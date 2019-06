Rīgas zoo atklās divas jaunas ekspozīcijas ar Latvijas dabas jaunpienācējiem

19. jūnijā pulksten 12 Rīgas zooloģiskajā dārzā tiks atklātas divas jaunas ekspozīcijas, kuru iemītnieki ir Latvijas dabas jaunatnācēji. Apmeklētājus priecēs Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku ekspozīcija Akvārija ēkā, kā arī zeltaino šakāļu mītne, informē Rīgas zoo pārstāvis Māris Lielkalns.

Latvijas daba un tās dzīvnieku valsts vienmēr ir bijusi ļoti mainīga. Vienas sugas izzudušas, bet citas ieradušās un palikušas šeit uz patstāvīgu dzīvi. Ne katrs zina, ka vēl salīdzinoši nesen Latvijā nevarēja sastapt ne paugurknābja gulbjus, ne jūraskraukļus, un pat baltais stārķis un pelēkais zaķis zināmā mērā uzskatāmi par ienācējiem mūsu dabā. Teju vai ik gadu Rīgas zooloģiskais dārzs uzzina par kādu jaunu invazīvu dzīvnieku sugu, kas noķerta vai redzēta Latvijas mežos, pļavās vai ūdeņos. Nu arī zoodārzā varēs aplūkot daļu no mūsu dabas jaunpienācējiem – mūsu jaunajiem kaimiņiem.

Ar Valsts zivju fonda atbalstu paplašinātajā Akvārija ēkā nu apmeklētājus pārsteigs drukns, Bolderājā noķerts Ķīnas cimdiņkrabis, Vidzemē sagūstīti Amerikas signālvēži un dzeloņvaigu vēži, kā arī no Latgales atceļojušie Amūras rotani. Katram no šiem dzīvniekiem ceļš uz Latviju bijis atšķirīgs – krabji atkuģojuši ar kuģu balasta ūdeņiem, vēžus cilvēki salaiduši ezeros cerībā uz brangu lomu, bet rotanus Daugavpils apkaimes karjerā, iespējams, izlaidis kāds akvārija īpašnieks, kuram mazkustīgās zivteles vienkārši apnikušas.

Arī zoodārza akvārija līdzšinējā ekspozīcija ir kļuvusi krietni latviskāka, un nu eksotiskās svešzemju zivis daudzviet nomainījuši mūsu ūdeņu sapali, spidiļķi, līņi, asari un zuši, lai pašmāju makšķernieki, atnākot uz zoodārzu, ģimenei varētu parādīt savas sapņu zivis, kuru dēļ ik nedēļas nogali ne viens vien grams asiņu odiem izbarots. Ņemot vērā sugas nosaukumā salasāmo saistību ar zoodārza augstāko vadību, īpaša vieta komfortablā ūdenstilpē ierādīta paprāvai līdakai.

Jau vairākus gadus par pilntiesīgu Latvijas dzīvnieku var uzskatīt arī no dienvidiem ienākušo zeltaino šakāli. Nu seši šīs sugas pārstāvji ir arī Rīgas zoodārzā – atceļojuši no Bergenas zoodārza Holandē un paslēpušies pašu izraktā alā pārbūvētajā kādreizējā vilku mītnē. Novecojušās mītnes žoga nomaiņa un jauna skatu laukuma būvniecība bija iespējama vien pateicoties dāsnajam Rasmas Aistrauts ziedojumam. Šakāļi tik labi iejutušies plašajā aplokā, ka par viņu klātbūtni liecina vien ik dienu pazudusī gaļa un kaudzītes no tā, kas paliek pāri pēc gaļas apēšanas. Zoodārza vadība gan cer, ka dzīvnieki arī dienā izlīdīs no alas, lai Latvijas ļaudīm tomēr būtu iespēja aci pret aci apskatīt zeltainos šakāļus. Gaidot šo brīdi, zoodārzs pat ir gatavs izsludināt balvu – gada abonementu ģimenei – tam apmeklētājam, kuram pirmajam izdosies nofilmēt vai nofotografēt zoodārza noslēpumainākos iemītniekus – zeltainos šakāļus.