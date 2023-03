Zoodārza dzīvnieku pulkam pievienojas mišmi takinu mazulis – Apollons

14. martā, vienu dienu pēc mišmi takinu dāmas Afrodītes pirmās dzimšanas dienas svinībām, baram pievienojies viņas mazais brālis – takinu mazulis. Turpinot tradīcijas un akcentējot uzskatu, ka zeltainais takins ir kalpojis par iedvesmas avotu sengrieķu mītam par zelta aunādu, arī jaunākais saimes loceklis nosaukts mitoloģijas tēla Apollona vārdā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mazuļa tēvs ir Zevs, kurš dzimis un audzis Rīgas Zoodārzā, taču māte Simona atceļojusi no "Zoo Brno" Čehijā. Mazais takins sāk sekot mammai no savas trešās dienas kopš nākšanas pasaulē. Apollons, mīļi dēvēts arī par Apollo, jau nedēļas vecumā steidzies atdarināt pieaugušos, cenšoties ēst sienu. Takinu mazuļi ar mātes pienu barojas līdz pat deviņu mēnešu vecumam, mēneša vecumā sākot pamazām iepazīt pieauguša dzīvnieka ēdienkarti, kas sastāv no koku un krūmu lapām, kārklu zariem, siena un zāles.

Nupat piedzimis mazulis sver ap sešiem kilogramiem, taču sasniedzis savu pilnbriedu, tā svars var sasniegt pat 400 kilogramus. Takini savvaļā mīt Āzijas kalnu reģionu mežos, un brangā izmēra dēļ vietējie iedzīvotāji tos medī gaļas ieguvei.

1996. gadā takins iekļauts Pasaules Sarkanajā grāmatā kā jutīga suga, ko mūsdienās aizliegts medīt Indijā, Butānā un Ķīnā, taču to populācija turpina sarukt gan medību, gan to dzīvotnes izciršanas dēļ. 2021. gadā Mišmi takinam izveidota Eiropas ex situ programma (EEP), kas palīdz saglabāt un vairot sugas nebrīves populācijas.

Foto: Publicitātes attēli

Mišmi takins ir unikāls savā izskatā, tā iegūstot radošus salīdzinājumus ar citiem dzīvniekiem, piemēram, noapaļotās, simpātiskās sejas dēļ tas tiek pielīdzināts bišu sadzeltam alnim. Savukārt ciešā vizuālā līdzība starp takinu un muskusvērsi liek domāt, ka abas sugas ir līdzīgas arī ģenētiski, taču DNS analīzes pierāda, ka takinam tuvāka radniecība ir ar aitu. Takins atgādina vairākus dzīvniekus vienlaikus – vērotājs tajā saskatīs gan govju, gan aitu, gan antilopju pazīmes. Iepazīsti skaitā augošo Rīgas Zooloģiskā dārza mišmi takinu pulku, un noskaidro, kādas citu dzīvnieku iezīmes saskatāmas šīs sugas izskatā!

Mišmi takinu mazulis nav vienīgais šī gada jaunpienācējs zoodārzā – dodies ciemos 25. un 26. martā, atklāj sev Pavasara maršrutu, un atrodi kartē ceļu pie dzīvnieku mazuļiem un dažādiem ekspozīcijā esošajiem putniem!