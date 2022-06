Palīdzi palīdzēt! Labdarības kampaņā aicina ziedot dzīvniekiem Ukrainā

Ar aicinājumu "Veic ziedojumu un mēs to dubultosim!" sākusies labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt!" karā cietušo cietušo mājdzīvnieku atbalstam Ukrainā. Kā "Delfi" skaidro labdarības fonda "Sofi" pārstāve Sindija Liepiņa, par kampaņā iegūtajiem ziedojumiem tiks iegādāta barība, pirmās nepieciešamības preces, kā arī saimniecības materiāli, kas tiks nosūtīti dzīvnieku palīdzības organizācijas kara skartajās teritorijās Ukrainā.

Lai palielinātu atbalsta apmēru, kampaņas laikā saziedoto summu labdarības fonds "Sofi" dubultos.

"Ja kaut reizi esat centies palīdzēt kādam bezsaimnieka dzīvniekam, tad zināt, ka tas pavisam nav viegls darbs. Taču viss kļūst daudzkārt sarežģītāk, ja jāpalīdz dzīvniekiem kara apstākļos. Tas ir ļoti smagi. Visi ir nobijušies, nesaprašanā, badā un pat ievainoti. Jāmeklē miteklis ģimenes mīlulim, kura saimnieks devies uz fronti un vairs nav atgriezies. Jāapkopj kaķi, kas pamesti, saimniekiem steigā bēgot no līdzās sprāgstošajiem lādiņiem. Jāsniedz medicīniskā palīdzība ievainotajiem, jo citādi šie dzīvnieki mirs lēnā un mokošā nāvē, vieni. Ar jauno kampaņu sniedzam šiem dzīvniekiem palīdzību ne tikai paši, bet aicinām visu Latvijas sabiedrību mums pievienoties," stāsta "Sofi" idejas autors Toms Jurjevs.

Ideja par ziedojumu vākšanas kampaņu "Palīdzi palīdzēt!" radusies, fonda pārstāvjiem domājot par to, kā vēl iespējams palīdzēt karā Ukrainā cietušajiem dzīvniekiem. Kramatorskas aglomerācija, kurā bāzējas labdarības fonds "Drug", ir viena no kara skartajām zonām un ir smagi cietusi, tāpēc nolemts, galvenokārt, atbalstīt tieši šo labdarības organizāciju, palīdzot nodrošināt resursus cietušo dzīvnieku aprūpei un iekārtojot jaunas pagaidu mājas dzīvnieku pirmās palīdzības sniegšanai, izmitināšanai un uzturēšanai.

"Draugi, jūs pat nespējat iedomāties, cik vērtīga ir jūsu palīdzība! Šajā smagajā laikā, kad katru dienu tuvumā sprāgst bumbas, kad ir ļoti grūti paveikt visvienkāršākās lietas – nopirkt ēdienu, zāles vai degvielu, jūs ne tikai palīdzat izdzīvot mūsu mīluļiem, bet arī sniedzat pārliecību, ka mēs neesam vieni. Esam daļa no Eiropas ģimenes, kur nevienu nepamet nelaimē. Katrs eiro, kuru jūs ziedosiet, palīdzēs pabarot izsalkušu dzīvu būtni, to izārstēt un paglābs no sāpēm. No visas sirds sakām jums paldies!" saka labdarības fonda "Drug" vadītāja Natālija Titomira.

Ziedot var kampaņas mājaslapā.

Labdarības fonds "Sofi" jau kopš kara sākuma īsteno dažādas iniciatīvas Ukrainas mājdzīvnieku atbalstam. Ar fonda palīdzību no kara plosītās valsts uz Latviju ir evakuēti vairāki desmiti mājdzīvnieku, un "Sofi" ir sniedzis praktisku palīdzību jau vairākiem simtiem Latvijā nonākušu suņu un kaķu. Tāpat fonds sarūpēja līdz šim lielāko dzīvnieku barības, higiēnas un kopšanas līdzekļu ziedojumu Ukrainas dzīvniekiem no Latvijas.