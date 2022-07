Sikspārņu naktī Dundagā aicina iepazīt vienīgos lidojošos zīdītājus

Lai iepazīstinātu ar vienīgo Latvijas lidojošo zīdītāju, noslēpumaino nakts dzīvnieku sikspārni, Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centrs sadarbībā ar projektu LIFE FOR SPECIES un Dundagas Tūrisma informācijas centru 16. jūlijā interesentus aicina uz Sikspārņu nakti Dundagā. Kā informē pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centra vadītāja Baiba Ralle – visi laipni aicināti pulksten 20.30 uz Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centru.

"Sikspārņu pētnieki Dundagu dēvē par Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsētu. Šeit esošie vecā parka dobumainie lapukoki, dažādas sikspārņiem piemērotas ēkas, kā arī dīķis vilina teju pusi no kopumā 16 Latvijas sikspārņu sugām uzturēties tieši Dundagā. Visas sikspārņu sugas Latvijā ir īpaši aizsargājamas, tādēļ piedāvājam vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem paplašināt zināšanas par šiem mazajiem lidotājiem, kas ir pelēm līdzīgi dzīvnieki, kuriem ir būtiska loma kukaiņu aprites regulēšanā, kā arī bioloģiskās daudzveidības veidošanā," pauž pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centra vadītāja Baiba Ralle.

No pulksten 20.30 līdz 22 ģimenes ar bērniem varēs darboties radošajās darbnīcās un izziņas aktivitātēs pārvaldes un Dundagas Tūrisma informācijas centra pārstāvju vadībā, kā arī risināt dažādus uzdevumus par sikspārņiem. Pulksten 21.15 ikvienam būs iespēja dzirdēt sikspārņu pētnieka Viestura Vintuļa lekciju par sikspārņiem Latvijā un pasaulē, uzzinot vairāk gan par to daudzveidību, izplatību un nakts dzīvesveidu, gan apstākļiem, kādi tiem nepieciešami izdzīvošanai Latvijas ziemās, gan faktoriem, kas samazina to populāciju.

Savukārt pulksten 22.15 sāksies sikspārņu vērošanas pastaiga Dundagas pils parkā. Labos laikapstākļos tās laikā ekspertu vadībā pasākuma dalībniekiem būs iespēja ar ultraskaņas detektora palīdzību sadzirdēt vairāku Dundagā mītošu sikspārņu sugu pārstāvjus.

Dalība pasākumā ir bez maksas, tomēr dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ jāpiesakās iepriekš, aizpildot anketu vai sūtot īsziņu ar dalībnieka vārdu un uzvārdu uz tālruni 28611079.

Visi Latvijā mītošie sikspārņi ir cilvēkam nekaitīgi, pārtiek no kukaiņiem un pārsvarā darbojas naktīs. Nakts laikā tie uzņem barības vielas, kas veido trešdaļu no pašu svara, apēdot pat 600 odu laika posmā starp saulrietu un saullēktu.