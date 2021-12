Suņu un kaķu mīļotāju paradīze. Ieskats izstādē 'PetExpo 2021'

Šajā nedēļas nogalē, 18. un 19. decembrī, Ķīpsalā pulcējas četrkājainie draugi no septiņām valstīm, satiekoties ikgadējā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstādē "PetExpo". Izstāžu centrs pārvērties dzīvnieku mīļu paradīzē, piedāvājot ne tikai iepazīties ar vēl nezināmu šķirņu pārstāvjiem, bet arī novērtēt viņu paraugdemonstrējumus skaistumkonkursos un ar kādu labumu iepriecināt savu mājas mīluli.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lieli un mazi, garspalvaini un lokaini



Abās izstādes "PetExpo 2021" dienās apmeklētājiem ir iespēja redzēt Starptautiskās kinoloģiskās federācijas visu 10 grupu suņus. Šobrīd pasaulē oficiāli ir aptuveni 400 suņu šķirnes, no tām izstādē Ķīpsalā var sastapt vairāk nekā 200 garspalvainus, īsspalvainus un bezspalvainus, pavisam maziņus un lielus, medību, darba un dekoratīvo šķirņu suņus no septiņām valstīm. Vislielākā suņu pārstāvniecība ir no Latvijas un Somijas.

Arī šoreiz apskatāmi suņi, kuri mūsu valstī ir maz pārstāvēti un vēl tikai gaida savu patieso atzīšanu. "PetExpo" piedalās tādi retumi kā Maremmas-Abruco aitusuns – balts iespaidīgs milzis, kurš lieliski sargā gan savu teritoriju, gan saimnieka mazuļus. Piedalās arī par "mazajiem sanbernāriem" sauktie klamberspanieli, kas Latvijas izstādēs nebija pārstāvēti piecus gadus. Tāpat apmeklētāji var iepazīties ar pavisam jaunu šķirni – Austrālijas aitusunim līdzīgo, tikai krietni mazāka auguma, miniatūro Amerikas aitusuni.

Īpaši plaši pārstāvētas dekoratīvās šķirnes, kur lielu konkurenci sastāda franču buldogi – šķirne, kura pēc zināma norieta atkal atkarojusi savu popularitāti. Tāpat apmeklētājiem dota iespēja vērot un salīdzināt mazos ausainīšus – papilonus – un visdažādāko izmēru pūdeļus.

19. decembrī labākie no labākajiem cīnīsies par titulu "Latvijas uzvarētājs 2021", kuru piešķir tikai reizi gadā kādā no starptautiskajām izstādēm.

Dižciltīgie murrātāji



"Petexpo 2021" piedalās vairāk nekā 300 kaķu, kuri pārstāv visas piecas kaķu šķirņu grupas. Līdzās tādā populārām šķirnēm kā britu īsspalvainie kaķi, meinkūni, skotu nokarenie ausu kaķi ir arī retie Himalaju kaķi – ar lielām galvām, zilām acīm, zīdainu kažoku, arī ASV izveidotā šķirne regdoli, kuriem nepiemīt agresivitātes gēns un kuri kopā ar asti sasniedz viena metra garumu! Tāpat kaķu mīļotāji var aplūkot kaķus ar sprogaino vilnu – Devonas un Kornvolas reksus – un aprunāties ar to audzētājiem.

Lūk, foto ieskats izstādes norisē un galvenajos varoņos, ar kuriem iepazīties dzīvē vari arī tu!

Palutini savu mīluli!

Ķīpsalā ir arī zooindustrijas preču un pakalpojumu ekspozīcija, kur var iegādāties gan barību un gardumiņus mīlulim, gan kaklasiksnas, pavadas, drēbītes, rotaļlietas un citas preces.

Ieejas noteikumi pieaugušajiem:

tikai Covid-19 izslimojušie vai vakcinētie ar derīgu ES sadarbspējīgu sertifkātu, uzrādot QR kodu un pasi vai ID karti.

līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams sertifikāts. No 12 gadu vecuma ieeja izstādē ar ES sadarbspējīgu sertifikātu (izslimojis vai vakcinēts), negatīvu testu vai izziņu par pēdējo 72 h veiktu skrīningu ar negatīvu rezultātu.

Ņem vērā!

Ja vēlies apmeklēt izstādi kopā ar savu suni, kas nepiedalās izstādē, pirms biļešu iegādes pie izstāžu centra 11. vārtiem būs jāuzrāda suņa veterinārā apliecība, kā arī jāiziet veterinārā kontrole.