Spītējot liktenim: 10 aizkustinoši stāsti par cilvēkiem, kas adoptējuši nelaimē nonākušus dzīvniekus

11. aprīlī tiek svinēta starptautiskā mājdzīvnieku diena. Portāls "Mans Draugs" šajā dienā ir nolēmis izcelt stāstus ar laimīgām beigām, kuru galvenie varoņi – kaķi un suņi, spītējot liktenim, nonāca mīlošu saimnieku rokās.

Latvijā ir 694 000 kaķu un 376 000 suņu īpašnieku, liecina TNS iedzīvotāju patēriņa pētījums, kas veikts 2018. gada pavasarī. Pētījuma datos minēts, ka 44 procenti Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem mājās ir kaķis, kamēr 24 procenti ikdienā rūpes ir uzņēmušies par suni.

Kaut mēs savus četrkājainos draugus mīlam un par viņiem rūpējamies katru dienu, starptautiskajā mājdzīvnieku dienā cilvēki tiek aicināti pievērst pastiprinātu uzmanību saviem māju mīluļiem, vēsta portāls "National Day Calendar". Gluži kā Valentīna dienā tu velti īpašu uzmanību savam mīļotajam cilvēkam, tā šodien centies izdomāt kādu nodarbi, kas tava mājdzīvnieka dienu piebildīs ar prieku.

Kā šajā dienā iepriecināt savu mājas mīluli? Vari pieturēties pie tradicinoālām metodēm un iegādāties viņam jaunu rotaļlietu vai kādu gardu našķi, taču, ja vēlies šo dienu kā īpaši atzīmēt, tad dodies pastaigā kopā ar savu četrkājaino draugu uz vietu, kur nekad vēl neesat bijuši.

Šajā dienā portāls "Mans Draugs" ir nolēmis savus lasītājus iepriecināt ar prieka pilniem stāstiem, kam ir laimīgas beigas. Esam apkopojuši vairākus stāstus par dzīvniekiem, kas, neskatoties uz dzīves rūgto sākumu, kādā dienā nokļuva mīlošu cilvēku rokās. Cerams, ka tie kalpos kā iedrošinājums un pamudinājums arī tev spert soli pretim un palīdzēt kādam nelaimē nonākušam dzīvniekam. Patversmēs un pagaidu mājās netrūkst kaķu un suņu, kas labprāt ieritinātos tavā siltajā klēpī, to sildītu un piepildītu ar mīlestību līdz pat mūža galam.

Šajā izlasē atradīsi stāstu par Madaru un to, kā viņa vienas dienas laikā kļuva par trīs kaķu saimnieci. Tāpat varēsi smelties drosmi un mīlestību no Edītes, kura sniedza pajumti kaķēnam bez pakaļkājām, vai apbrīnot cilvēku labo sirdi kucēna Normanda stāstā, kuru atrada ceļa malā ar aizsietu purniņu. Šos un vēl citus mīlestības un žēlastības pilnos stāstus atradīsi zemāk.

Es biju viņa vienīgā cerība: drosmīgā Edīte sniedz pajumti kaķēnam bez pakaļkājām

Foto: Privātais ahīvs

Rēzeknē uz ielas atrasts kaķēns bez pakaļkājām, kuram ar sociālā portāla "Facebook" palīdzību atrastas jaunas mājas.

Lasīt vairāk

Madara, kas adoptēja trīs kaķus: sapratu, ka ar vienu mājās nebrauksim

Foto: Privātais ahīvs

Madara ir trīs kaķu saimniece. Kaut sākotnēji bija nolēmusi mājas dot tikai vienam pūkainam mīlulim, ieraudzījusi daudzus mazos kaķēnus, viņa saprata, ka mājās dosies ar vairāk nekā vienu minku. Viņa "Mans Draugs" izstāstīja, kāpēc izdarījusi šādu izvēli un kā tiek galā ar trim kaķiem.

Lasīt vairāk

Veiksmes stāsts: kā sunīte-seniore no 'ražotājas' kļuva par uzticamu omītes kompanjonu

Foto: Privātais ahīvs

Ne visi vēlas un var atrast savu mīluli patversmē, tomēr šīs ģimenes stāsts kalpos par iedrošinājumu tiem, kas šādu lēmumu apsver. Vairums cilvēku uz patversmi dodas, lai adoptētu kucēnu, atstājot pieaugušos suņus skumji vērojot katru garāmgājēju. Tomēr šoreiz stāsts ir par vecāka gada gājuma sunīti Rondu, kuru savā ģimenē pieņēma Jānis, Vija un viņu meita Paula. Šis ir stāsts par abpusēju mīlestību, kur cilvēks rūpējas par suni, bet suns - par cilvēku.

Lasīt vairāk

'Biju cilvēks, kas mājās negribēja kaķi.' Ivetas stāsts par nu jau trim mīluļiem

Foto: Privātais arhīvs

Iveta Mazīte par sevi saka – bija no tiem cilvēkiem, kas mājoklī nevēlējās kaķi. Taču laimīgas sagadīšanās rezultātā mīlulis pēkšņi parādījās viņas mājās, un ar laiku ģimenei pievienojās vēl citi peļu junkuriņi. Marsels, Atēna un jaunpienācējs Česters nu kļuvuši par viņas uzticamajiem draugiem, kas liek smieties, smaidīt, noņemt stresu. Turpinājumā Ivetas stāsts.

Lasīt vairāk

Adoptētā mīluļa saimnieks: kaķis izvēlējās mūs, nevis mēs viņu

Foto: Privātais arhīvs

Jau gandrīz mēnesi Artūrs un viņa draudzene ir vienas skaistas kaķu dāmas īpašnieki. Kaut sākumā abi bija nolēmuši adoptēt citu kaķi, mājās atbraukuši ar šo. Pelēcītes saimnieks stāsta, ka mincene izvēlējusies viņus, nevis otrādi. To, kā tas notika un kā murrātāja ir iejutusies jaunajās mājās,portālam "Pūkainis.lv" stāsta kaķenes saimnieks.

Lasīt vairāk

Veiksmes stāsts: kucēns Normads, kuru atrada ceļa malā ar aizsietu purniņu

Foto: instagram.com/normans_happily_ever_after

Reizēm cilvēku nežēlība ir neaptverama. Bet ir citi, kas neatstās otru nelaimē. Un reizēm vienkārši gadās būt īstajā vietā un īstajā brīdī. Šim apgalvojumam piekrīt arī Līza Hērterlija, kura aprīļa sākumā savā apgādībā pieņēma sunīti, kuru pamanījusi, braucot pa kādu lauku ceļu Ziemeļkarolīnā, ASV. Brauktuves malā viņa ievēroja pamestu kucēnu, kuram ar kabelim līdzīgu vadu bija aizsiets purniņš.

Lasīt vairāk

Appūsts ar gāzi un pamests – kā Edgars uz ielas nejauši atrada šķirnes suni Vasju

Foto: Privātais arhīvs

Kādā drēgnā ziemas vakarā Vasja viens pats skraidīja pa ielām, līdz viņu pamanīja Edgars. Viņš uzreiz saprata, ka mazais suns ir pazudis. Līdzās nebija viņa saimnieka, tāpēc Vasja nonāca Edgara mājās, kurās mīt jau nedaudz vairāk par diviem gadiem. Turklāt liels bija jaunā saimnieka pārsteigums, atklājot, ka uz ielas atrasts nevis šķietami parasts jauktenis, bet gan šķirnes suns.

Lasīt vairāk

Aizkustinošs stāsts: patversmē pamet 'nestandarta' pitbulu, bet tas tomēr atrod savu cilvēku

Foto: instagram.com/macthepitbull

Teksasas štatā ASV kāds pitbulu audzētājs atteicies no diviem šīs šķirnes kucēniem to izskata dēļ. Abi mīluļi dzimuši ar iešķeltām aukslējām, kas viņu izskatu padara pavisam neparastu un neatbilstošu šķirnes standartam. Taču tas nav kavējis Rošeli Stefenu uzņemties rūpes par vienu no kucēniem, pitbulu meitenīti Kvigliju.

Lasīt vairāk

Veiksmes stāsts: Šunelis Džeremijs, kas divu nedēļu laikā nonāca pie īstajiem saimniekiem

Foto: Privātais arhīvs

Simonai Sīmanei Džeremijs nav pirmais suns, taču tieši šis mīlulis viņu uzrunāja no sludinājuma portālā "Pukainis.lv". Teju divu nedēļu laikā Džeremijs no suņa sludinājumā kļuva par mājas mīluli.

Lasīt vairāk

Vienacaini kaķi un gādīgs suns palīdz nelaimē nonākušiem mīluļiem

Foto: instagram.com/suzie_and_kushi/

Kopīgiem un labiem darbiem ir varens spēks! Laimīgā ģimenē mīloši sadzīvo suņu meitene Sūzija un divi kaķi – Kušī un Sanija. Visi dzīvnieki kopā ar savu saimnieci palīdz nelaimē nonākušiem kaķēniem, tos aprūpējot un pavadot tālāk savā dzīvē, informē portāls "Lovemeow.com".

Lasīt vairāk

