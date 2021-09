Izvēlētas 2021. gada smieklīgākās savvaļas dzīvnieku bildes

Viens fotografē dabu, otrs uzņem portretus, bet cits – iemūžina zvērus visamizantākajās un jautrākajās dzīves situācijās! Kuras tad ir tās 42 fotogrāfijas, kuras šogad pretendēt uz galveno balvu "Comedy Wildlife Photography Awards" konkursā un kuri dzīvnieki ir soļa attālumā no trofejas, lūko turpinājumā!

"Comedy Wildlife Photography Awards" ir konkurss par gada smieklīgāko bildi no dzīvnieku pasaules, un, kā vēsta pārstāvji, šis gads ieies vēsturē ar vislielāko dzīvnieku dažādību. Uz uzvarētājas titulu pretendē 42 fotogrāfijas (plus "Portfolio" un "Video" kategorijas) un to varoņi, tostarp – kādu smieklīgu joku izdzirdējusi čūska, pingvīnu trio Folklendas salu pludmalē, kā arī ķengurs, kurš Austrālijas laukos iejuties operdziedātāja ādā.

Šo konkursu 2015. gadā aizsāka divi profesionāli fotogrāfi un kaislīgi dabas draugi – Pauls Džoinsons-Hiks un Toms Sulmans. Lai gan bildes ik gadu ir patiesi iespaidīgas un interesantas, konkursa mērķis nav tikai likt cilvēkiem pasmieties par bildēm. Caur humoru viņi aktualizē un rosina diskutēt par savvaļu un veidiem, kā tai var palīdzēt ikkatrs no mums.

Tāpat daļa ieņēmumu tiek ziedota labdarībai. Šogad konkurss atbalsta "Save Wild Orangutans" organizāciju, ziedojot tai 10 procentus no kopējiem ieņēmumiem. Šī iniciatīva aizsargā orangutanus "Gunung Palung" nacionālā parka teritorijā un ārpus tā, skaidro organizatori.

Foto: Chi Han-Lin / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Kā norādījis Džoinsons-Hiks, šogad konkursam iesūtīti vairāk nekā septiņi tūkstoši bilžu no visām pasaules malām. "Lielais fotogrāfiju skaits, kuru saņemam katru gadu, parāda cilvēku apetīti iesaistīties sarunā, kā arī atgādina – savvaļa ir patiesi unikāla un smieklīga, un mums jādara viss iespējamais, lai to aizsargātu."

Tāpat sācies arī skatītāju balsojums "Affinity Photo People's Choice Award", kurā ikviens var izvēlēties savu mīļāko šī gada kadru. Iepriekšējos gados šajā godā tika celta dziedoša vāvere, kā arī pārsteigts ūdrs. Par savu favorītu līdz 10. oktobrim vari balsot mājaslapā www.comedywildlifephoto.com.

Savukārt Sulmans izceļ fotogrāfu lielisko darbu, kas arī bijis iemesls, kāpēc žūrija nespēja izvēlēties tikai 40 labākos. "Bija lieliski redzēt dzīvnieku dažādību – sākot no ārkārtīgi retiem zvēriem līdz pat vienkāršajam balodim. Nevaram sagaidīt, lai redzētu, kuru bildi skatītāji izvēlēsies kā mīļāko, kā arī gaidām, kad varēsim dažas fotogrāfijas septembrī izrādīt "The Photography Show" Birmingemā."

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 22. oktobrī.