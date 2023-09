Noskaties! Ežu hospitālī atklāj Stārķu māju

7. augusta postošajā vētrā bojā gāja daudz stārķu, bet daudzi nonāca dzīvnieku glābšanas biedrībās. Biedrībā “Ežu hospitālis” palikuši desmit stārķi, kuriem noņemts viens spārns un tie nekad vairs nevarēs lidot. Ar cilvēku un uzņēmēju ziedojumiem vētrā cietušajiem izdevies sarūpēt Stārķu māju.

Līdzās kaķiem, lapsām, draudzīgajam āzim un citiem dzīvniekiem biedrībā "Ežu hospitālis" Jelgavas novada Dorupē kopš postošās 7. augusta vētras dzīvo arī stārķi. "Pie mums pēc vētras, kas pāršalca visu Latviju, nonāca 15 stārķi. Diemžēl trīs no viņiem neizdzīvoja. Viņi nespēja atgūties no gūtajām traumām. Mēs palikām ar 12 stārķiem. Stārķiem, kuri bija šokā, apātijā, kuri atteicās ēst, bet kuri joprojām bija dzīvas radības, tādēļ nolēmām par viņiem cīnīties," saka biedrības "Ežu hospitālis" pārstāve Zane Znatnaja.

Kā "ReTV" stāsta biedrībā, tas bijis ļoti grūts un laikietilpīgs process. Znatnaja: "Piespiedu kārtā viņus pabarot, iedot medikamentus tablešu veidā, injekcijas. Tā bija kļuvusi par tādu rutīnu, pāris nedēļas mēs tā dzīvojām."

Tomēr tas izdevies. Divi no stārķiem, kuriem neesot bijuši lūzumi, jau devušies uz siltajām zemēm, bet desmit svēteļiem "Ežu hospitālis" būs mājas līdz mūža galam, jo pēc operācijas tiem ir tikai viens spārns, lidot tie nekad vairs nevarēs. Maija Šuksta no Naudītes pagasta kopā ar bērniem cenšas atpazīt pie savas mājas cietušos stārķus, ko lielais dēls sildījis un glābis. "Viņš aiznesa viņus uz šķūni, tur bija vienīgā vieta, jo pie govīm nevar likt, satina jakās, sapūta ar to zaļo dezinfekcijas līdzekli," saka Maija Šuksta, naudīšniece.

Maija, lūkojoties uz stārķu aploku, stāsta, ka īsti pat nezinot – priecāties vai bēdāties –, jo stārķis ar vienu spārnu nekad vairs nevarēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tikmēr Maijas meitiņa priecājas, ka "Ežu hospitāļa" mītnē vairs nav viņas glābtās dzērves, kurai izdevies atveseļoties, tā jau aizlidojusi. Pateicoties cilvēku un atbalstītāju ziedojumiem, tagad stārķiem būs pašiem sava māja. Stārķu mājas atklāšanas pasākumā klāt bija gan tie, kuru stārķi šeit atvesti, gan tie, kuri putniem līdzi jutuši.

Sanākušie atveduši arī cienastu. Lielākais gardums baltajiem putniem esot vistu kakliņi, bet māksliniece Anna Kenne stārķu mājas atklāšanā uzdāvināja gleznu, kurā iemūžinātas viņas 7. augusta izjūtas.

Stārķi uz jauno mītni pārcelšoties jaunnedēļ, kad pie tās būs izveidota rampa un aplikts žogs.

