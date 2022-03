Speciālisti atgādina, ka lāču barošana savvaļā ir ļoti bīstama

Pamatotu satraukumu dabas aizsardzības ekspertu vidū raisījis fakts, ka Ziemeļvidzemē cilvēki sākuši piebarot kādu savvaļas lāci, caur mašīnas logu tam pametot burkānus un citus dārzeņus. Šāda rīcība rada potenciālu apdraudējumu sabiedrības drošībai, uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālisti.

Piebarojot savvaļas dzīvnieku, tas tiek radināts pie cilvēka klātbūtnes, mazinot tā dabisko instinktu izvairīties no cilvēka klātbūtnes. Rezultātā lācis aizvien vairāk samazina distanci starp sevi un cilvēku, kļūst pārdrošāks. Tas vairs necenšas meklēt pats sev barību, bet gan sāk to aizvien neatlaidīgāk pieprasīt no cilvēkiem. No jebkura savā ceļā satikta cilvēka!

“Šādos gadījumos tā vairs nav normāla savvaļas lāča uzvedība! Lācis ir neatgriezeniski sabojāts dzīvei savā vaļā, par ko vainojami ir “labvēļi” – piebarotāji. Šādi sabojāts lācis būs aizvien biežāk redzams cilvēku māju, dārzu un lielceļu tuvumā, kur būs pieradis saņemt barību apmaiņā pret video vai fotogrāfiju, ko “labvēļiem” pēcāk izvietot sociālajos tīklos,” situāciju skarbi komentē DAP ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Vēl jo svarīgāk – šāds lācis kļūst par potenciālu apdraudējumu cilvēka drošībai. Ne jau tādēļ, ka vēlētos uzbrukt cilvēkam, bet gan tāpēc, ka ir pārāk spēcīgs, ātrs un ar bīstami asiem nagiem. Diedelējot un pieprasot ēdienu, tas var netīši radīt cilvēkam dzīvībai bīstamus ievainojumus, uzsver eksperti.

Jebkurā valstī, kur sastopamas lielākas vai mazākas lāču populācijas, lāču barošana ir kategoriski aizliegta. Daudzviet īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tostarp nacionālajos parkos, dabā vairs neizvieto atkritumu urnas, lai tajās netiktu atstāti līdzpaņemto ēdienu pārpalikumi un lai novērstu lāču tuvošanos cilvēku pārvietošanās maršrutiem.

"Savvaļas dzīvnieku piebarošana nav cirkus izrāde. Neseko sliktajiem piemēriem internetā! Nebaro lāci!" atgādina speciālisti.