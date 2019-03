Viņi spēj izdarīt to, ko cilvēks nespēj: Valsts policijas suņu apmācība un ikdiena

Suns ir ne tikai lielisks mājdzīvnieks, bet arī izcils pēddzinis, aizsargs un dažādu vielu meklētājs. Tieši tāpēc jau gadiem ilgi Valsts policijas darbs nav iedomājams bez cilvēka labākajiem draugiem un viņu lieliskās ožas. Par to, kā norit policijas dienesta suņu apmācības process un ikdienas darbs, stāsta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Kinologu nodaļas priekšniece Gunda Šabanova.

Valsts policijā dienesta suņi tiek apmācīti dažādās jomās – lietisko pierādījumu, personu, narkotiku, sprāgstvielu, pēdu, kā arī līķu meklēšanā. Lielākā daļa Valsts policijas suņu ir patruļas dienesta suņi, kuri ir apmācīti meklēt lietiskos pierādījumus, pazudušas personas, dzīt pēdas, kā arī aizturēt personas, taču ir arī dienesta suņi – patruļsuņi, kuri ir papildus apmācīti kādā specializācijā – narkotisko vielu uziešanā vai līķu meklēšanā.

Šabanova atklāj, ka dienesta suņi savam darbam tiek apmācīti ar spēles palīdzību. Apmācības procesā, kad suns izpilda uzdevumu veiksmīgi, viņš tiek apbalvots. Apbalvojumi atšķiras – vienam sunim tie ir kārumi, bet citam spēle ar kinologu. "Dienesta suns meklējot jau zina: ja viņš atradīs konkrētās vielas smaržu, tad viņam par to būs apbalvojums no kinologa puses (spēle vai kārumi), un tas viņam kalpo kā motivācija izpildīt kinologu norādītos uzdevumus," skaidro speciāliste. "Daudzi uzskata, ka suņi tiek baroti ar narkotikām, tādā veidā tos pieradinot pie šīs vielas, taču tā nav. Suns treniņu laikā tiek mērķtiecīgi iepazīstināts ar narkotiku vai sprāgstvielu smaržu, kā rezultātā meklēšanas laikā viņš to spēj atpazīt."

Tas, kā suns norāda, ka viņš atradis meklēto, neatkarīgi no tā, vai tās ir narkotikas, sprāgstvielas vai līķis, var atšķirties. Ir dienesta suņi, kuri meklēto smaržu apzīmē apguļoties, sastingstot vai apsēžoties blakus konkrētajai vietai, kur atrodas smaržas avots.

Šabanova stāsta, ka katram dienesta sunim tiek izveidota individuāla ikdienas treniņu programma, lai uzturētu dienesta suņus labā formā. Taču, neskatoties uz to, viņiem visiem ir jāapgūst pamatapmācības kursi, kuros iekļauta pēdu, cilvēku un lietisko pierādījumu meklēšana. Kopējais dienesta suņu apmācības process ilgst aptuveni pusotru gadu. Visu šo laiku dienesta suns tiek intensīvi apmācīts veikt dažādus uzdevumus.

Kinologu nodaļas priekšniece stāsta, ka ikdienas treniņš tiek saplānots tā, lai pēc iespējas efektīvāk uzlabotu dienesta suņa prasmes: "Piemēram, pirmajā dienas pusē sunim tiek mācītas paklausības iemaņas, bet pēc tam pēdu meklēšana." Katra dienesta suņa treniņa diena tiek saplānota individuāli, apzināti iekļaujot tās lietas, kuras sunim vēl nepadodas vai ir nepieciešams uzlabot. "Ja kinologs grib uzlabot dienesta suņa prasmes pēdu meklēšanā, tad šis uzdevums viņa treniņa dienas programmā tiek veikts vairākas reizes. Savukārt, ja grib uzlabot narkotisko vielu meklēšanas iemaņas, tad atkal pastiprināta uzmanība tiek pievērta šīs iemaņas apgūšanai."

Kaut katrs topošais dienesta suns tiek apmācīts atsevišķi, ir prasmes, kuras viņš apgūst kopā ar citiem dienesta suņiem, piemēram, paklausības komandu iemaņas. Šajos treniņos tiek mācīta dienesta suņa kontrole dažādās situācijās, kā arī tādas komandas kā "sēdēt", "gulēt", "blakus" un citas. Tāpat šajos treniņos tiek mācīts nepievērst uzmanību apkārt esošajām lietām, kas var novērst viņu uzmanību, piemēram, citiem suņiem, apkārtējiem trokšņiem u. c. Dienesta suņiem ir jāspēj koncentrēties uz darāmo darbu, ignorējot apkārt esošos kairinājumus.

Speciāliste atklāj, kā suņi tiek apmācīti pēdu meklēšanā: "Sākumā kinologs izvēlas, kur notiks šī pēdu meklēšana – pilsētas vai meža apvidū, pēc tam kāds no kolēģiem aizbrauc uz izvēlēto vietu, kur tiek uzlikts "pēdu maršruts", un nogaida vismaz stundu. Tikai pēc tam ierodas kinologs ar suni un tiek meklētas pēdas." Visi treniņi tiek pēc iespējas pielīdzināti reāliem dzīves apstākļiem, kādos policijas darbinieki nonāk izsaukuma vietās: "Ja suns tiek apmācīts narkotisko vielu meklēšanā, tad mēs mēdzam sarežģīt meklēšanas apstākļus ar dažādām smaržām. Šādam nolūkam izvēlamies dažādas telpas, piemēram, ģērbtuves, kur ir daudz un dažādas cilvēku smaržas. Tas palīdz suni labāk sagatavot gaidāmajam darbam."

Šabanova atklāj, ka katram sunim tiek individuāli izstrādāti uzdevumi: "Nevar, piemēram, uzlikt vienas pēdas, kuras pēc tam iziet vairāki suņi."

Lai gan kopējo apmācību ilgums ir aptuveni gads līdz pusotrs, Gunda atklāj: "Lai suns spētu pilnvērtīgi pildīt savus darba uzdevumus, nepieciešami aptuveni trīs gadi, kuru laikā tiek regulāri nostiprinātas suņa zināšanas un uzlabots viņa sniegums."