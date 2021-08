7. augustā aicina uz kukaiņu gaismas šovu

Sestdien, 7. augustā, no pulksten 21 ikviens interesents aicināts kopā ar entomologiem izzināt noslēpumaino un cilvēkiem mazpazīstamo nakts lidoņu – naktstauriņu, vaboļu un citu kukaiņu – dzīvesstāstus Slīteres Kukaiņu naktī. Tā norisināsies pie Šlīteres Zilo kalnu kraujas, kur no civilizācijas paslēpušās pat citviet jau izzudušas dabas radības.

"Nakts ir noslēpumains laiks. Pēc saulrieta lēnām satumst. Un no malu malām uz gaismu steidz kukaiņi – pūcītes, lācīši, sfingi un daudzi citi. Cilvēku un kukaiņu ceļi dažkārt krustojas, taču lielākā daļa no tiem dabas vērotājiem ir mazpazīstami. Tādēļ reizi gadā vasaras vakarā pulcējamies Slīterē pie Zilo kalnu kraujas, lai aizraujošā gaismošanas procesā noteiktu nakts lidoņus un iepazīstinātu ar to "slepeno" dzīvi. Daļa no tiem, kas ieraugāmi Slīterē, nav sastopami nekur citur Latvijā," stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts, entomologs Kristaps Vilks.

Pasākums risināsies Šlīteres bākas pakājē. No pulksten 21 Kukaiņu takā ikvienam interesentam būs iespēja šķetināt īpaši šim vakaram sagatavotas Slīteres kukaiņu mīklas un uzdevumus, par to veiksmīgu atrisināšanu saņemot balvas, kā arī pirms satikšanās dabā iepazīt nakts kukaiņus pavisam tuvu – caur mikroskopa "acīm" – improvizētā laboratorijā.

Pulksten 22 pasākuma viesi varēs noklausīties entomologu Uģa Piterāna un Kristapa Vilka stāstījumu par naktstauriņiem un citiem nakts kukaiņiem, šogad īpašu uzmanību veltot lielajam dižkoksngrauzim. Savukārt ap pulksten 22.30 pie Šlīteres bākas un Šlīteres Zilo kalnu pakājē esošajā dabas takā entomologu vadībā sāksies nakts kukaiņu gaismošana, galvenajās lomās iejūtoties tauriņiem, vabolēm, sienāžiem un citiem kukaiņiem.

Sarunās ar entomologiem interesenti varēs noskaidrot, kā patlaban klājas retajām vabolēm, tauriņiem, mušām, odiem, blaktīm, bitēm, lapsenēm un citiem, kas sastopami ik uz soļa, bet ir tik sīki, ka ikdienā tos nemanām. Pasākuma dalībnieki varēs uzkāpt arī Šlīteres bākā, kas parastā dienā šajā laikā apmeklētājiem jau slēgta, un no tās augstumiem noraudzīties uz nacionālo parku nakts noskaņās.

Slīteres Nacionālais parks kukaiņu ziņā ir viena no daudzveidīgākajām vietām Latvijā. Te sastopamas gan dienvidnieciskas Viduseiropas sugas, gan ziemeļnieciski Sibīrijas taigai raksturīgi iemītnieki. Daži kukaiņi, piemēram, sešus centimetrus garais lielais dižkoksngrauzis vai spīdīgais praulgrauzis, ir dabas retumi, kas simbolizē Šlīteres lomu dabas daudzveidības saglabāšanā. Laiku pa laikam dabas pētniekiem nacionālajā parkā izdodas atklāt kādu līdz šim nezināmu kukaini vai atrast sugu, kas uzskatīta par izzudušu.

Apmeklētājiem lūgums līdzi ņemt lukturīti, lai labāk redzētu ceļu naksnīgajā Šlīteres dabas takā, segu, uz kuras apsēsties, klausoties entomologu stāstījumus. Dalībnieku skaits "Kukaiņu naktī" būs ierobežots, tādēļ tajā piedalīties varēs tikai tie, kas būs iepriekš pieteikušies pa tālruni 28611079.

Pasākums tiek organizēts jaukta tipa publikai. Tas nozīmē, ka to drīkst apmeklēt personas, kas ir vakcinētas pret Covid-19, to pārslimojušas vai pirms pasākuma veikušas Covid-19 testu, un tā rezultāts ir negatīvs, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu ar QR kodu. Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst apmeklēt pasākumu, neuzrādot iepriekš minētos dokumentus.