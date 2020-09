Radītas ķiveres suņiem, kas piemērotas netraucētam mīluļu miegam

"Between Two Naps" ir radošs projekts, kura galvenais iedvesmas avots ir suns Remijs – mājas mīlulis, kurš ārkārtīgi iemīlējis gulēšanu. Viņa saimnieks Rajīvs Baku, radošās industrijas pārstāvis, paziņojis, ka projekta ievaros klajā laidis polsterētu ķiveru kolekciju, kas izgatavota, rūpējoties par suņu miegu, vēstīts mājaslapā.

Projekta mērķis ir radīt savdabīgas un neparastas lietas cilvēka labākajiem draugiem, iedvesmojoties no tā, cik ļoti viņiem patīk gulēt. Gulēt mīlošajam Remijam ir izveidots īpašs "Instagram" konts, kurā ar amizantiem pierakstiem tiek attēlota viņa ikdiena starp divām diendusām. Suns ir takša un čivavas šķirņu krustojums.

Kā norādīts projekta mājaslapā, šīs ķiveres izmantošana ir labākais veids, lai nebūtu nomodā. Tas tiek realizēts Ņujorkā un tapis, Baku sadarbojoties ar modes dizaineri Kelliju Milleri, raksta portāls "Design Boom". Ķiveru izgatavošanā izmantotie materiāli sūtīti no Itālijas un Francijas, kā arī neparastās aizsargcepures pieejamas vienā izmērā.

Jāteic gan, lai savam mājas mīlulim galvā uzliktu šo luksusa modes preci, būs jāšķiras no ievērojamas summas – 500 dolāriem (aptuveni 430 eiro), norādīts mājaslapā. Vietnē atrādīti vairāki rokām gatavoto ķiveru modeļi, kas pieejami tikai vienā eksemplārā, ļaujot tā nēsātājam justies vēl īpašāk. To aprakstā norādīts, ka ķiveres ir mīkstas, vieglas un netraucē suņu elpošanai. Tāpat iespējams regulēt to ciešumu.