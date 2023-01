Ziedo dzīvniekiem, iegūstot nedēļas nogali savam skaistumam un veselībai

Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ar sirdi delnā" kopā ar "Face Remodeling" un skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā Ievu Neļķi aicina piedalīties akcijā, kuras laikā iespējams ziedot biedrības aprūpē esošajiem dzīvniekiem, apmaiņā saņemot iespēju piedalīties projektā "Savam skaistumam un veselībai", kas norisināsies tiešsaistē no 20. līdz 21. janvārim.

Lai piedalītos akcijā, nepieciešams pieteikties "Face Remodeling" "Instagram" profilā (to iespējams izdarīt zem akcijas ieraksta komentārā norādot "Piedalos"). Pēc pieteikšanās ikviens dalībnieks saņems informāciju par nākamajiem soļiem un to, kā veikt ziedojumu biedrībai 15 eiro apmērā. Pēc ziedojuma veikšanas, organizatori izsūtīs piekļuvi projekta profilam "Instagram" platformā, kurā no 20. līdz 21. janvārim tiešsaistē notiks vairākas interesantas un noderīgas nodarbības.

"Vēlamies sākt gadu ar labiem darbiem, kā arī ieguldījumu skaistumā un veselībā, tāpēc aicinām ikvienu piedalīties projektā un palīdzēt dzīvnieku aizsardzības biedrībai "Ar sirdi delnā", kurā mīt 120 suņi un 30 kaķi. Tur savas mīlošās mājas visas mūžam ir raduši neskaitāmi suņi senjori un tie, kurus neviens nekad neadoptēs. Biedrība darbojas tikai pateicoties privātajiem līdzekļiem un ziedojumiem, tāpēc, lai nodrošinātu barību, apkuri, veterināro aprūpi un daudz ko citu, svarīgs ikviena līdzcilvēka atbalsts," stāsta akcijas idejas autore Ieva Neļķe.

Ikviens projekta dalībnieks varēs piedalīties dažādās tiešsaistes nodarbībās: