Starptautiskā kaķu izstādē Rīgā noskaidroti labākie peļu junkuri

19. un 20. janvārī Rīgā norisinājās starptautiskā kaķu izstāde, kur vairāk nekā 220 kaķu sacentās par izstādes galveno balvu "Labākais no labākajiem" (Best of Best). Laurus sacensībās plūca Norvēģijas meža kaķene un Britu īsspalvainais runcis, vēsta kaķu mīļotāju kluba asociācijas "CFCA" valdes locekle Linda Riekstiņa.

Dalībnieki pasākumā ieradās no Baltijas valstīm, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas. Pirmajā izstādes dienā, 19. janvārī, par labāko tika atzīta tituliem bagātā, sešus gadus vecā Norvēģijas meža kaķene NW SW GIP & SC (N) Migoto's Rikke, JW, DVM, DSM, īpašniece Tellervo Kass. Kaķenīte ir dzimusi nopelniem bagātā šīs šķirnes kaķu audzētavā Norvēģijā, taču dzīvo Somijā. Interesanti, ka par kaķenītes Rikes panākumiem klātienē gavilēja arī kaķenes audzētāja Eva Dahl, kura pirmo reizi bija atbraukusi uz izstādi Latvijā un piedalījās ar Rikes tuvākiem un tālākiem radiniekiem. Foto: Ludmila Pankova. Pirmās dienas uzvarētāja Savukārt izstādes otrajā dienā, 20. janvārī, tiesnešu vērtējumā par labāko izstādes kaķi tika atzīts nepilnus divus gadus vecais britu īsspalvainais runcis Eton de Noble *LV, kurš dzimis un audzis Rīgā. Runča audzētāja un īpašniece Irina Skripkina, kura ar šīs krāsas britu īsspalvaino kaķu audzēšanu nodarbojas jau 15 gadus, stāsta, ka Itons ir ļoti zinātkārs un sabiedrisks runcis, kuram patīk gan vērot zvirbuļus, sēžot uz palodzes, gan ķert kukainīšus, ja tādi ir ielidojuši istabā, kā arī ļoti labprāt ar saviem īpašniekiem dodas izbraukumos uz laukiem, kur īpaši pavasarī patīk gozēties pie kaķu mētras dobītēm. Itona lielākais gardums ir svaiga liellopa un vistas gaļa. Itons, kā jau kārtīgs mājas saimnieks, vienmēr sagaida pie durvīm visus mājiniekus. Foto: Ludmila Pankova. Otrās dienas uzvarētājs Izstādē kopumā bija apskatāmas 25 dažādas kaķu šķirnes. Šoreiz visplašāk tika pārstāvētas apmeklētāju iemīļotās šķirnes – britu īsspalvainie un meinkūni, kā arī pirmo reizi populārāko izstādē pārstāvēto šķirņu top 3 vidū bija ierindojušies Norvēģijas meža kaķi. Kādi vēl kaķi bija pulcējušies izstādē, apskati šajā galerijā. Izstādi rīkoja biedrība "Kaķu mīļotāju klubu asociācija "CFCA"".