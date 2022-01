Foto: Kā lācene Ilzīte svinēja 21. dzimšanas dienu

11. janvārī aprit 21. gads ne tikai vienai no populārākajām Līgatnes dabas taku, bet arī visas Latvijas iemītniecēm – lācenītei Ilzītei. To Latvijas zināmākā lāču dāma atzīmēja, mielojoties ar īpaši viņai darinātu torti no dažādiem gardumiem – riekstiem, zivīm, ogām, medus un citiem našķiem, informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa. Lūk, zemāk ielūkojies fotogrāfijās, kā Ilzīti iepriecināja!

Šogad Ilzīte savu dzimšanas dienu svinēja šaurā ģimenes lokā – kopā ar audžu mammu Velgu Vītolu un citiem Līgatnes dabas taku darbiniekiem.

Ilzīte ir dzimusi 2001.gada 11.janvārī un līdz šim nekad nav nogulējusi savu dzimšanas dienu, jo sava mūža laikā ne reizi nav mēģinājusi doties ziemas guļā. Lāčiem, kas dzimuši un dzīvo nebrīvē, tas nav nekas neparasts. Līdz ar to, apmeklētāji Līgatnes dabas takās Ilzīti var vērot visu gadu.

Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem 21 gads ir spēka vecums. Tomēr sugas pārstāvjiem, kurus nav barojusi un audzinājusi viņu bioloģiskā māte, tas jau ir ievērojams mūžs. Lāceni Ilzīti izaudzināja zvērkope Velga Vītola, jo tās īstā māte no lācenītes atteicās uzreiz pēc tās piedzimšanas. Piedzimstot Ilzīte bija vien 500 gramu smaga, bet šobrīd sver jau 150 kg, kas ir kārtīgs lāču mammas svars.

Foto: LETA

Pēc rakstura Ilzīte ir atturīga un cieši turas pie ierastās lietu kārtības. Viņai piemīt labas ēšanas un voljera uzturēšanas manieres. Latvijas iedzīvotāji sekojuši līdzi Ilzītes dzīvei jau kopš viņas piedzimšanas. Ilzīte ir filmēta daudzās dokumentālās un mākslas filmās, ievērojami dabas fotogrāfi viņu ir iemūžinājuši savās fotosesijās.

Ilzītes lielākie kārumi ir svaigas zivis – laši un skumbrijas –, kaltēti liellopu kuņģīši, rieksti un medus.

Lācene Ilzīte un citi Līgatnes dabas taku iemītnieki vienmēr ir priecīgi satikt apmeklētājus. Līgatnes dabas taku darba laiks darbadienās ir no pulksten 9 līdz 16, bet nedēļas nogalēs un svētku dienās no pulksten 9 līdz 17.

Lūk, ieskaties galerijā, kā Ilzīte atzīmēja otro pilngadību sasniedzot.