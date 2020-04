Mazgāšanās skaņu atdarināšana: vienkāršs veids, kā pavilkt kaķi uz zoba

Dzīve ar kaķi ir pārsteigumiem pilna. Vienu dienu četrkājainais mīlulis var no rīta līdz vakaram nogulēt, bet citā – grūst no plauktiem visu, kas gadās pa ceļam, saplosīt pēdējo tualetes papīra rulli vai nešpetni ieskrāpēt. Ja vēlies savu kaķi nedaudz pavilkt uz zoba par visu neganto, ko viņš sastrādājis, interneta plašumos atrodami dažādi interesanti varianti, un viens no tiem ir mazgāšanās skaņu atdarināšana.

Kaķis ir viens no lielākajiem tīrības un skaistuma cienītājiem mājās. Ja būtu jāsaskaita, cik reižu dienas laikā mājas mīlulis sevi apmazgā, ar vienas rokas pirkstiem nepietiku. Starp citu, mazgāšanās nav saistīta tikai ar netīrumiem. Šādā veidā kaķis pats sevi sakopj un atbrīvo kažoku no izkritušajām spalvām.

Taču kaķa mazgāšanās režīmam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, jo gan pārmērīgi bieža, gan arī ļoti reta sevis aplaizīšana var liecināt par problēmām. Ja kaķis mazgājas ļoti bieži un aktīvi, tas var norādīt uz stresu, savukārt, ja pats nemazgājas nemaz, iemesls var būt meklējams liekajā svarā, zobu vai locītavu kaitēs.

Ja ar tava kaķa mazgāšanās režīmu viss ir kārtībā, vari savu mājas mīluli izjokot un pavērot, kāda būs viņa reakcija. Joka būtība ir ļoti vienkārša – tieši tajā brīdī, kad kaķis sevi apmazgā, saimnieks atdarina pietuvinātu skaņu oriģinālajai.

Daudzi kaķu saimnieki procesu uzfilmējuši īstos video rullīšos un ievietojuši apskatei "Youtube" un "Instagram" plafromās. Kā var redzēt uzņemtajos kadros, sākotnēji kaķi izskatās ļoti apjukušu par skaņas avotu, bet, apjaušot situāciju, mājas mīluļu skatiens nebūt neizstaro sajūsmu.





Šāda rīcība kaķim nekādu ļaunumu nenodara, taču interneta plašumos klejo dažādi video, kuros redzama kaķu reakcija uz gurķiem. Ieraugot gareno dārzeni, lielākoties mīluļi nobīstas, salecas un skrien prom. Lai gan skats ir patiesi amizants, speciālisti atzīst, ka apzināta kaķa biedēšana nav vēlama, jo tā uz dzīvnieku var iedarboties negatīvi un atstāt manāmas sekas. Vairāk lasi šeit.