaķis tiek atstāts novārtā.

Taču par vienu lietu gan tev nevajadzētu uzraukties – fotoaparātu zibspuldzes nenodara nekādu kaitējumu kaķu acīm. Neskatoties uz to, fotografējot dzīvniekus, sevišķi tuvplānā, zibspuldzi lietot nav ieteicams, jo tā liks viņu acīm izskatīties baisi nevis piemīlīgi.

Nesabīsties, kad mājās atnesu paša nomedītus dzīvniekus, rāpuļus vai putnus!

Kaķis, atrādot tev savu medījumu, patiesībā parūpējas par to, lai tavs izsalkušais vēders būtu pilns. Ar šādu rīcību murrātājs imitē savu māti, kura agrāk līdzīgi rūpējusies par viņu. Tu esi tas, kurš ik dienas piepilda kaķa tukšo trauciņu ar kārtējo dienas devu, līdz ar to kaķis tev vēlas par to pateikties, un medijuma piegādāšana pie durvju lieveņa ir viens no veidiem, kā viņš to izvēlas darīt. Tāpēc nākamreiz, kad tavs mīlīgais mednieks nolemj atrādīt tev savu veikumu, nestrostē viņu, bet gan uztver to kā mīlestības pierādījumu.

Es lieliski spēju pats sevi nomazgāt!

Kaķi sevi var mazgāt stundām ilgi, taču dažkārt viņu saimniekiem varētu šķist, ka ar to nav gana un mincim ir nepieciešama viņa palīdzība. Daudzi kaķi pret šo procesu stingri iebilst un ne velti, jo ūdens nav viņu labākais draugs. Viens no iemesliem ir tas, ka kaķa spalva lēni izžūst, kā rezultātā dzīvniekam vairākas stundas ir jāpavada slapjumā un aukstumā. Kuram gan tas patiktu? Kāpēc vēl kaķiem ir bail no ūdens, un ko tu kā murrātāja saimnieks vari darīt, lasi šajā rakstā. Bet te lasi par kaķiem, kuri labprāt nopeldas un nebūt nebaidās atrasties ūdens tuvumā.

Iespējams, tu esi ievērojis, ka stresa vai neizlēmības gadījumā kaķis nevērīgi pievēršas savam kažokam, tas ir tāpēc, ka apmazgāšanās ir ne tikai viens no veidiem, kā sevi kopt, bet arī veids, kā kaķis sevi nomierina, vēsta grāmatas "Kaķumīļu rokasgrāmata" autore Katrīna Deividsone.

Foto: Shutterstock

Esmu kaķis, tāpēc ļauj man skrāpēties!

Gluži tāpat, kā cilvēks griež savus nagus, neļaujot tiem sasniegt Ginesa rekordu cienīgu garumu, tā kaķis tos asina pret dažādiem objektiem. Tāpat kaķis skrāpējoties asina nagus, kā arī tas ir viens no veidiem, kādā viņš iezīmē teritoriju. Asinot nagus, kaķis astāj ieraugāmas zīmes un nagu asināšanas vietu noklāj ar savu smaržu, minēts grāmatā "Kaķumīļu rokasgrāmata". Nedrīkst aizmirst arī to, ka tas palīdz kaķim uzturēt sevi formā, jo stiepšanās tonizē priekškāju muskuļus.

Ir reizes, kad kaķis par skrāpēšanās vietu izraugās istabas stūri, dīvānu, klubkrēslu vai kādu citu mums mīļu mēbeli. Šādos gadījumos mēs dusmojamies un neļaujam kaķim asināt nagus pret viņa izvēlēto objektu, bet šis nebūt nav labākais risinājums. Tā vietā, lai dusmotos uz dzīvnieku par to, ka viņš apmierina savas fiziskās vajadzības, daudz prātīgāk būtu iegādāties viņam skrāpējamo stabu vai nagu asināmo dēlīti, kuru var pieskrūvēt pie sienas, kaķim ērtā augstumā.

Vairāk par kaķu nagu kopšanu lasi šajā rakstā, bet par to, kādu nagu skrāpekli kaķiem izgatavojuši latvju bāliņi, varēsi uzzināt te.

Es nesaprotu tavu ņaudēšanu!

Zinātnieki ir spējuši identificēt vairāk nekā tūkstoš dažādus ņaudienu, un katram no tiem ir sava nozīme. Kaķēni ņaud, lai komunicētu ar savu māti, bet pieaugušie kaķi to izmanto, lai sazinātos ar cilvēkiem. Tie murrātāju saimnieki, kuri ļoti labi pazīst savu mājdzīvnieku, visticamāk, var atšķirt, ko katrs no viņa mīluļa ņaudieniem nozīmē. Taču, lai cik cieša saikne tev nebūtu ar savu kaķi, atceries, ka viņam tavs izteiksmīgais "ņau" neko nenozīmē un tas nebūt nav veids, kā uzsākt ar viņu sarunu.

Taču, ja tavs minka ir viens no tiem runātīgajiem, kurš varētu ņaudēt bez apstājas, izlasi šo rakstu, kurā uzzināsi, kas ir patiesais iemesls šādai murrātāja uzvedībai.