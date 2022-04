Sākta iniciatīva Ukrainas mājdzīvnieku atbalstam

Labdarības fonds "Sofi" sācis Ukrainas mājdzīvnieku atbalsta iniciatīvu, kurā palīdz Ukrainas dzīvniekiem – gan tiem, kas palikuši Ukrainā, gan tiem, kas nonākuši Latvijā. Fonds bez maksas izsniedz dzīvnieku starta komplektus, lai palīdzētu no kara bēgošajiem cilvēkiem parūpēties par līdzi paņemtajiem mājdzīvniekiem, vēsta labdarības fonda "Sofi" pārstāve Sindija Liepiņa.

Iniciatīva ar mērķi sniegt praktisku palīdzību Ukrainas dzīvniekiem tika sākta ar atbalstu ārpus Latvijas teritorijas. Ņemot vērā kritisko resursu trūkumu, kas radies traucētās loģistikas dēļ kara iespaidā, fonds kopā ar partneriem un brīvprātīgajiem uz Ukrainas dzīvnieku patversmēm ir nogādājis vairākas paletes ar barību, higiēnas precēm un medikamentiem. Tāpat ar labdarības fonda "Sofi" palīdzību no Ukrainas ir evakuēti gandrīz 80 mājdzīvnieki, kuri kara dēļ bija nonākuši dzīvnieku patversmēs.

"Cilvēki no kara šausmām dodas bēgļu gaitās, nezinot, kāds liktenis viņus gaida. Tādēļ šajā situācijā viņi kā drošāko variantu saskata iespēju aizvest savu mājas mīluli uz dzīvnieku patversmi, lai zinātu, ka dzīvnieks neklaiņos apkārt pamests, bet par viņu parūpēsies. Tādēļ šobrīd Ukrainas dzīvnieku patversmes ir kritiski pārpildītas ar mājdzīvniekiem. Evakuējot šos dzīvniekus no Ukrainas patversmēm, mēs ne tikai atslogojām patversmes, bet arī izglābām dzīvniekus no potenciālajām briesmām dzīvībai," stāsta labdarības fonda "Sofi" idejas autors Toms Jurjevs.

Fonds atbalstu sniedz ne tikai Ukrainā, bet arī tepat Latvijā. Iniciatīvas ietvaros bez maksas tiek izsniegti divi atšķirīgi starta komplekti ar pirmās nepieciešamības precēm mājdzīvniekiem. Tos izsniedz mājdzīvnieku saimniekiem, kuri, bēgot no kara Ukrainā, ieradušies Latvijā. Viens ir paredzēts kaķiem, un tajā atrodas barība 20 dienām, bļodas, kaste un pakaiši. Otru veido suņu barība identiskam laika periodam, bļodas, pavada, kaklasiksna, gardumi, kā arī iepakojumi izkārnījumu savākšanai. Abu veidu starta komplektus no kara bēgošie mājdzīvnieku saimnieki var saņemt, vispirms iegūstot īpašu kuponu vienotajā atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, kas atrodas Rīgā, Kaļķu ielā 1.

"Kamēr vairākas organizācijas palīdz cilvēkiem, mēs neaizmirstam, ka atbalsts ir nepieciešams arī dzīvniekiem. Mēs labprāt palīdzētu ikvienam nelaimē nonākušam dzīvniekam, tāpēc darām, cik fiziski spējam, – sniedzam atbalstu uz Latviju atbraukušajiem un arī Ukrainā palikušajiem. Ar starta komplektiem mēs vēlamies kaut nedaudz atvieglot ikviena uzturēšanos šeit, samazinot ikdienas rūpes un sniedzot palīdzīgu roku dzīvnieku saimniekiem un viņu mīluļiem," uzsver Toms Jurjevs.

Fonds "Sofi", konsultējoties ar PVD, ir izveidojis informatīvu materiālu, kur apkopota informācija par to, kā rīkoties, ierodoties Latvijā ar mājdzīvnieku. Buklets latviešu un ukraiņu valodā ir pieejams gan drukātā, gan digitālā versijā šeit.

Labdarības fonds "Sofi" ir izveidots 2020. gadā, lai sniegtu praktisku pienesumu dzīvnieku labklājības uzlabošanai Latvijā. "Sofi" darbības pamatuzdevumi – veicināt mājdzīvnieku aizsardzību un labturību, īstenot projektus ar ilgtermiņa pienesumu dzīvnieku labbūtības uzlabošanai, kā arī atbalstīt dzīvnieku patversmes un biedrības. Fonds īsteno projektus, kas radītu pievienoto vērtību sabiedrībai kopumā.