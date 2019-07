Kājas zaudējusī kaķenīte Reja atkal var staigāt, pateicoties līdzcilvēku atbalstam

2018. gada oktobra beigās pēc sešu garu dienu prombūtnes Zandas kaķene Reja mājās pārradās bez abām pakaļkājām – tās bija norautas. Rejas stāstu var iedalīt divās daļās – pirmajā, kurā viņa pēc iekļūšanas malumednieku lamatās vairākus mēnešus mēģināja sadzīvot ar savām neesošajām kājiņām, un otrā – kur viņai tiek dota jauna iespēja pilnvērtīgi dzīvot.

Reja tika izglābta no dzīves uz ielas, pie Zandas viņai bija paredzētas pagaidu mājas – līdz brīdim, kad tiktu atrasts jauns saimnieks. Tolaik mince vēl bija barojoša kaķene ar diviem mazuļiem. Abi mazie kaķu bērni drīz vien veiksmīgi atrada sev jaunas mājas, taču Reja bija nedaudz mežonīga – īsta ielas kaķene, tāpēc atrast viņai jaunu saimnieku esot bijis diezgan sarežģīti. "Tai brīdī bija divi varianti – laist kaķeni dzīvot atpakaļ uz ielas vai paturēt mājās, siltumā un pabarot," atminas Zanda. Daudz nespriedelējot, lēmums tika pieņemts par labu Rejas labsajūtai, un Zanda kļuva par minces jauno saimnieci.

2018. gada vasarā Zanda pārcēlās uz dzīvi Ķemeru nacionālajā parkā. Dzīvošana pie dabas krūts īpaši patika Rejai. "Viņa ļoti izbaudīja āra kaķa dzīvi, staigājot, kur grib, kad grib un cik ilgi grib, īpaši izbaudot garas pastaigas pa mežiem, ko varēja redzēt pēc atnesto ērču daudzuma," atceras Zanda.

Kādā novembra dienā Reja, kā ierasts, izbaudīja āra kaķa dzīvi, bet vakarā neatgriezās. Pēcāk sešas dienas no kaķenes nebija ne miņas. Minces saimniece stāsta, ka Reja tik ilgi nekad nebija bijusi prom no mājām. "Klusībā spriedu, ka, visticamāk, lapsas," atceras Zanda, taču katru dienu nenogurusi turpināja saukt kaķeni mājās. Kādu dienu, kad Zanda bija kārtējo reizi devusies ārā, lai sasauktu savu mīluli, viņa pamanīja, ka melns spalvu kumšķis paslēpjas zem verandas krēsla. "Pārsteigumā vēl paguvu izsaukties: "Tu tiešām pārnāci?", līdz ieraudzīju viņas pakaļkājas, kas bija norautas pie potītēm un karājās tikai ādas lēveros," sieviete atceras. "Vēl joprojām nevaru iedomāties tās sāpes un šausmas, ko Reja šīs sešas mokoši garās dienas bija pārdzīvojusi, nemaz nerunājot par to, kādu gribasspēku no viņas prasīja sevi pārvilkt mājās uz priekškājām." Piecas minūtes pēc atrašanas Reja tika ievietota konteinerā un lidmašīnas ātrumā aizgādāta uz veterināro klīniku Rīgā. Tur veterinārārsti apstiprināja, ka kājas glābt nav iespējams, jo jau sākusies nekroze. Taču tas Zandu neapturēja turpināt meklēt iespēju, kā izglābt savu mājas mīluli.

"Pa ceļam uz klīniku, kamēr Reja man sūdzējās, cik ļoti viņai sāp un kādas mokošas dienas viņa ir pārdzīvojusi, es viņai apsolīju, ka šodien nebūs tā diena, kad viņa tiks iemidzināta, it īpaši tādēļ, ka viņa uz šīm neesošajām kājām pati pārnāca mājās," stāsta kaķa saimniece. Sev un mīlulim dotā solījuma dēļ Zanda pieņēma lēmumu Reju nevis iemidzināt, bet mēģināt glābt. "Tajā novembra dienā, kad Reja pārnāca, es nezināju neko – ne to, kā viņai palīdzēt, ne to, kurš mans lēmums ir pareizākais. Es tikai ļāvos savam iekšējam impulsam, ko pēc tam gan smejoties dēvēju par drosmes trūkumu," viņa atzīst.