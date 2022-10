'Mans piedzīvojums vēl nav beidzies'. Artūrs Žagars reanimē karjeru Lietuvas basketbolā

Viens no pēdējās desmitgades talantīgākajiem jaunajiem basketbolistiem Artūrs Žagars pēdējās sezonās tā arī nespēja izlauzties no Badalonas krātiņa. Uzticības trūkums no komandas vadības, neskaidra loma kluba nākotnes plānos un savainojumi – šis posms viņa karjerā ir beidzies. Šovasar Artūrs pievienojās Lietuvas komandai Ķēdaiņu "Nevežis", kurā atguvis sajūtas, ko nozīmē būt atslēgas fugūrai laukumā. Tā esot kā jauna lappuse grāmatā, un pagaidām nav iespējams paredzēt, kas notiks nākamajās nodaļās.