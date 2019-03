Svētdien, 10. martā, noticis viens no Latvijas Dabas fonda gaidītākajiem notikumiem – Durbes jūras ērgļu ligzdā izdēta pirmā ola, informē Latvijas Dabas fonda pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.

Olu Mildas un Raimja ligzdā 10. martā pamanījuši skatītāji. Kā vēsta Brizga-Kalniņa priecīgais notikum noticis ap pulksten 17.

Kā komentē Latvijas Dabas fonda eksperts un ornitologs Jānis Ķuze, Latvijā vairākumā gadījumu pirmā jūras ērgļu ola tiek izdēta laikā no 6. līdz 10. martam, tā ka šis gads Durbes ligzdā pilnībā atbilst normai. Nākamā ola, ja tāda būs, gaidāma aptuveni pēc trim dienām. Viņš piebilst, ka reti, bet iespējami arī trīs olu dējumi.

Ola tiek perēta aptuveni 38 dienas, līdz ar to aptuvenais putnēna šķilšanās datums varētu būt 17. aprīlis. Lai gan lielāko daļu laika perēšanu veic māte, šis uzdevums tiek uzticēts abiem jūras ērgļiem.

To, kā jūras ērgļu pāris Milda un Raimis perē nesen izdēto oliņu, vari skatīties tiešraidē te, savukārt redzēto apspriest vari forumā "Dabas dati".

Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem. Tam ir gari, taisni un plati spārni, ar pirkstveidīgi izplestām lidspalvām, uz priekšu izstieptu galvu un ķīļveida formas asti, kas pieaugušiem putniem ir balta. Jūras ērgļa vidējais garums ir no 76 līdz 92 centimetriem, bet spārnu izpletums – no 190 līdz 240 centimetriem. Tas ir sastopams tikai Eirāzijā, un Eiropā tā izplatība ir fragmentēta. Šo putnu dējumā parasti ir no vienas līdz trīs olām, un gadā tie perē tikai vienu reizi, skaidro "Latvijasdaba.lv".

Jūras ērglis iekļauts Eiropas Padomes Putnu direktīvā, Bernes konvencijā, Bonnas konvencijā, un Vašingtonas jeb "CITES" konvencijā (CITES).

